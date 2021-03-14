Tarihte bugün ne oldu? 14 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Mart'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 14 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Mart'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
14 Mart tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 14 Mart'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 14 Mart tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
• 1489 - Kıbrıs Krallığı'nın Kraliçesi Catherine Cornaro, Ada'yı Venedik Cumhuriyeti'ne sattı.
• 1794 - Eli Whitney, pamuk ayrıştırma makinesinin patentini aldı.
• 1827 - II. Mahmut döneminde, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane kuruldu.
• 1919 - Tıp Bayramı ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin kuruluş yıldönümü; Hikmet Boran önderliğinde, tıp camiasının emperyalist güçlerin karşısına resmen çıkışı nedeniyle bugün Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır.
• 1919 - Yunanların İzmir'e çıkarma planı, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Georges Clemenceau, İtalya Başbakanı Vittorio Emanuele Orlando ve ABD Başkanı Woodrow Wilson tarafından kabul edildi.
• 1923 - Gençlerbirliği Spor Kulübü Ankara'da kuruldu.
• 1939 - Slovakya Cumhuriyeti ve Karpatlar Ukraynası, Nazi Almanyasının baskısı altında Çekoslovakya'dan bağımsızlıklarını ilan etti.
• 1939 - Hatay Meclisi, Türk lirası'nı resmi para olarak kabul etti.
• 1951 - Kore Savaşı: Birleşmiş Milletler Kuvvetleri, Seul'ü geri aldı.
• 1953 - Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Stalin'in ölümü üzerine yerine getirilen Malenkov, görevini 8 gün sonra Kruşçev'e devretti.
• 1958 - ABD, Küba'daki Batista rejimine ambargo uygulamaya başladı.
• 1964 - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Barış Gücü'nün Kıbrıs'a gitmesini kararlaştırdı.
• 1980 - ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağı, İncirlik Hava Üssü'ne iniş yaparken düştü. 18 ABD askeri öldü.
• 1983 - Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin kurulmasını öngören yasa tasarısı, Danışma Meclisi'nde kabul edildi.
• 1984 - İstanbul'da Bilsak Tiyatro Atölyesi kuruldu.
• 1998 - İran'da Richter ölçeğine göre 6,9 büyüklüğünde deprem oldu.
• 1998 - YÖK, başörtüsü takmanın ve taktırmanın suç olduğunu açıkladı.
• 2000 - Naim Süleymanoğlu, Ankara'da devam ettiği idmanlarda koparmada 145 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.
• 2003 - Türkiye'nin 59'uncu Hükümeti, Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında kuruldu.
• 2008 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.
DOĞUMLAR
• 1681 - Georg Philipp Telemann, Alman besteci (ö. 1767)
• 1692 - Peter Van Musschenbroek, Hollandalı bilim insanı (ö. 1761)
• 1742 - Ağa Muhammed Han Kaçar, İran Şahı ve Kaçar Hanedanı'nın kurucusu (ö. 1797)
• 1804 - Johann Strauss I, Avusturyalı besteci (ö. 1849)
• 1820 - II. Vittorio Emanuele, Sardinya Krallığı'nın Kralı (ö. 1878)
• 1827 - George Frederick Bodley, Britanyalı mimar (ö. 1907)
• 1835 - Giovanni Schiaparelli, İtalyan astronom (ö. 1910)
• 1844 - I. Umberto, İtalya Kralı (ö. 1900)
• 1847 - Castro Alves, Brezilyalı şair (ö. 1871)
• 1854 - Paul Ehrlich, Alman bilim adamı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1915)
• 1876 - Lev Berg, Rus coğrafyacı, biyolog ve ihtiyolog (ö. 1950)
• 1879 - Albert Einstein, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1955)
• 1887 - Abdülhak Şinasi Hisar, Türk romancı ve yazar (ö. 1967)
• 1903 - Mustafa Barzani, Kürt politikacı (ö. 1979)
• 1906
o Fazıl Küçük, Kıbrıslı Türk politikacı ve gazeteci (ö. 1984)
o Ulvi Cemal Erkin, Türk besteci (ö. 1972)
• 1908 - Maurice Merleau-Ponty, Fransız filozof (ö. 1961)
• 1914 - Ali Tanrıyar, Türk hekim, siyasetçi ve spor adamı (ö. 2017)
• 1920 - Memduh Ün, Türk yönetmen (ö. 2015)
• 1925 - Tarık Minkari, Türk cerrah ve yazar (ö. 2010)
• 1926 - Neriman Altındağ Tüfekçi, Türk Halk Müziği solisti ve ilk kadın şefi (ö. 2009)
• 1933
o Michael Caine, İngiliz oyuncu ve Akademi Ödülü sahibi
o Quincy Jones, Amerikalı orkestra şefi, besteci, müzisyen ve yapımcı
• 1934
o Leonid İvanoviç Rogozov, Sovyet tıp doktoru (ö. 2000)
o Manuel Piñeiro, Kübalı istihbaratçı ve politikacı (ö. 1998)
• 1938 - Şerafettin Elçi, Türk hukukçu ve siyasetçi (ö. 2012)
• 1940
o Durul Gence, Türk caz müzisyeni ve orkestra şefi
o Metin Altıok, Türk şair ve ressam (ö. 1993)
• 1941 - Wolfgang Petersen, Alman film yönetmeni
• 1942 - Emin Çölaşan, Türk gazeteci ve yazar
• 1948 - Billy Crystal, Galli sinema oyuncusu
• 1952
o Sheila Abdus-Salaam, Amerikalı yargıç ve hukukçu (ö. 2017)
o Mehmet Güçlü, Türk güreşçi
• 1965 - Aamir Khan, Hindistanlı oyuncu
• 1967 - Gürdal Tosun, Türk tiyatro sanatçısı (ö. 2000)
• 1972 - Kaan Dobra, Polonya asıllı Türk futbolcu
• 1979 - Nicolas Anelka, Fransız futbolcu
• 1982 - François Sterchele, Belçikalı futbolcu (ö. 2008)
• 1985 - Eva Angelina, Amerikan porno yıldızı
• 1988
o Sasha Grey, Amerikan porno yıldızı
o Stephen Curry, Amerikalı basketbolcu
• 1989 - Colby O'Donis, Porto Riko asıllı Amerikalı R&B ve pop şarkıcısı
• 1990 - Kolbeinn Sig?órsson, İzlandalı futbolcu
• 1991 - Emir Bekric, Sırp engelli atleti.
• 1994 - Ansel Elgort, Amerikalı aktör ve şarkıcı
• 1996 - Mustafa Batuhan Altıntaş, Türk futbolcu
ÖLÜMLER
• 1457 - İmparator Jingtai, Çin'in Ming Hanedanı'nın yedinci imparatorudur (d. 1428)
• 1471 - Thomas Malory, İngiliz yazar (d. 1415)
• 1571 - János Zsigmond Zápolya, 1540-1571 arası Transilvanya ve Macaristan Kralı oldu (d. 1540)
• 1604 - Kınalızade Hasan Çelebi, Osmanlı fıkıh ve kelâm alimi (d. 1546)
• 1703 - Robert Hooke, İngiliz bilim adamı (d. 1635)
• 1823 - Charles-François du Périer Dumouriez, Fransız Devrim Savaşları sırasında bir Fransız generali. (d. 1739)
• 1883 - Karl Marx, Alman filozof ve ekonomist (d. 1818)
• 1932 - George Eastman, Amerikalı mucit ve sanayici (Kodak Şirketi) (d. 1854)
• 1938 - Aleksey Rıkov, Bolşevik devrimci (d. 1881)
• 1940 - Gabriele Possanner, Avusturyalı hekim (d. 1860)
• 1944 - Katharine Elizabeth Dopp, Amerikalı eğitimci ve yazar (d. 1863)
• 1946 - Werner von Blomberg, Nazi Almanyası'nın Savunma Bakanı d. 1878)
• 1953 - Klement Gottwald, Çek devlet adamı ve gazeteci d. 1896)
• 1955 - Şamran Hanım, Türk besteci ve kanto sanatçısı (d. 1870)
• 1959 - Faik Ahmet Barutçu, Türk siyasetçi (d. 1894)
• 1968 - Josef Harpe, I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı sırasında Alman Generaloberst (d. 1887)
• 1973 - Chic Young, Amerikalı karikatürist (Blondie-Fatoş-'un çizeri) (d. 1901)
• 1975 - Susan Hayward, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1917)
• 1978 - Aziz Basmacı, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1912)
• 1980 - Mohammad Hatta, Endonezya bağımsızlık hareketinin önderlerinden (d. 1902)
• 1983 - Maurice Ronet, Fransız sinema oyuncusu (d. 1927)
• 1989 - Zita von Bourbon-Parma, Avusturya İmparatoriçesi (d. 1892)
• 1995 - William Alfred Fowler, Amerikalı filozof (d. 1911)
• 1997
o Jurek Becker, Polonya doğumlu Alman yazar, film senaristi, Doğu Alman muhalif (d. 1937)
o Fred Zinnemann, Avusturya asıllı Amerikalı film yönetmeni (d. 1907)
• 2006 - Lennart Meri, Estonyalı yazar ve film yönetmeni (Estonya'nın 2. Cumhurbaşkanı) (d. 1929)
• 2007 -
o Lucie Aubrac, Fransız tarih öğretmeni ve Fransız Direnişi hareketi üyesi (d. 1912)
o Sa'dun Hammadi, Saddam Hüseyin'in devlet başkanlığı dönemindeki eski Irak başbakanı (d. 1930)
• 2010 - Peter Graves, Amerikalı aktör (Görevimiz Tehlike) (d. 1926)
• 2011 - Jülide Gülizar, Türk sunucu, yazar, eğitmen ve TRT'nin ve Türkiye'nin ilk haber spikerlerinden (d. 1929)
• 2014 - İlhan Feyman, Türk caz müzisyeni ve trompetçi (d. 1930)
• 2018
o Halit Deringör, Türk futbolcu ve spor yazarı (d. 1922)
o Marielle Franco, Brezilyalı aktivist ve siyasetçidir (d. 1979)
o Stephen Hawking, İngiliz fizikçi, evrenbilimci, astronom, teorisyen ve yazar (d. 1942)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Tıp Bayramı
• Pi Günü
• Dünya Rotaract Günü
• Erzurum'un Hınıs ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi (1918)
• Erzurum'un Köprüköy ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi (1918)