Tarihte bugün ne oldu? 13 Ağustos tarihinde neler oldu?
13 Ağustos, tarih boyunca hem dünyada hem de Türkiye'de birçok önemli gelişmeye ev sahipliği yaptı. Siyasetten bilime, kültürden ekonomiye kadar farklı alanlarda yaşanan olaylar bu günü özel kılıyor. Dönüm noktası niteliğindeki kararlar, keşifler ve toplumsal değişimler sayesinde 13 Ağustos, takvim yapraklarında iz bırakan bir gün olarak öne çıkıyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 13 Ağustos tarihinde neler oldu?
13 Ağustos, dünya ve Türkiye tarihinde birçok önemli olayın yaşandığı anlamlı bir gündür. Siyasi kararlardan bilimsel keşiflere, kültürel adımlardan ekonomik gelişmelere kadar pek çok alanda iz bırakan bu tarih, geçmişle bugün arasında güçlü bir köprü kurar. Yaşanan gelişmeler, toplumsal hafızada yer edinmiş ve tarihsel sürecin seyrini etkileyen önemli dönüm noktaları olarak dikkat çeker. 13 Ağustos ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Tarihte bugün ne oldu? 13 Ağustos tarihinde neler oldu?
TARİHİ OLAYLAR
- 1521 – İspanyol fatihi Hernán Cortés, Aztek İmparatorluğu'nun başkenti Tenochtitlán'ı ele geçirdi, böylece imparatorluk sona erdi.
- 1792 – Fransız Devrimi sırasında, Kral XVI. Louis tutuklandı.
- 1889 – Amerika'da William Gray, dünyada ilk madeni para ile çalışan telefon için patent aldı.
- 1889 – Almanya'da Ferdinand von Zeppelin, zeplin (hava gemisi) için patent aldı.
- 1918 – Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'ne ilk kadın asker, Opha May Johnson kaydoldu.
- 1960 – Orta Afrika Cumhuriyeti, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.
- 1961 – Doğu Almanya, Batı Berlin'le bağlantıyı engellemek amacıyla sınırı dikenli tellerle kapattı. Bu olay, daha sonra Berlin Duvarı'nın inşasına giden süreç olarak bilindi.
- 1952 – Blues sanatçısı Big Mama Thornton, "Hound Dog" şarkısını ilk kez kaydetti.
- 1969 – Apollo 11 astronotları için New York'ta bir ticker-tape geçidi düzenlendi.
- 1997 – Animasyon dizisi South Park, ilk kez yayınlandı.
- 2004 – Atina'da 2004 Yaz Olimpiyatları açıldı.
- Bugün (13 Ağustos) – Dünya Organ Bağışı Günü olarak kutlanıyor.
DOĞUMLAR
- 1655 – Johann Christoph Denner, klarnet icatçısı, Alman çalgı yapımcısı (ö. 1707).
- 1819 – George Gabriel Stokes, Fransız-İngiliz fizikçi (ö. 1903).
- 1844 – Friedrich Miescher, İsviçreli biyolog (ö. 1895).
- 1871 – Karl Liebknecht, Alman devrimci ve sosyalist lider (ö. 1919).
- 1899 – Alfred Hitchcock, ünlü İngiliz film yönetmeni (ö. 1980).
- 1913 – Makarios, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı ve başpiskopos (ö. 1977).
- 1926 – Fidel Castro, Küba devriminin lideri (ö. 2016).
- 1970 – Alan Shearer, İngiliz futbolcu.
- 1972 – Hakan Altun, Türk şarkıcı.
- 1976 – Özge Özberk, Türk oyuncu.
- 1985 – Elçin Sangu, Türk oyuncu.
- Ayrıca, Fahri Korutürk (TC'nin 6. Cumhurbaşkanı), Suat Hayri Ürgüplü (Türk siyasetçi), Anders Jonas Ångström, Frances Hardcastle, Rita Johnson, Frederick Sanger ve Janet Yellen gibi isimler de bu tarihte doğmuştur.
ÖLÜMLER
- 1826 – René Laënnec, stetoskopun mucidi Fransız doktor (d. 1781).
- 1863 – Eugène Delacroix, Fransız ressam (d. 1798).
- 1910 – Florence Nightingale, modern hemşireliğin kurucusu, İngiliz hemşire (d. 1820).
- 1912 – Jules Massenet, Fransız besteci (d. 1842).
- 1917 – Eduard Buchner, Nobel Kimya Ödülü sahibi Alman kimyacı (d. 1860).
- 1946 – Herbert George Wells, İngiliz yazar ve tarihçi (d. 1866).
- 1950 – Kınar Hanım, Ermeni tiyatro sanatçısı ve kantocu (d. 1876).
- 1958 – Otto Witte, (kendisini Arnavutluk kralı ilan eden) tiyatrocu (d. 1868).
- 1965 – Ikeda Hayato, Japonya Başbakanı (d. 1899).
- 1974 – Nihat Sami Banarlı, Türk edebiyat tarihçisi (d. 1907).
- 1984 – Tigran Petrosyan, Ermeni satranç ustası (d. 1929).
- 1993 – Tekin Arıburun, Türk siyasetçi ve eski Cumhuriyet Senatosu Başkanı (d. 1903).
- 2003 – Kazım Kartal, Türk sinema oyuncusu (d. 1936).
- 2004 – Julia Child, Amerikalı yemek ustası (d. 1912).
- 2005 – David Lange, Yeni Zelanda Başbakanı (d. 1942).
- 2009 – Les Paul, Amerikalı müzisyen (d. 1915).
- 2014 – Süleyman Seba, Beşiktaş Onursal Başkanı (d. 1926).