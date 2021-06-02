Tarihte bugün ne oldu? 2 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Haziran'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 2 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Haziran yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
2 Haziran tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 2 Haziran tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 455 - Vandallar Roma'ya girdiler ve iki hafta boyunca şehri yağmaladılar.
• 662 - Yunan adalarından 3 tanesi bir depremle yok oldu.
• 1328 - Filipinler'de bir depremle 9 ada ve adacık yok oldu.
• 1475 - Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Türk orduları, Kırım Yarımadası sahillerine çıktı.
• 1793 - Fransa'da Maximillian Robespierre öncülüğünde Jakobenler iktidarı ele geçirdi.
• 1851 - Amerika'da içki yasağı, Maine eyaletindeki uygulamayla başladı.
• 1889 - İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin öncüsü olarak kabul edilen İttihâd-ı Osmânî Cemiyeti adlı gizli örgüt kuruldu.
• 1920 - Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşu.
• 1924 - Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, ülkede doğmuş bütün Amerikan yerlilerine oy hakkı tanıdı. 1948'e kadar kimi eyaletler yerlilere oy hakkını yaşama geçirmedi.
• 1926 - Genel Nüfus Sayımı hakkında kanun kabul edildi.
• 1935 - Türkiye'de ilk kez Pazar günü resmî tatil uygulamasına başlandı.
• 1941 - Türk Ceza Kanunu'nun 526'ncı maddesinde yapılan değişiklikle, Arapça ezan ve kamet okuyanlara ceza öngörüldü.
• 1946 - İtalya'da monarşi kaldırıldı.
• 1953 - Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth taç giydi.
• 1964 - Demokratik, laik ve ulusal bir Filistin Devleti kurmayı amaçlayan ve çeşitli ulusal örgütleri bir araya getiren Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu. Yaser Arafat, 3 Şubat 1968'de örgütün başına geçti.
• 1966 - Frank Sinatra'nın seslendirdiği Strangers in the Night şarkısı UK Singles Chart listesinde 1 numara oldu.
• 1966 - De Valera, İrlanda Devlet Başkanı oldu.
• 1966 - Kıbrıs'ta Rumlar, Lefkoşa'nın Türk kesimine giriş çıkışı yasakladı.
• 1968 - Kısmi senato seçimleri olaylı geçti. 20 ayrı yerde çıkan kavgalarda 15 kişi öldü, 26'sı ağır olmak üzere 47 kişi de yaralandı.
• 1977 - Başbakan Süleyman Demirel, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'na yazı göndererek, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e İstanbul Taksim'de düzenlenen mitingde Sheraton Oteli'nin üst katındaki bir odadan uzun menzilli ve dürbünlü bir silahla ateş edileceğinin haber alındığını bildirdi ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi. (3 Haziran'da CHP'nin Taksim'de düzenlediği miting olaysız geçti.)
• 1980 - Osmanlı'dan bu yana devam eden buğday ve ekmek fiyatları üzerindeki devlet kontrolü kaldırıldı.
• 1981 - Devlet Başkanı Kenan Evren'in emri ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla MKE Ankaragücü takımı birinci futbol ligine çıkarıldı.
• 1984 - Hindistan ordusu, dini bölge kurmak isteyen Sihlere saldırı başlattı.
• 1992 - Danimarka'da referandum yapıldı. Avrupa Birliği'nin esaslarını belirleyen Maastricht Anlaşması reddedildi.
• 1995 - Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Pauline Green, Radikal lider Catherine Lalumière ve Yeşiller sözcüsü Claudia Roth'u 'fahişe' olarak niteledi.
• 1995 - Kilis, Karabük ve Yalova il oldu.
• 1997 - Susurluk Davası, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde başladı.
• 2001 - Filipinler'de, Ebu Seyyaf militanları Basilan adasında 200 kişiyi rehin aldı.
• 2001 - Nepal Kralı ve Kraliçesi, Prens oğulları tarafından silahla vurularak öldürüldü.
• 2001 - Tel Aviv'de bir diskotekte düzenlenen intihar saldırısında 17 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı.
• 2002 - Büyük Birlik Partisi 1. Olağanüstü Büyük Kurultayı'nda Genel Başkanlığa Muhsin Yazıcıoğlu yeniden seçildi.
DOĞUMLAR
• 1740 - Marquis de Sade, Fransız yazar (ö. 1814)
• 1817 - Jacques Pucheran, Fransız zoolog (ö. 1895)
• 1840 - Thomas Hardy, İngiliz yazar (ö. 1928)
• 1857 - Edward Elgar, İngiliz besteci (ö. 1934)
• 1904 - Johnny Weissmuller, Rumen asıllı Amerikalı sporcu ve oyuncu (ö. 1984)
• 1913 - Emin Barın, Türk hattat ve cilt sanatçısı (ö. 1987)
• 1931 - Jacques Garelli, Fransız filozof ve şair (ö. 2014)
• 1934 - Karl-Heinz Feldkamp, Alman futbol adamı
• 1935 - Dimitri Kitsikis, Yunan Türkolog
• 1937 - Klaus-Michael Kühne, Alman İş adamı
• 1940 - II. Konstantin, 1964-1973 yılları arasında son Yunanistan kralı
• 1941 - Ünal Aysal, Türk iş adamı ve eski Galatasaray SK Başkanı
• 1941 - Stacy Keach, Amerikalı oyuncu ve anlatıcı
• 1944 - Marvin Hamlisch, Amerikalı besteci ve orkestra şefi (ö. 2012)
• 1946 - Lasse Hallström, İsveçli film yönetmeni
• 1948 - Recep Yazıcıoğlu, Türk kaymakam ve vali (ö. 2003)
• 1949 - Tommy Mandel, Amerikalı müzisyen
• 1952 - Mehmet Yurdadön, Türk atlet
• 1954 - E. Allen Emerson, Amerikalı bilgisayar bilimcisi
• 1957 - Mark Lawrenson, İrlandalı futbolcu
• 1960 - Olga Bondarenko, Sovyet atlet
• 1962 - Ahmet Arslan, Türk siyasetçi
• 1962 - Sibylle Berg, Alman yazar
• 1962 - Joseph Hannesschläger, Alman oyuncu ve müzisyen (ö. 2020)
• 1966 - Eda Özülkü, Türk pop müzik sanatçısı
• 1966 - Turgut Dibek, Türk siyasetçi
• 1969 - Paulo Sérgio, Brezilyalı millî futbolcudur
• 1970 - B-Real, Küba ve Meksika kökenli Amerikan rap sanatçısı, aktör
• 1970 - Gökhan Kırdar, Türk müzisyen
• 1972 - Wentworth Miller, Amerikalı oyuncu
• 1973 - Kevin Feige, Amerikalı film ve televizyon yapımcısıdır
• 1975 - Ersin Düzen, Türk sunucu ve spor spikeri
• 1976 - Earl Boykins, Amerikan emekli basketbolcudur
• 1977 - Zachary Quinto, Amerikalı oyuncu
• 1977 - A. J. Styles, Amerikalı profesyonel güreşçi
• 1978 - Nikki Cox, Amerikalı aktris
• 1978 - Justin Long, Amerikalı oyuncu
• 1978 - Yi So-yeon, Koreli astronot
• 1979 - Morena Baccarin, Brezilyalı-Amerikalı oyuncudur
• 1981 - Nikolay Davıdenko, Rus tenişçi
• 1982 - Jewel Staite, Kanadalı oyuncu
• 1986 - Atalay Filiz, Türk katil
• 1987 - Darin Zanyar, İsveçli şarkıcıdır
• 1988 - Sergio Agüero, Arjantinli futbolcu
• 1988 - Umut Koçin, Türk futbolcudur
• 1989 - Liviu Antal, Rumen millî futbolcudur
• 1989 - Freddy Adu, Gana doğumlu ABD vatandaşı futbolcudur
• 1990 - Oliver Baumann, Alman kaleci
• 1993 - Melis Sezer, Türk millî tenisçi
ÖLÜMLER
• 1098 - Yağı-Sayan, Türk asıllı asker
• 1556 - Francesco Venier, 11 Haziran 1554-2 Haziran 1556 döneminde Venedik Cumhuriyeti'ne "Doçe" unvanı ile devlet başkanlığı yapan 81'inci dükadır (d. 1489)
• 1835 - François Étienne de Kellermann, Napolyon Savaşları'ndan tanınan bir Fransız general (d. 1770)
• 1881 - Émile Littré, Fransız hekim, filozof, dilbilimci ve siyaset adamı (d. 1801)
• 1882 - Giuseppe Garibaldi, İtalyan devrimci ve devlet adamı (d. 1807)
• 1927 - Avni Lifij, Türk ressam (d. 1886)
• 1941 - Lou Gehrig, Amerikalı beyzbol oyuncusu (d. 1903)
• 1947 - Jesse W. Reno, Amerikanlı mücit ve mühendis (d. 1861)
• 1948 - Viktor Brack, Nazi savaş suçlusu (d. 1904)
• 1948 - Karl Brandt, Alman Nazi savaş suçlusu (d. 1904)
• 1948 - Karl Gebhardt, Alman Nazi tıp doktoru (d. 1897)
• 1948 - Wolfram Sievers, Alman Nazi savaş suçlusu (d. 1905)
• 1951 - Alain, Fransız filozof (d. 1868)
• 1961 - Yaşar Nezihi Özsoy, Türk tiyatro sanatçısı
• 1970 - Bruce McLaren, Yeni Zelandalı Formula 1 pilotu ve McLaren Takımının kurucusu (d. 1937)
• 1970 - Orhan Kemal, Türk yazar (d. 1914)
• 1970 - Giuseppe Ungaretti, İtalyan modernist şair, gazeteci, deneme yazarı, eleştirmen, akademisyen (d. 1888)
• 1977 - Stephen Boyd, İrlanda asıllı Amerikalı oyuncu (d. 1931)
• 1978 - Beşir Balcıoğlu, Türk diplomat ve emekli Büyük Elçi (Ermeni terör örgütü ASALA'nın suikastı sonucu) (d. 1909)
• 1978 - Necla Kuneralp, Türkiye'nin Madrid Büyük Elçisi Zeki Kuneralp'in eşi (Ermeni terör örgütü ASALA'nın suikastı sonucu)
• 1987 - Andrés Segovia, İspanyol gitarist (d. 1893)
• 1987 - Sammy Kaye, Amerikalı swing orkestrası şefi (d. 1910)
• 1988 - Necip Cihanov, bir Tatar besteci, öğretmen ve devlet adamıydı (d. 1911)
• 1988 - Raj Kapoor, Hint sinema oyuncusu ve yönetmen (d. 1924)
• 1989 - Ruhullah Humeyni, İranlı siyasetçi ve Şii din adamı (d. 1902)
• 1990 - Rex Harrison, İngiliz oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (d. 1908)
• 1991 - Ahmed Arif, Türk şair (d. 1927)
• 1998 - Sohrab Şahit Sales, İranlı yönetmen (d. 1944)
• 2001 - Imogene Coca, Amerikalı aktris (d. 1908)
• 2005 - Melita Norwood, Casus (d. 1912)
• 2008 - Cevher Özden (Banker Kastelli), Türk iş adamı ve banker (d. 1933)
• 2008 - Mel Ferrer, Amerikalı oyuncu ve yönetmen (d. 1917)
• 2009 - David Eddings, Amerikalı yazar (d. 1931)
• 2012 - Kathryn Joosten, Amerikalı oyuncudur (d. 1939)
• 2014 - Gennadi Gusarov, Rus asıllı Sovyet eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1937)
• 2015 - Besim Üstünel, Türk akademisyen ve siyasetçi (d. 1927)
• 2015 - Irwin Rose, Amerikalı biyolog (d. 1926)
• 2016 - Tom Kibble, İngiliz bilim insanı (d. 1932)
• 2016 - Andrzej Niemczyk, Polonyalı eski voleybol oyuncusu ve çalıştırıcı (d. 1944)
• 2017 - Peter Sallis, İngiliz oyuncu, seslendirme sanatçısı ve komedyendir (d. 1921)
• 2017 - Sonja Sutter, Alman film ve televizyon oyuncusu (d. 1931)
• 2017 - Jeffrey Tate, İngiliz orkestra şefidir (d. 1943)
• 2018 - Paul D. Boyer, Amerikalı kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1918)
• 2018 - Emil Wolf, Çek asıllı Amerikalı fizikçi (d. 1922)
• 2019 - Walter Lübcke, Alman siyasetçi ve ekonomist (d. 1953)
• 2020 - Mary Pat Gleason, Amerikalı aktris ve televizyon yazarı (d. 1950)
• 2020 - Chris Trousdale, Amerikalı şarkıcı ve aktör (d. 1985)
• 2020 - Wes Unseld, Amerikalı eski basketbol oyuncusudur (d. 1946)