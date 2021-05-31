Tarihte bugün ne oldu? 21 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Mayıs'ta yaşananlar!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarihte bugün ne oldu? 21 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Mayıs'ta yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 21 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Mayıs'ta yaşananlar!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 21 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Mayıs yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

21 Mayıs tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 21 Mayıs tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

996 - III. Otto, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu tacını giydi. 16 yaşındaki Otto, 3 yaşından beri Almanya Kralıydı. İmparatorluğu 6 sene sürdü.

1847 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Defterhane-iş Amire Kalemi) kuruldu.

1864 - Çerkesler'in (kendi dillerinde ???????? ((Adiğeler), Vatanları olan Çerkesya'dan (kendi dillerinde ????? ???? (Adiğe Heku)) Çarlık Rusyası tarafından soykırıma maruz kalıp Osmanlı topraklarına sürgün edilmesi.

1881 - Amerikan Kızılhaçı, Clara Barton tarafından kuruldu.

1900 - Rusya, Çin'deki Boxer ayaklanmasını bahane ederek Mançurya'yı işgale başladı.

1904 - FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) Paris'te kuruldu.

1927 - Amerikalı havacı Charles Lindbergh, 'Sprit of St. Louis' adlı uçağıyla New York'tan Paris'e uçarak, Atlas Okyanusu'nu geçen ilk pilot oldu.

1960 - Harp Okulu öğrencileri, Hükûmet aleyhine sessiz yürüyüş yaptı.

1963 - Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir, Anayasa'nın önerdiği bazı reformların gerçekleştirilmediği gerekçesiyle ikinci bir darbe girişiminde bulundu, fakat başarılı olamadı.

1979 - San Francisco, Kaliforniya'da Dan White'ın, Harvey Milk ve George Moscone cinayetlerinden minimum cezayı almasına karşı, "White Night Riots" (Beyaz Gece Ayaklanması) yaşandı.

1981 - Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü törenlerle kutlandı.

1983 - Avrupa Konseyi'nin, Avrupa medeniyetinin zenginliğini oluşturan kültürleri tanıtmak amacıyla düzenlediği sergilerden 18.'si İstanbul'da Anadolu Medeniyetleri Sergisi adıyla açıldı.

1991 - Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi öldürüldü.

1994 - Hac'da şeytan taşlama sırasında izdiham çıktı: Yedisi Türk olmak üzere 185 hacı öldü.

1996 - Örtülü ödenekten 5.5 milyar lira ile bazı kişi ve kuruluşları dolandırdığı öne sürülen Selçuk Parsadan, Balıkesir'in Altınoluk beldesinde yakalandı.

1997 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Refah Partisi'nin Anayasa'nın laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği gerekçesiyle sürekli kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı.

2004 - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Anayasa değişikliğini onayladı ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) kaldırıldı.

2017 - Fenerbahçe, Olympiakos'u yenerek EuroLeague şampiyonu oldu.

DOĞUMLAR

1173 - Shinran, Japon Budist keşiş (ö. 1263)

1471 - Albrecht Dürer, Alman ressam ve matematikçi (ö. 1528)

1527 - II. Felipe, İspanya Kralı (ö. 1598)

1688 - Alexander Pope, İngiliz şair (ö. 1744)

1799 - Mary Anning, Britanyalı fosil koleksiyoncusu, fosil taciri ve paleontolojist (ö. 1847)

1808 - Lavrentiy Alekseyeviç Zagoskin, Rus deniz subayı ve Alaska kâşifi (ö. 1890)

1816 - Stephen Allen Benson, Liberyalı siyasetçi (ö. 1865)

1844 - Henri Rousseau, Fransız ressam (ö. 1910)

1851 - Léon Bourgeois, Fransız siyasetçi (ö. 1925)

1855 - Émile Verhaeren, Belçikalı şair (ö. 1916)

1902 - Marcel Breuer, Amerikalı mimar ve tasarımcı (ö. 1981)

1913 - Suzan Kahramaner, Türk akademisyen ve Türkiye'nin ilk kadın matematikçilerinden (ö. 2006)

1921 - Andrey Saharov, Rus fizikçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1989)

1928 - Dore Ashton, Amerikalı akademisyen, yazar, sanat tarihçisi ve eleştirmen (ö. 2017)

1947 - İlber Ortaylı, Türk akademisyen ve tarihçi

1952 - Mr. T, Amerikalı oyuncu, koruma ve emekli profesyonel güreşçi

1955 - Ayşe Kökçü, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1955 - Sergey Şoygu, Rusya'nın siyasetçilerinden tek Tuva kökenli bakanıdır

1957 - Renée Soutendijk, Hollandalı aktrisir

1959 - Nick Cassavetes, Amerikalı film oyuncusu, senaryo ve film yapımcısı

1960 - Jeffrey Dahmer, Amerikalı seri katil (ö. 1994)

1966 - Lisa Edelstein, Amerikalı aktris ve oyun yazarı

1967 - Chris Benoit, Kanadalı profesyonel güreşçi (ö. 2007)

1968 - Nasuh Mahruki, Türk dağcı, yazar ve fotoğrafçı

1968 - Nihat Odabaşı, Türk fotoğrafçı

1972 - The Notorious B.I.G., Amerikalı rapçi (d. 1997)

1973 - Stewart Cink, Amerikalı golfçü

1974 - Fairuza Balk, Amerikalı oyuncudur

1974 - Masaru Hashiguchi, Japon eski futbolcudur

1974 - Havoc, Amerikalı rapçi ve prodüktördür

1976 - Stuart Bingham, İngiliz profesyonel snooker oyuncusudur

1976 - Carlo Ljubek, Hırvat kökenli Alman oyuncu

1979 - Mamadou Bagayoko, Fransız asıllı Malili millî futbolcudur

1979 - Lino Guanciale, İtalyan oyuncu

1979 - Hideo Hashimoto, Japon millî futbolcudur

1980 - Aydın Çetin, Türk futbolcu

1980 - Gotye, Belçikalı-Avustralyalı müzisyen, şarkı sözü yazarı ve besteci

1981 - Edson Buddle, Amerikan millî futbolcudur

1981 - Maximilian Mutzke, Alman şarkıcı

1982 - Saygın Soysal, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1985 - Mutya Buena, İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı

1985 - Alison Carroll, İngiliz model

1985 - Mark Cavendish, Man Adalı profesyonel yol bisikleti yarışçısı

1985 - Galena, Bulgar pop-folk şarkıcısı

1986 - Park So-jin, Güney Koreli bir şarkıcı

1986 - Mario Mandzukic, Hırvat futbolcu

1986 - Masato Morishige, Japon futbolcudur

1987 - Hit-Boy, Amerikalı hip hop şarkıcısı ve prodüktör

1987 - Ashlie Brillault, Amerikalı oyuncudur

1987 - Wilson Morelo, Kolombiyalı futbolcudur

1987 - Mateus de Souza, Brezilyalı futbolcu

1988 - Muhammed Ali Atam, Türk millî futbolcu

1988 - Kim Joo-ri, Güney Koreli manken

1988 - Idir Ouali, Fransız futbolcu

1989 - Hal Robson-Kanu, Galli millî futbolcudur

1989 - Gülcan Mıngır, Türk kadın orta mesafe koşucusu atlettir

1990 - Rene Krhin, Granada ve Slovenya millî futbol takımı oyuncusu

1991 - Abdoulay Diaby, Malili futbolcudur

1991 - Guilherme, Brezilyalı futbolcudur

1992 - Dylan van Baarle, Hollandalı profesyonel yol bisikletçisi

1992 - Hutch Dano, Amerikalı oyuncu ve rap sanatçısı

1992 - Juwan Staten, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1993 - Luke Garbutt, İngiliz futbolcudur

1993 - Matías Kranevitter, Arjantinli futbolcu

1993 - Daniel Sotres, İspanyol kaleci

1994 - Tom Daley, İngiliz dalgıç

1996 - Dorukhan Toköz, Türk millî futbolcudur

1996 - Eric Traoré, Burkina Fasolu futbolcudur

1997 - Federico Bonazzoli, İtalyan futbolcudur

1997 - Patrick Ngoma, Zambiyalı futbolcudur

ÖLÜMLER

1639 - Tommaso Campanella, İtalyan şair, yazar ve Platoncu filozof (d. 1568)

1865 - Christian Jürgensen Thomsen, Danimarkalı antik çağ tarihçisi (d. 1788)

1895 - Franz von Suppé, Avusturyalı besteci (d. 1819)

1920 - Eleanor Hodgman Porter, Amerikalı yazar (d. 1868)

1920 - Venustiano Carranza, Meksikalı siyasetçi (d. 1859)

1922 - Michael Mayr, Avusturyalı tarihçi (d. 1864)

1935 - Jane Addams, Amerikalı toplumsal reformcu ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1860)

1952 - John Garfield, Amerikalı aktör (d. 1913)

1965 - Geoffrey de Havilland, İngiliz uçak tasarımcısı (d. 1882)

1967 - Nurettin Baransel, Türk asker ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 7. Genelkurmay Başkanı (d. 1897)

1971 - Avni Dilligil, Türk oyuncu (d. 1908)

1973 - İvan Konev, Sovyetler Birliği Mareşali (d. 1897)

1982 - Giovanni Muzio, İtalyan mimar ve akademisyen (d. 1893)

1983 - Eric Hoffer, Amerikalı yazar (d. 1902)

1991 - Rajiv Gandhi, Hindistan Başbakanı (d. 1944)

1997 - Mustafa Ekmekçi, Türk gazeteci ve yazar (d. 1924)

2000 - Barbara Cartland, İngiliz yazar (d. 1901)

2000 - John Gielgud, İngiliz oyuncu (d. 1904)

2005 - Şevki Şenlen, Türk eski millî futbolcu ve spor yazarı (d. 1949)

2008 - Cengiz Keskinkılıç, Türk tiyatro ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve yönetmen (d. 1938)

2013 - Antoine Bourseiller, Fransız komedyen, tiyatro ve opera yönetmeni (d. 1930)

2014 - Jaime Lusinchi, Venezulalı siyasetçi (d. 1924)

2015 - César Boutteville, Fransız satranç oyuncusu (d. 1917)

2015 - Louis Johnson, Amerikalı bas gitarist ve müzisyen (d. 1955)

2016 - Gaston Berghmans, Flemenk kökenli Belçikalı oyuncu ve komedyen (d. 1926)

2016 - Ahtar Mansur, Taliban yöneticisi (d. 1956)

2016 - Nick Menza, Alman müzisyen (d. 1964)

2017 - Paul Judge, İngiliz iş adamı ve siyasi kişilik (d. 1949)

2017 - Jimmy LaFave, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve folk müzisyeni (d. 1955)

2017 - Philippa Roles, Galli kadın disk atma sporcusu (d. 1978)

2018 - António Arnault, Portekizli şair, yazar, avukat ve siyasetçi (d. 1936)

2018 - Anna Maria Ferrero, İtalyan oyuncu (d. 1934)

2018 - Gulam Rıza Hasani, İranlı alim (d. 1927)

2018 - Nabukazu Kuriki, Japon iş insanı ve dağcı (d. 1982)

2018 - Allyn Ann McLerie, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve dansçı (d. 1926)

2018 - Clint Walker, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1927)

2019 - Royce Mills, İngiliz sahne, televizyon ve sinema oyuncusu (d. 1942)

2019 - Yavuz Özkan, Türk yönetmen, yapımcı ve senarist (d. 1942)

2020 - Kamrun Nahar Putul, Bangladeşli kadın siyasetçi (d. 1955)

2020 - Hugo Ryckeboer, Belçikalı Batı Flaman diyalektologu (d. 1935)

2020 - Oliver E. Williamson, Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1932)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

Dünya Süt Günü

Diyalog ve Kalkınma için Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü

Fırtına: Ülker Fırtınası

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Antony Blinken Hasan Polatkan Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar İlker Kaleli Acun Ilıcalı
Spor Gervinho Arda Turan Ergin Ataman Nihat Özdemir Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarihte bugün ne oldu? 21 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Mayıs'ta yaşananlar! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 00:16:23. #1.15#

title