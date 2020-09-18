Tarihte bugün ne oldu? 18 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Eylül'de yaşananlar! Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 18 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Eylül'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

18 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 18 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 18 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? Olaylar 1739 - Osmanlı Devleti ile Avusturya Arşidüklüğü ile Belgrad Antlaşması'nı imzaladı. 1837 - New York'ta Broadway 259 numaralı adreste sonraları adı Tiffany&Co olan Tiffany&Young isimli bir eşya dükkânı açıldı. 1851 - Amerikalı gazetesi New York Times yayımlanmaya başlandı. 1890 - Japonya'da Ertuğrul Fırkateyni battı, kazadan sadece 69 denizci kurtarılabildi. 1921 - Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Mustafa Kemal Paşa, Ankara'ya döndü. 1922 - Erdek ve Biga'nın kurtuluşu. 1923 - Hindistan Ulusal Kongresi, sivil itaatsizlik kampanyası başlattı. 1932 - Türkçe Ezan: Ezan Türkçe okundu. 1934 - Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti'ne girdi. 1937 - Nyon Antlaşması, TBMM'de kabul edildi. 1956 - Efes'te 1926'dan beri sürdürülen arkeolojik kazılarda, Prytaneion adı verilen bölümde, dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı. 1961 - Yassıada mahkûmları Kayseri Cezaevi'ne nakledildi. 1962 - Kıbrıs'ta Rauf Denktaş'a suikast girişiminde bulunuldu. 1970 - 8 aydır tutuklu öğrenci liderleri Deniz Gezmiş ve Cihan Alptekin tahliye edildiler. 1971 - Türkiye Güzeli Filiz Vural, Avrupa Güzeli seçildi. 1972 - Münih Olimpiyatları'nda kanlı gün 1974 - CHP-MSP koalisyonu bozuldu. Bülent Ecevit, başbakanlıktan istifa etti. 1980 - Sovyetler Birliği ve Küba tarafından Soyuz 38 uzay aracı Kazakistan'daki Baykonur üssünden uzaya gönderildi. 1981 - Fransa'da idam cezası kaldırıldı. 1997 - 89 ülke kara mayınlarının yasaklanması antlaşmasını onayladı. Amerika Birleşik Devletleri metne imza atmayı reddetti. 2000 - İsrail hükümeti, Filistin ile sürdürdüğü barış görüşmelerini durdurduğunu açıkladı. 2005 - Afganistan'da 1969'dan bu yana ilk parlamento seçimleri yapıldı. 2007 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı. Doğumlar 53 - Trajan, Roma İmparatoru (ö. 117) 1752 - Adrien-Marie Legendre, Fransız matematikçi (ö. 1883) 1819 - Léon Foucault, Fransız fizikçi (Foucault sarkacı ve jiroskop araçlarıyla tanınan) (ö. 1868) 1854 - Fausto Zonaro, İtalyan ressam (ö. 1929) 1885 - Kemani Serkis Efendi, Ermeni asıllı Türk bestekâr ve güftekâr (ö. 1944) 1885 - Üzeyir Hacıbeyov, Azeri Sovyet bestecisi (ö. 1948) 1905 - Greta Garbo, İsveçli sinema oyuncusu (ö. 1990) 1907 - Edwin McMillan, Amerikalı nükleer fizikçi (ö. 1991) 1921 - Nermin Abadan Unat, Türk akademisyen, yazar, sosyolog, siyaset ve iletişim bilimci 1942 - Şenez Erzik, Türk spor adamı ve UEFA 1. Asbaşkanı 1946 - Ayberk Atilla, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 1953 - Grazyna Szapolowska, Polonyalı sinema oyuncusu 1954 - Sabriye Kara, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 1961 - James Gandolfini, Amerikalı aktör ve yapımcı (ö. 2013) 1969 - Nezha Bidouane, Faslı atlet 1971 - Anna Netrebko, Rus opera sanatçısı 1975 - Jason Sudeikis, Amerikalı aktör 1975 - Gökçe Yanardağ, Türk sunucu, sinema ve dizi oyuncusu 1976 - Ronaldo, Brezilyalı futbolcu 1980 - Ahmed Al-Bahri, Suudi Arabistanlı futbolcu 1980 - Levent Dörter, Türk şarkıcı 1981 - Beyti Engin, Türk tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Ölümler 96 - Domitian, Roma İmparatoru (d. 51) 1180 - VII. Louis, Fransa Kralı (d. 1120) 1783 - Leonhard Euler, İsviçreli matematikçi ve fizikçi (d. 1707) 1812 - Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa, Osmanlı Sadrazamı (d. 1743) 1937 - Ali Haydar Yuluğ, Türk bürokrat (d. 1878) 1943 - Ahmet Nebil Yurteri, Türk siyasetçi ve din adamı (d. 1876) 1961 - Dag Hammarskjöld, İsveçli iktisatçı, devlet adamı ve BM Genel Sekreteri (uçak kazası) (d. 1905) 1964 - Sean O'Casey, İrlandalı yazar (d. 1880) 1970 - José Pedro Céa, Uruguaylı futbolcu (d. 1900) 1970 - Jimi Hendrix, Amerikalı müzisyen (d. 1942) 1976 - Celal Kargılı, Türk siyasetçi ve gazeteci (d. 1935) 1980 - Katherine Anne Porter, Amerikalı gazeteci, kısa öykü yazarı, romancı ve siyasi eylemci (d. 1890) 1990 - Mine Mutlu, Türk oyuncu ve ses sanatçısı (d. 1948) 1992 - İbrahim Ethem Menderes, Türk siyasetçi (d. 1899) 1993 - Nida Tüfekçi, Türk Halk Müziği sanatçısı (d. 1929) 1997 - Orhan Çağman, Türk tiyatrocu (d. 1925) 2002 - Bob Hayes, Amerikalı atlet (d. 1942) 2010 - Rıdvan Yenişen, Türk bürokrat (d. 1941) 2013 - Ken Norton, Amerikalı boksör (d. 1943)