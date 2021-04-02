Tarihte bugün ne oldu? 2 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Nisan'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 2 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Nisan yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
2 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 2 Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 2 Nisan tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
1453 - Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u kuşatma harekâtına başladı.
1917 - ABD, fiilen I. Dünya Savaşı'na girdi.
1918 - Van ve Muradiye'den Rus İmparatorluğu ve Batı Ermenistan Yönetimi'ne ait Ordu Birlikleri'nin çekilişi.
1930 - Haile Selassie, kendini Etiyopya İmparatoru ilan etti.
1948 - Yazar Sabahattin Ali, Bulgaristan sınırını geçmeye çalışırken, kılavuzu Ali Ertekin tarafından öldürüldü. 28 Aralık'ta tutuklanan Ertekin'in cezası indirime uğradı. Aynı yıl çıkan af yasasıyla da serbest bırakıldı.
1948 - Ankara'da Opera Binası, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de katıldığı bir tören ve ardından Adnan Saygun'un "Kerem" operasıyla perdelerini açtı.
1950 - Bursa Cezaevi'nde bulunan şair Nâzım Hikmet'in affı için, tanınmış sanatçı, yazar ve şair gibi toplumun ileri gelenleri, toplu olarak imzaladıkları sembolik bir dilekçe ile İsmet İnönü'ye başvuru yaptı.
1960 - Kayseri'ye giden CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün bulunduğu tren, Vali'nin emriyle durduruldu. Zorlukla yoluna devam edebilen İnönü, Kayseri'de 50 bin kişi tarafından karşılandı.
1965 - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant; Türkiye'nin, Kıbrıs özel temsilcisi Galo Plaza'nın görevine son verilmesi isteğini reddetti.
1971 - Başbakan Nihat Erim, reform programını TBMM'ye sundu.
1971 - TÜSİAD kuruldu.
1972 - Charlie Chaplin, komünist sempatizanı olduğundan kuşkulanıldığı McCarthy döneminde, 1952'de terk ettiği ABD'ye onca yıl sonra ilk kez ayak bastı. Eski ülkesine Oscar özel ödülünü almak için gelmişti.
1975 - Toronto'daki (Ontario-Kanada) CN Kulesi tamamlandı: Kule, 553,33 m ile dünyanın en yüksek 3. binası.
1975 - Rus satranç ustası Anatoli Karpov, Amerikalı Bobby Fischer'in kendisine karşı müsabakaya çıkmayı reddetmesi ile, henüz 23 yaşında "dünya satranç şampiyonu" ünvânını kazandı.
1976 - İlk Türk Turizm Kurultayı, İstanbul'da toplandı.
1976 - Doğubayazıt ve çevresinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde beş kişi öldü, 80 ev yıkıldı.
1978 - Dallas dizisi, Amerikan CBS televizyonunda ilk kez yayımlandı.
1982 - Arjantin, Falkland Adaları'nı işgâl etti.
1984 - Soyuz T-11 uzay aracının ekip lideri Rakesh Sharma, uzaya gönderilen ilk Hint ünvânını kazandı.
1987 - İstanbul'da yapılan ECO toplantısında, Türkiye, Pakistan ve İran, uzaya ortak bir haberleşme uydusu fırlatmayı kararlaştırdı.
1989 - Mihail Gorbaçov, Küba lideri Fidel Castro ile görüşmek ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları gidermek amacıyla Havana'ya gitti.
1992 - Mafya patronu John Gotti, "adam öldürmek" ve "haraç almak" suçlarından New York'ta tutuklandı.
1992 - Ermenistan, Kelbecer'i işgal etti.
2001 - İBDA/C örgütü lideri "Salih Mirzabeyoğlu" kod adlı Salih İzzet Erdiş, "anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak" suçundan idâm cezasına çarptırıldı.
2006 - ABD'de kasırga ölüm saçtı: yalnızca Tennessee'de 29 kişi öldü.
2007 - Büyük Okyanus'ta meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu tsunami, Solomon Adaları'nı vurdu: 28 kişi öldü.
2020 - Doğrulanmış COVID-19 vakalarının sayısı dünya çapında 1 milyonu geçti.
DOĞUMLAR
742 - Şarlman, Alman Kralı (ö. 814)
1348 - IV. Andronikos Palaiologos, Bizans İmparatoru (ö. 1385)
1647 - Maria Sibylla Merian, Alman entomolog, bilimsel illüstratör ve naturalist (ö. 1717)
1725 - Giacomo Casanova, İtalyan yazar (ö. 1798)
1805 - Hans Christian Andersen, Danimarkalı masal yazarı (ö. 1875)
1827 - William Holman Hunt, İngiliz ressam (ö. 1910)
1838 - Léon Gambetta, Fransız siyasetçi (ö. 1882)
1840 - Émile Zola, Fransız yazar (ö. 1902)
1850 - Alexandre Vallaury, Fransız asıllı mimar ve İstanbullu levanten (ö. 1921)
1862 - Nicholas Murray Butler, Amerikalı eğitimci, siyasetçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1947)
1875 - Walter Chrysler, Amerikalı otomobil üreticisi (ö. 1940)
1891 - Max Ernst, Alman gerçeküstücü ressam (ö. 1976)
1899 - Peyami Safa, Türk yazar ve gazeteci (ö. 1961)
1914 - Alec Guinness, İngiliz tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 2000)
1927 - Ferenc Puskás, Macar futbolcu (d. 2006)
1928 - Serge Gainsbourg, Fransız şarkıcı (ö. 1991)
1939 - Marvin Gaye, Amerikalı şarkıcı (ö. 1984)
1948 - Ayşin Atav, Türk oyuncu
1950 - Eleanor Barooshian, Amerikalı şarkıcı (ö. 2016)
1960 - Muhammed Micarul Kayes, Bangladeşli bürokrat ve diplomat (ö. 2017)
1962 - Clark Gregg, Amerikalı aktör, yönetmen ve senarist
1967 - Ali Koç, Türk iş adamı
1969 - Mariella Ahrens, Alman oyuncu
1972 - Ashraf Saber, İtalyan atlet
1974 - Tayfun Korkut, Türk futbolcu
1975 - Pedro Pascal, Şili asıllı Amerikalı oyuncu
1976 - Korel Cezayirli, Türk oyuncu
1976 - Pattie Mallette, Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın annesi
1977 - Michael Fassbender, Alman-İrlandalı aktör
1979 - Aslı Tandoğan, Türk dizi ve sinema oyuncusu
1979 - Bengü, Türk şarkıcı
1979 - Grafite, Brezilyalı futbolcu
1982 - Marco Amelia, İtalyan futbolcu
1984 - Engin Atsür, Türk basketbolcu
1986 - Selen Seyven, Türk dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu
ÖLÜMLER
1657 - III. Ferdinand, Kutsal Roma İmparatoru (d. 1608)
1791 - Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau, Fransız siyasetçi (d. 1749)
1872 - Samuel Morse, Amerikalı mucit (d. 1791)
1873 - Melek Cihan Hanım, İran Şahı Muhammed Şah'ın eşi (d. 1805)
1891 - Ahmet Vefik Paşa, Osmanlı Sadrazamı (d. 1823)
1891 - Albert Pike, Amerikalı şair, general ve 33. Derece Büyük Mason Üstadı (d. 1809)
1914 - Paul Heyse, Alman yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1830)
1923 - Topal Osman, Türk asker (d. 1883)
1928 - Theodore Richards, Amerikalı kimyacı (d. 1868)
1948 - Sabahattin Ali, Türk yazar (d. 1907)
1953 - Hugo Sperrle, Alman mareşal (d. 1885)
1966 - C. S. Forester, İngiliz yazar (d. 1899)
1972 - Takamatsu Toshitsugu, Japon dövüş sanatları ustası (d. 1889)
1974 - Georges Pompidou, Fransa Cumhurbaşkanı (d. 1911)
1987 - Buddy Rich, Amerikalı müzisyen (d. 1917)
1992 - Necdet Evliyagil, Türk şair ve milletvekili (d. 1927)
1995 - Hannes Alfvén, İsveçli astrofizikçi (d. 1908)
2003 - Edwin Starr, Amerikalı şarkıcı (d. 1942)
2005 - İhsan Topaloğlu, Türk siyasetçi (d. 1915)
2005 - Papa II. John Paul, Katolik kilisesinin Polonya kökenli ilk lideri (d. 1920)
2007 - Ömer Abuşoğlu, Türk siyasetçi (d. 1951)
2008 - Yakup Satar, Türk İstiklal Madalyası sahibi ve İstiklal Savaşı'nı yaşamış son gazi (d. 1898)
2012 - Neslişah Sultan, son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in ve son Halîfe Abdülmecit'in torunu (d. 1921)
2013 - Jesús "Jess" Franco (Jesús Franco Manera) İspanyol yönetmen, aktör ve senarist (d. 1930)
2013 - Milo O'Shea, İrlandalı aktör (d. 1926)
2015 - Manoel Cândido Pinto de Oliveira, Portekizli tanınmış film yönetmeni (d. 1908)
2015 - Steve Stevaert, Belçikalı siyasetçi ve eski bakan (d. 1954)
2016 - Gallieno Ferri, İtalyan çizgi roman sanatçısı ve illüstratör (d. 1929)
2016 - Adil Adilzade, Azeri asker (d. 1993)
2016 - Leandro Barbieri (bilinen adları: El Gato Barbieri ve Kot Barbieri), Arjantinli caz müzisyeni, bestecisi ve saksofoncu (d. 1932)
2016 - Rasım Mammadov, Azeri binbaşı (d. 1977)
2017 - Hakan Oruçkaptan, Türk beyin ve sinir cerrahisi uzmanı (d. 1959)
2018 - Dursun Ali Sarıoğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1936)
2018 - Winnie Madikizela-Mandela, Güney Afrikalı siyasetçi ve aktivisttir (d. 1936)
2020 - Oskar Fischer, 1975'ten 1990'a değin Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin (ADC) dışişleri bakanı olarak görev yapmış Doğu Alman politikacı (d. 1923)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
Dünya Otizm Farkındalık Günü
Van'dan Rus İmparatorluğu ve Batı Ermenistan Yönetimi ordu birliklerinin çekilişi (1918)
Van'ın Muradiye ilçesinden Rus İmparatorluğu ve Batı Ermenistan Yönetimi ordu birliklerinin çekilişi (1918)