Tarihte bugün ne oldu? 21 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Mayıs'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 21 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Mayıs yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
21 Mayıs tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 21 Mayıs tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
996 - III. Otto, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu tacını giydi. 16 yaşındaki Otto, 3 yaşından beri Almanya Kralıydı. İmparatorluğu 6 sene sürdü.
1847 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Defterhane-iş Amire Kalemi) kuruldu.
1864 - Çerkesler'in (kendi dillerinde ???????? ((Adiğeler), Vatanları olan Çerkesya'dan (kendi dillerinde ????? ???? (Adiğe Heku)) Çarlık Rusyası tarafından soykırıma maruz kalıp Osmanlı topraklarına sürgün edilmesi.
1881 - Amerikan Kızılhaçı, Clara Barton tarafından kuruldu.
1900 - Rusya, Çin'deki Boxer ayaklanmasını bahane ederek Mançurya'yı işgale başladı.
1904 - FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) Paris'te kuruldu.
1927 - Amerikalı havacı Charles Lindbergh, 'Sprit of St. Louis' adlı uçağıyla New York'tan Paris'e uçarak, Atlas Okyanusu'nu geçen ilk pilot oldu.
1960 - Harp Okulu öğrencileri, Hükûmet aleyhine sessiz yürüyüş yaptı.
1963 - Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir, Anayasa'nın önerdiği bazı reformların gerçekleştirilmediği gerekçesiyle ikinci bir darbe girişiminde bulundu, fakat başarılı olamadı.
1979 - San Francisco, Kaliforniya'da Dan White'ın, Harvey Milk ve George Moscone cinayetlerinden minimum cezayı almasına karşı, "White Night Riots" (Beyaz Gece Ayaklanması) yaşandı.
1981 - Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü törenlerle kutlandı.
1983 - Avrupa Konseyi'nin, Avrupa medeniyetinin zenginliğini oluşturan kültürleri tanıtmak amacıyla düzenlediği sergilerden 18.'si İstanbul'da Anadolu Medeniyetleri Sergisi adıyla açıldı.
1991 - Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi öldürüldü.
1994 - Hac'da şeytan taşlama sırasında izdiham çıktı: Yedisi Türk olmak üzere 185 hacı öldü.
1996 - Örtülü ödenekten 5.5 milyar lira ile bazı kişi ve kuruluşları dolandırdığı öne sürülen Selçuk Parsadan, Balıkesir'in Altınoluk beldesinde yakalandı.
1997 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Refah Partisi'nin Anayasa'nın laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği gerekçesiyle sürekli kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı.
2004 - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Anayasa değişikliğini onayladı ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) kaldırıldı.
2017 - Fenerbahçe, Olympiakos'u yenerek EuroLeague şampiyonu oldu.
DOĞUMLAR
1173 - Shinran, Japon Budist keşiş (ö. 1263)
1471 - Albrecht Dürer, Alman ressam ve matematikçi (ö. 1528)
1527 - II. Felipe, İspanya Kralı (ö. 1598)
1688 - Alexander Pope, İngiliz şair (ö. 1744)
1799 - Mary Anning, Britanyalı fosil koleksiyoncusu, fosil taciri ve paleontolojist (ö. 1847)
1808 - Lavrentiy Alekseyeviç Zagoskin, Rus deniz subayı ve Alaska kâşifi (ö. 1890)
1816 - Stephen Allen Benson, Liberyalı siyasetçi (ö. 1865)
1844 - Henri Rousseau, Fransız ressam (ö. 1910)
1851 - Léon Bourgeois, Fransız siyasetçi (ö. 1925)
1855 - Émile Verhaeren, Belçikalı şair (ö. 1916)
1902 - Marcel Breuer, Amerikalı mimar ve tasarımcı (ö. 1981)
1913 - Suzan Kahramaner, Türk akademisyen ve Türkiye'nin ilk kadın matematikçilerinden (ö. 2006)
1921 - Andrey Saharov, Rus fizikçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1989)
1928 - Dore Ashton, Amerikalı akademisyen, yazar, sanat tarihçisi ve eleştirmen (ö. 2017)
1947 - İlber Ortaylı, Türk akademisyen ve tarihçi
1952 - Mr. T, Amerikalı oyuncu, koruma ve emekli profesyonel güreşçi
1955 - Ayşe Kökçü, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
1955 - Sergey Şoygu, Rusya'nın siyasetçilerinden tek Tuva kökenli bakanıdır
1957 - Renée Soutendijk, Hollandalı aktrisir
1959 - Nick Cassavetes, Amerikalı film oyuncusu, senaryo ve film yapımcısı
1960 - Jeffrey Dahmer, Amerikalı seri katil (ö. 1994)
1966 - Lisa Edelstein, Amerikalı aktris ve oyun yazarı
1967 - Chris Benoit, Kanadalı profesyonel güreşçi (ö. 2007)
1968 - Nasuh Mahruki, Türk dağcı, yazar ve fotoğrafçı
1968 - Nihat Odabaşı, Türk fotoğrafçı
1972 - The Notorious B.I.G., Amerikalı rapçi (d. 1997)
1973 - Stewart Cink, Amerikalı golfçü
1974 - Fairuza Balk, Amerikalı oyuncudur
1974 - Masaru Hashiguchi, Japon eski futbolcudur
1974 - Havoc, Amerikalı rapçi ve prodüktördür
1976 - Stuart Bingham, İngiliz profesyonel snooker oyuncusudur
1976 - Carlo Ljubek, Hırvat kökenli Alman oyuncu
1979 - Mamadou Bagayoko, Fransız asıllı Malili millî futbolcudur
1979 - Lino Guanciale, İtalyan oyuncu
1979 - Hideo Hashimoto, Japon millî futbolcudur
1980 - Aydın Çetin, Türk futbolcu
1980 - Gotye, Belçikalı-Avustralyalı müzisyen, şarkı sözü yazarı ve besteci
1981 - Edson Buddle, Amerikan millî futbolcudur
1981 - Maximilian Mutzke, Alman şarkıcı
1982 - Saygın Soysal, Türk sinema ve dizi oyuncusu
1985 - Mutya Buena, İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı
1985 - Alison Carroll, İngiliz model
1985 - Mark Cavendish, Man Adalı profesyonel yol bisikleti yarışçısı
1985 - Galena, Bulgar pop-folk şarkıcısı
1986 - Park So-jin, Güney Koreli bir şarkıcı
1986 - Mario Mandzukic, Hırvat futbolcu
1986 - Masato Morishige, Japon futbolcudur
1987 - Hit-Boy, Amerikalı hip hop şarkıcısı ve prodüktör
1987 - Ashlie Brillault, Amerikalı oyuncudur
1987 - Wilson Morelo, Kolombiyalı futbolcudur
1987 - Mateus de Souza, Brezilyalı futbolcu
1988 - Muhammed Ali Atam, Türk millî futbolcu
1988 - Kim Joo-ri, Güney Koreli manken
1988 - Idir Ouali, Fransız futbolcu
1989 - Hal Robson-Kanu, Galli millî futbolcudur
1989 - Gülcan Mıngır, Türk kadın orta mesafe koşucusu atlettir
1990 - Rene Krhin, Granada ve Slovenya millî futbol takımı oyuncusu
1991 - Abdoulay Diaby, Malili futbolcudur
1991 - Guilherme, Brezilyalı futbolcudur
1992 - Dylan van Baarle, Hollandalı profesyonel yol bisikletçisi
1992 - Hutch Dano, Amerikalı oyuncu ve rap sanatçısı
1992 - Juwan Staten, Amerikalı profesyonel basketbolcu
1993 - Luke Garbutt, İngiliz futbolcudur
1993 - Matías Kranevitter, Arjantinli futbolcu
1993 - Daniel Sotres, İspanyol kaleci
1994 - Tom Daley, İngiliz dalgıç
1996 - Dorukhan Toköz, Türk millî futbolcudur
1996 - Eric Traoré, Burkina Fasolu futbolcudur
1997 - Federico Bonazzoli, İtalyan futbolcudur
1997 - Patrick Ngoma, Zambiyalı futbolcudur
ÖLÜMLER
1639 - Tommaso Campanella, İtalyan şair, yazar ve Platoncu filozof (d. 1568)
1865 - Christian Jürgensen Thomsen, Danimarkalı antik çağ tarihçisi (d. 1788)
1895 - Franz von Suppé, Avusturyalı besteci (d. 1819)
1920 - Eleanor Hodgman Porter, Amerikalı yazar (d. 1868)
1920 - Venustiano Carranza, Meksikalı siyasetçi (d. 1859)
1922 - Michael Mayr, Avusturyalı tarihçi (d. 1864)
1935 - Jane Addams, Amerikalı toplumsal reformcu ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1860)
1952 - John Garfield, Amerikalı aktör (d. 1913)
1965 - Geoffrey de Havilland, İngiliz uçak tasarımcısı (d. 1882)
1967 - Nurettin Baransel, Türk asker ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 7. Genelkurmay Başkanı (d. 1897)
1971 - Avni Dilligil, Türk oyuncu (d. 1908)
1973 - İvan Konev, Sovyetler Birliği Mareşali (d. 1897)
1982 - Giovanni Muzio, İtalyan mimar ve akademisyen (d. 1893)
1983 - Eric Hoffer, Amerikalı yazar (d. 1902)
1991 - Rajiv Gandhi, Hindistan Başbakanı (d. 1944)
1997 - Mustafa Ekmekçi, Türk gazeteci ve yazar (d. 1924)
2000 - Barbara Cartland, İngiliz yazar (d. 1901)
2000 - John Gielgud, İngiliz oyuncu (d. 1904)
2005 - Şevki Şenlen, Türk eski millî futbolcu ve spor yazarı (d. 1949)
2008 - Cengiz Keskinkılıç, Türk tiyatro ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve yönetmen (d. 1938)
2013 - Antoine Bourseiller, Fransız komedyen, tiyatro ve opera yönetmeni (d. 1930)
2014 - Jaime Lusinchi, Venezulalı siyasetçi (d. 1924)
2015 - César Boutteville, Fransız satranç oyuncusu (d. 1917)
2015 - Louis Johnson, Amerikalı bas gitarist ve müzisyen (d. 1955)
2016 - Gaston Berghmans, Flemenk kökenli Belçikalı oyuncu ve komedyen (d. 1926)
2016 - Ahtar Mansur, Taliban yöneticisi (d. 1956)
2016 - Nick Menza, Alman müzisyen (d. 1964)
2017 - Paul Judge, İngiliz iş adamı ve siyasi kişilik (d. 1949)
2017 - Jimmy LaFave, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve folk müzisyeni (d. 1955)
2017 - Philippa Roles, Galli kadın disk atma sporcusu (d. 1978)
2018 - António Arnault, Portekizli şair, yazar, avukat ve siyasetçi (d. 1936)
2018 - Anna Maria Ferrero, İtalyan oyuncu (d. 1934)
2018 - Gulam Rıza Hasani, İranlı alim (d. 1927)
2018 - Nabukazu Kuriki, Japon iş insanı ve dağcı (d. 1982)
2018 - Allyn Ann McLerie, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve dansçı (d. 1926)
2018 - Clint Walker, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1927)
2019 - Royce Mills, İngiliz sahne, televizyon ve sinema oyuncusu (d. 1942)
2019 - Yavuz Özkan, Türk yönetmen, yapımcı ve senarist (d. 1942)
2020 - Kamrun Nahar Putul, Bangladeşli kadın siyasetçi (d. 1955)
2020 - Hugo Ryckeboer, Belçikalı Batı Flaman diyalektologu (d. 1935)
2020 - Oliver E. Williamson, Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1932)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
Dünya Süt Günü
Diyalog ve Kalkınma için Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü
Fırtına: Ülker Fırtınası