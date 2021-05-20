Tarihte bugün ne oldu? 20 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Mayıs'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 20 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Mayıs yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
20 Mayıs tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 20 Mayıs tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
325 - Roma İmparatoru II. Konstantin, ilk Ekümenik Konsil'in İznik'te düzenlenmesini sağladı.
1481 - II. Beyazıt, Osmanlı Padişahı oldu.
1622 - Osmanlı İmparatorluğu'nda isyancılar, ordu ve yönetimde yenilik taraftarı olan Padişah II. Osman'ı tahttan indirip öldürdü. Öldürülen ilk padişah olan Genç Osman'ın yerine, I. Mustafa ikinci kez tahta çıkarıldı.
1795 - Fransa'da kadın kulüpleri kurulması yasaklandı.
1861 - Amerikan İç Savaşı: Kentucky eyaleti iç savaşta tarafsız olduğunu ilan etti. Bu tarafsızlığı 3 Eylül'de Güney Orduları eyalete girince sona erecektir ve Kentucky, Kuzey'e katılacaktır.
1873 - ABD'de Levi Strauss ve Jacob Davis, bakır perçinlerin kullanıldığı ilk blue jean'in patentini aldılar.
1878 - II. Abdülhamit'i devirmek ve Çırağan Sarayı'nda tutulan V. Murat'ı tahta çıkarmak amacıyla, Çırağan Baskını'nı düzenleyen gazeteci Ali Suavi öldürüldü.
1883 - Endonezya'daki Krakatoa yanardağı faaliyete geçti. Volkanın son ve en büyük püskürmesi 26 Ağustos'ta gerçekleşecektir.
1891 - Sinema tarihi: Thomas Edison'un "kinetoscope" adlı film gösterme cihazının bir prototipinin tanıtımı yapıldı.
1896 - Paris Operası'nın (Palais Garnier) 6 ton ağırlığındaki avizesi, seyirci kalabalığının üzerinde düştü ve bir kişi öldü. Yazar Gaston Leroux, gotik romanı Operadaki Hayalet'i 1909 yılında bu olaydan esinlenerek yazdı.
1902 - Küba, ABD'den bağımsızlığını kazandı, Tomás Estrada Palma ülkenin ilk Başkanı oldu.
1919 - İngiliz Muhipleri Cemiyeti kuruldu.
1920 - İlk hemşire okulu, Amiral Bristol Hemşire Mektebi hizmete girdi.
1928 - Türkiye'de uluslararası rakamlar kabul edildi.
1928 - Afganistan Kralı Emanullah Han ve Kraliçe Süreyya Türkiye'ye geldi. Bu ziyaret, bir hükümdarın ilk resmî Türkiye ziyaretiydi ve benzeri görülmeyen törenlerle karşılama yapıldı.
1932 - Amelia Earhart, Atlantik Okyanusu'nu uçakla tek başına ve hiç durmadan geçeceği yolculuğuna Newfoundland'dan başladı. Ertesi gün İrlanda'ya iniş yaptığında bunu başaran ilk kadın pilot unvanını almış oldu.
1932 - Avusturya Şansölyeliği'ne Hristiyan Sosyalist lider Engelbert Dollfuß seçildi.
1933 - Türk Hava Yolları kuruldu.
1941 - II. Dünya Savaşı: Alman paraşütçüleri Girit adasını işgal etti.
1946 - Türkiye, UNESCO Antlaşması'nı onayladı.
1948 - Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu, Millî Eğitim Bakanlığı denetiminde imam hatip kursları açılmasına karar verdi.
1953 - Amerikalı Jacqueline Cochran, North American F-86 Sabre ile uçarak dünyada süpersonik hızla uçan ilk kadın oldu.
1955 - Akis dergisi Yazı İşleri Müdürü Cüneyt Arcayürek tutuklandı.
1955 - Karadeniz Teknik Üniversitesi, 6594 sayılı kanunla Trabzon'da kuruldu. KTÜ, Türkiye'nin İstanbul ve Ankara illeri dışında kurulan ilk üniversitesidir.
1956 - ABD, uçaktan atılarak yapılan ilk hidrojen bombası denemesini, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Bikini Atolü'ünde yaptı.
1963 - 20 Mayıs 1963 ayaklanması: Bazı ordu birlikleri, Ankara'da Talat Aydemir'in yönetiminde yeniden ayaklandı. Olayların ardından üç büyük ilde sıkıyönetim ilan edildi.
1964 - İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi dışında, üniversite ve yüksek okullara girişte merkezi sınav sistemi getirildi.
1971 - Anayasa Mahkemesi, Millî Nizam Partisi'nin kapatılmasına karar verdi.
1971 - Kısa adı TÜSİAD olan Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği kuruldu.
1974 - THKP-C davasından yargılanan ve iki yıldır tutuklu olan sinema sanatçısı Yılmaz Güney genel aftan yararlanarak tahliye oldu.
1980 - Québec'te yapılan halk oylamasında halkın %60'ı, eyaletin Kanada'dan ayrılması ve bağımsız kalması yönünde Meclis'e verilen teklifi reddetti.
1983 - AIDS'e yol açan HIV virüsünün keşfedilmesiyle ilgili ilk makaleler, Science dergisinde Luc Montagnier ve Robert Gallo tarafından ayrı ayrı yayımlandı.
1983 - Anavatan Partisi (ANAP), Turgut Özal başkanlığında kuruldu.
1983 - Büyük Türkiye Partisi (BTP), emekli Orgeneral Ali Fethi Esener başkanlığında kuruldu.
1983 - Halkçı Parti, Necdet Calp başkanlığında, sosyal demokratlar tarafından kuruldu.
1990 - Millî Savunma Bakanı Safa Giray, Türk Hava Kuvvetleri'nden, 17'si subay, 97'si astsubay olmak üzere, 114 kişinin irticai örgütlerle ilişkileri olduğu için ordudan atıldığını açıkladı.
1990 - Romanya'da, Ion Iliescu Cumhurbaşkanı seçildi.
2000 - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde geleneksel Mayıs şenlikleri dolayısıyla denize açılan iki teknenin alabora olması sonucu 38 kişi boğuldu, 15 kişi de yaralandı.
2003 - Yazar Orhan Pamuk, "Benim Adım Kırmızı" adlı romanıyla dünyanın en büyük edebiyat ödüllerinden biri olan Uluslararası IMPAC Dublin Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.
2013 - The Doors grubunun klavyecisi ve kurucusu Ray Manzarek, safra kanalı kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.
DOĞUMLAR
1664 - Andreas Schlüter, Alman mimar ve heykeltıraş (ö. 1714)
1743 - François-Dominique Toussaint L'Ouverture, Haiti Devriminde yer almış Haitili devrimci önder ve yönetici (ö. 1803)
1799 - Honore de Balzac, Fransız romancı (ö. 1850)
1806 - John Stuart Mill, İngiliz düşünür, filozof ve politik ekonomist (ö. 1873)
1822 - Frédéric Passy, Fransız ekonomist ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1912)
1851 - Emile Berliner, Alman asıllı Amerikalı mucit (ö. 1929)
1860 - Eduard Buchner, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1917)
1882 - Sigrid Undset, Norveçli romancı ve 1928 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1949)
1883 - I. Faysal, Irak Kralı (ö. 1933)
1884 - Leon Schlesinger, Amerikalı film yapımcısı (ö. 1949)
1886 - Ali Sami Yen, Türk spor adamı (ö. 1951)
1887 - Sermet Muhtar Alus, Türk gazeteci ve yazar (ö. 1952)
1901 - Max Euwe, Hollandalı Dünya satranç şampiyonu (ö. 1981)
1908 - James Stewart, Amerikalı aktör (ö. 1997)
1913 - Mualla Gökçay, Türk ses sanatçısı ve Klasik Türk Müziği yorumcusu (ö. 1991)
1915 - Moşe Dayan, İsrailli general ve siyasetçi (ö. 1981)
1921 - Wolfgang Borchert, Alman yazar (ö. 1947)
1924 - Cavid Erginsoy, Türk fizikçi ve bilim adamı (ö. 1967)
1929 - James Douglas, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2016)
1938 - Sabih Kanadoğlu, Türk hukukçu
1943 - Albano Carrisi, İtalyan şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu
1944 - Joe Cocker, İngiliz rock ve blues sanatçısı (ö. 2014)
1945 - İnci Gürbüzatik, yazar ve yapımcıdır.
1946 - Cher, Amerikalı şarkıcı
1961 - Tilbe Saran, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı
1966 - Mirkelam, Türk şarkıcı
1966 - Ahmet Ak, Türk güreşçi
1972 - Erkan Aydoğan Oflu, Türk oyuncu (ö. 2011)
1979 - Aysun Kayacı, Türk model ve oyuncu
1979 - Andrew Scheer, Kanadalı bir siyasetçidir
1979 - Yoshinari Takagi, Japon futbolcudur
1980 - Juliana Pasha, Arnavut şarkıcı
1981 - Iker Casillas, İspanyol futbolcu
1981 - Silvino João de Carvalho, Brezilyalı futbolcudur
1981 - Klæmint Matras, Faroeli eski millî futbolcudur
1982 - Petr Cech, Çek futbolcu
1982 - Wes Hoolahan, İrlandalı futbolcudur
1982 - Natalya Podolskaya, Beyaz Rus şarkıcı
1983 - Óscar Cardozo, Paraguaylı futbolcu
1983 - Mehdi Taouil, Faslı eski futbolcudur
1984 - Kim Dong-Hyun, Eski bir Güney Koreli futbolcudur
1984 - Dilara Kazımova, Azerbaycanlı şarkıcı ve oyuncu
1984 - Ricardo Lobo, Brezilyalı futbolcudur
1984 - Naturi Naughton, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı-söz yazarı
1985 - Raúl Enríquez, Meksikalı futbolcudur
1985 - Christ Froome, İngiliz yol bisikleti yarışçısı
1986 - Ahmed Samir Ferec, Mısırlı millî futbolcudur
1986 - Stéphane Mbia, Kamerunlu futbolcudur
1987 - Desirée van den Berg, Hollandalı manken
1987 - Marcelo Guedes, Brezilyalı futbolcudur
1987 - Mike Havenaar, Japon millî futbolcudur
1987 - Luboš Kalouda, Çek eski futbolcudur
1988 - Magno Cruz, Brezilyalı futbolcudur
1988 - Kim Lamarre, Kanadalı serbest stil kayakçıdır
1988 - Lana Obad, Hırvat manken
1989 - Aldo Corzo, Perulu millî futbolcudur
1989 - Ahmed es-Salih, Suriyeli millî futbolcudur
1990 - Alex, Brezilyalı futbolcudur
1990 - Rafael Cabral, Brezilyalı futbolcudur
1990 - Anderson Carvalho, Brezilyalı futbolcudur
1990 - Miloš Kosanovic, Sırp millî futbolcudur
1990 - Bernardo Vieira de Souza, Brezilyalı futbolcudur
1990 - Lucas Gomes da Silva, Brezilyalı eski futbolcudur (ö. 2016)
1990 - Josh O'Connor, İngiliz oyuncu
1990 - İzzet Türkyılmaz, Türk basketbolcudur
1991 - Emre Çolak, Türk futbolcu
1991 - Vitor Hugo, Brezilyalı futbolcudur
1991 - Mehmet Taş, Türk futbolcudur
1992 - Damir Dzumhur, Bosnalı profesyonel tenis oyuncusu
1992 - Jack Gleeson, İrlandalı televizyon ve sinema oyuncusu
1992 - Daniel Haber, Kanadalı futbolcudur
1992 - Enes Kanter, Türk basketbolcu
1992 - Gerónimo Rulli, Arjantinli futbolcudur
1993 - Sunny Dhinsa, Kanadalı profesyonel güreşçi ve eski amatör güreşçi
1993 - Juanmi, İspanyol millî futbolcudur
1993 - Václav Kadlec, Çek futbolcudur
1994 - Alex Høgh Andersen, Danimarkalı aktördür
1994 - Okan Deniz, Türk futbolcudur
1994 - Piotr Zielinski, Polonyalı millî futbolcudur
1995 - Damien Inglis, Fransız profesyonel basketbolcudur
1996 - Michael Brown, Amerikalı genç (ö. 2014)
1997 - Marlon, Brezilyalı futbolcudur
ÖLÜMLER
794 - Æthelberht, Doğu Anglia kralı ve Hristiyanlar için bir aziz idi (d. ?)
1277 - XXI. İoannes, Lizbon doğumlu Portekizli papa (d. 1215)
1506 - Kristof Kolomb, Cenovalı denizci ve kâşif (d. 1451)
1550 - Ashikaga Yoshiharu, Ashikaga şogunluğunun 12. şogunu (d. 1511)
1622 - II. Osman, Osmanlı'nın 16. Padişahı (d. 1604)
1834 - Marquis de Lafayette, Fransız aristokrat (Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda İngiliz sömürgeciliğine karşı Amerikalıların yanında savaşan) (d. 1757)
1878 - Ali Suavi "Sarıklı İhtilalci", Türk gazeteci ve yazar (d. 1839)
1880 - Károly Alexy, Macar heykeltıraş (d. 1823)
1835 - II. Hüseyin Bey, Tunus Beyi (d. 1784)
1896 - Clara Schumann, Alman piyanist ve besteci (d. 1819)
1942 - Hector Guimard, Fransız mimar (d. 1867)
1958 - Varvara Stepanova, Rus ressam ve desinatör (d. 1894)
1958 - Frédéric François-Marsal, Fransız siyasetçi (d. 1874)
1970 - Hermann Nunberg, Polonyalı psikiyarist (d. 1884)
1974 - Jean Daniélou, Kardinal ilan edilen Fransız Cizvit patrolog (d. 1905)
1975 - Barbara Hepworth, İngiliz heykeltıraş ve sanatçı (d. 1903)
1989 - John Hicks, İngiliz iktisatçı (d. 1904)
1996 - John Pertwee, İngiliz oyuncu (d. 1919)
2000 - Jean Pierre Rampal, Fransız flüt virtüözü (d. 1922)
2000 - Malik Sealy, Amerikalı basketbolcu (d. 1970)
2002 - Stephen Jay Gould, Amerikalı paleontolog (d. 1941)
2005 - Paul Ricoeur, Fransız filozof (d. 1913)
2009 - Lucy Gordon, İngiliz manken ve oyuncu (d. 1980)
2009 - Oleg Yankovski, Rus oyuncu (d. 1944)
2011 - Randy Savage, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1952)
2012 - Robin Gibb, Birleşik Krallık doğumlu şarkıcı ve söz yazarı (d. 1949)
2012 - Eugene Polley, Amerikalı bilim insanı ve mucit (d. 1915)
2013 - Ray Manzarek, Amerikalı müzisyen (d. 1939)
2013 - Zach Sobiech, Amerikalı pop şarkıcısı (d. 1995)
2014 - Barbara Murray, İngiliz oyuncu (d. 1929)
2015 - Mary Ellen Trainor, Amerikalı oyuncu (d. 1952)
2017 - Recep Adanır, Baba Recep lakaplı Türk futbolcu (d. 1929)
2017 - Albert Bouvet, Eski Fransız profesyonel bisiklet yarışçısı (d. 1930)
2017 - Emile Degelin, Belçikalı film yönetmeni ve romancı (d. 1926)
2017 - Victor Gaureanu, Rumen eskrimci (d. 1967)
2017 - Syed Abdullah Khalid, Bangladeşli heykeltıraş (d. 1942)
2017 - Nataliya Şahovskaya, Sovyet Rus kadın çellist (d. 1935)
2017 - Aleksandr Volkov, Rusya Federasyonu'na bağlı Udmurtya cumhurbaşkanı (d. 1951)
2018 - Jaroslav Brabec, Çek atlet (d. 1949)
2018 - Billy Cannon, Eski Amerikan futbolcusu (d. 1937)
2018 - Patricia Morison, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (d. 1915)
2019 - Nanni Balestrini, İtalyan deneysel şair, yazar ve görsel sanatlar sanatçısı (d. 1935)
2019 - Sandy D'Alemberte, Amerikalı hukukçu, akademisyen, siyasetçi ve eğitimci (d. 1933)
2019 - Andrew Hall, İngiliz oyuncu ve tiyatro yönetmeni (d. 1954)
2019 - Niki Lauda, Avustralyalı Formula 1 pilotu (d. 1949)
2020 - Syed Fazal Agha, Pakistanlı siyasetçi (d. 1946)
2020 - Denis Farkasfalvy, Macar-Amerikan Katolik rahibi, sistersiyen keşişi, ilahiyatçı, yazar ve çevirmen (d. 1936)
2020 - Shaheen Raza, Pakistanlı politikacı (d. 1954)
2020 - Gianfranco Terenzi, San Marino'nun naibi (d. 1941)
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