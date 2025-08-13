13 Ağustos, dünya ve Türkiye tarihinde birçok önemli olayın yaşandığı anlamlı bir gündür. Siyasi kararlardan bilimsel keşiflere, kültürel adımlardan ekonomik gelişmelere kadar pek çok alanda iz bırakan bu tarih, geçmişle bugün arasında güçlü bir köprü kurar. Yaşanan gelişmeler, toplumsal hafızada yer edinmiş ve tarihsel sürecin seyrini etkileyen önemli dönüm noktaları olarak dikkat çeker. 13 Ağustos ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Tarihte bugün ne oldu? 13 Ağustos tarihinde neler oldu?

TARİHİ OLAYLAR

1521 – İspanyol fatihi Hernán Cortés, Aztek İmparatorluğu'nun başkenti Tenochtitlán'ı ele geçirdi, böylece imparatorluk sona erdi.

1792 – Fransız Devrimi sırasında, Kral XVI. Louis tutuklandı.

1889 – Amerika'da William Gray, dünyada ilk madeni para ile çalışan telefon için patent aldı.

1889 – Almanya'da Ferdinand von Zeppelin, zeplin (hava gemisi) için patent aldı.

1918 – Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'ne ilk kadın asker, Opha May Johnson kaydoldu.

1960 – Orta Afrika Cumhuriyeti, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1961 – Doğu Almanya, Batı Berlin'le bağlantıyı engellemek amacıyla sınırı dikenli tellerle kapattı. Bu olay, daha sonra Berlin Duvarı'nın inşasına giden süreç olarak bilindi.

1952 – Blues sanatçısı Big Mama Thornton, "Hound Dog" şarkısını ilk kez kaydetti.

1969 – Apollo 11 astronotları için New York'ta bir ticker-tape geçidi düzenlendi.

1997 – Animasyon dizisi South Park, ilk kez yayınlandı.

2004 – Atina'da 2004 Yaz Olimpiyatları açıldı.

Bugün (13 Ağustos) – Dünya Organ Bağışı Günü olarak kutlanıyor.

DOĞUMLAR

1655 – Johann Christoph Denner, klarnet icatçısı, Alman çalgı yapımcısı (ö. 1707).

1819 – George Gabriel Stokes, Fransız-İngiliz fizikçi (ö. 1903).

1844 – Friedrich Miescher, İsviçreli biyolog (ö. 1895).

1871 – Karl Liebknecht, Alman devrimci ve sosyalist lider (ö. 1919).

1899 – Alfred Hitchcock, ünlü İngiliz film yönetmeni (ö. 1980).

1913 – Makarios, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı ve başpiskopos (ö. 1977).

1926 – Fidel Castro, Küba devriminin lideri (ö. 2016).

1970 – Alan Shearer, İngiliz futbolcu.

1972 – Hakan Altun, Türk şarkıcı.

1976 – Özge Özberk, Türk oyuncu.

1985 – Elçin Sangu, Türk oyuncu.

Ayrıca, Fahri Korutürk (TC'nin 6. Cumhurbaşkanı), Suat Hayri Ürgüplü (Türk siyasetçi), Anders Jonas Ångström, Frances Hardcastle, Rita Johnson, Frederick Sanger ve Janet Yellen gibi isimler de bu tarihte doğmuştur.

ÖLÜMLER