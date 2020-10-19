Tarihte bugün ne oldu? 19 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 19 Ekim'de yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 19 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 19 Ekim'de yaşananlar!

19.10.2020 14:40 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:44
Tarihte bugün ne oldu? 19 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 19 Ekim'de yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 19 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 19 Ekim'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

19 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 19 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 19 Ekim tarihinde ne oldu.

OLAYLAR

439 - Kartaca, Vandallar tarafından Batı Roma İmparatorluğu'ndan alınmıştır

1448 - Osmanlı padişahı II. Murat, Kosova Zaferi'ni kazandı.

1781 - Yorktown Muharebesi sonucunda, George Washington ve Fransız komutan Comte de Rochambeau komutasındaki birlikler, Lord Cornwallis'in teslim olmasıyla Britanya Ordusuna karşı kesin bir zafer elde etti.

1872 - Dünyanın en büyük altın külçesi (215 kilogram) Avustralya New South Wales'de bulundu.

1934 - Mübadele Komisyonu görevini tamamladı. Anadolu ve Trakya Rumları ile Yunanistan Müslümanlarının mübadelesini düzenlemekle görevli Komisyon 7 Ekim 1923'te kurulmuştu.

1934 - Turhal Şeker Fabrikası açıldı.

1939 - II. Dünya Savaşı'nın ilk aylarında Fransa, Birleşik Krallık ve Türkiye arasında üçlü savunma ittifakı antlaşması imzalandı.

1945 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi açıldı.

1951 - İngiliz askerleri, Süveyş Kanalı'nı ele geçirdi.

1960 - 6-7 Eylül Olayları ile ilgili dava başladı.

1962 - TBMM'de, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kabul edildi.

1962 - İlk James Bond filmi Dr. No gösterime girdi.

1982 - Millî Güvenlik Konseyinin son şeklini verdiği Anayasa metni açıklandı. Geçici maddelerle eski parti yöneticilerine 10 yıl siyaset yasağı getiriliyor, Anayasanın kabulüyle birlikte Kenan Evren Cumhurbaşkanı oluyor.

1987 - Londra Borsası çöktü. Yaşanan büyük panik sonucunda 50 milyar sterlinlik değer kaybı yaşandı.

1988 - Birleşik Krallık, IRA mensuplarıyla yapılan röportajların yayımlanmasını yasakladı.

1995 - Avrupa Parlamentosu Yeşiller sözcüsü Claudia Roth, Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir aleyhine 3 milyar liralık manevi tazminat davası açtı.

2011 - Ekim 2011 Çukurca saldırısı gerçekleşti. 8 ayrı yerde eşzamanlı olarak PKK tarafından düzenlenen saldırı sonucu 24 asker şehit oldu.

DOĞUMLAR

1605 - Thomas Browne, İngiliz yazar (ö. 1682)

1862 - Auguste Lumière, Fransız fotoğrafçı (ö. 1954)

1899 - Miguel Ángel Asturias, Guatemalalı yazar, diplomat ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1974)

1909 - Marguerite Perey, Fransız fizikçi (ö. 1975)

1916 - Jean Dausset, Fransız immunolog ve Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülü sahibi (ö. 2009)

1921 - Gunnar Nordahl, İsveçli futbolcu (ö. 1995)

1931 - John Le Carré, İngiliz yazar

1940 - Michael Gambon, İrlandalı sinema ve tiyatro oyuncusu

1945 - John Lithgow, Amerikalı oyuncu, müzisyen, şair ve yazar

1945 - Yücel Erten, Türk oyuncu, yönetmen, yazar ve çevirmen

1951 - Ruşen Cevadov, Azerbaycanlı asker ve siyasetçi (ö. 1995)

1969 - Trey Parker, Amerikalı animatör, senaryo yazarı, film yönetmeni, seslendirme sanatçısı, aktör ve müzisyen

1970 - Jason Reitman, Kanadalı yönetmen

1973 - Okan Buruk, Türk futbolcu

1974 - Orhan Kılıç, Türk oyuncu

1975 - Burak Güven, Türk bas gitarist, şarkı sözü yazarı ve Mor ve Ötesi grubu üyesi

1976 - Nihat Sırdar, Türk radyocu

1979 - Özgün Uğurlu, Türk şarkıcı ve söz yazarı

1981 - Heikki Kovalainen, Fin Formula 1 pilotu

1983 - Gökhan Saki, Türk asıllı Hollandalı kick boksçu

1983 - Rebecca Ferguson, İsveçli aktris

ÖLÜMLER

1216 - Yurtsuz John, İngiltere Kralı (Magna Carta'yı imzalayan) (d. 1166)

1682 - Thomas Browne, İngiliz yazar (d. 1605)

1745 - Jonathan Swift, İrlandalı yazar (d. 1667)

1897 - George Pullman, Amerikalı sanayici ve mucit (Pullman yataklı vagonları) (d. 1831)

1909 - Cesare Lombroso, İtalyan kriminolog (suçluluğun bilimsel olarak incelenmesinin öncüsü) (d. 1835)

1920 - John Reed, Amerikalı gazeteci, yazar ve şair (d. 1887)

1937 - Ernest Rutherford, İngiliz fizikçi ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1871)

1938 - İsmail Müştak Mayakon, Türk gazeteci, yazar ve siyasetçi (d. 1882)

1943 - Camille Claudel, Fransız heykeltıraş (d. 1864)

1957 - Gordon Childe, Avustralyalı arkeolog (ö. 1892)

1961 - Şemsettin Günaltay, Türk siyasetçi (d. 1883)

1978 - Gig Young, Amerikalı oyuncu (d. 1913)

1987 - Jacqueline du Pré, İngiliz çello sanatçısı (d. 1945)

1988 - Necdet Koyutürk, Türk tango bestecisi (d. 1921)

2002 - Alvarez Bravo, Meksikalı fotoğrafçı (d. 1902)

2003 - Alija Izetbegovic, Boşnak devlet adamı ve bağımsız Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı (d. 1925)

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