Tarihte bugün ne oldu? 1 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 1 Ekim'de yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 1 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 1 Ekim'de yaşananlar!

01.10.2020 09:35 | Son Güncelleme: 01.10.2020 09:40
Tarihte bugün ne oldu? 1 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 1 Ekim'de yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 1 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 1 Ekim'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

1 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 1 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 1 Ekim tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
MÖ 331 - Makedonya kralı Büyük İskender, Pers İmparatoru III. Darius'u Gaugamela Savaşı'nda yenilgiye uğrattı.
1795 - Fransa, Belçika'daki Habsburg egemenliğine son vererek bu ülkeyi fethetti.
1827 - İvan Paskeviç komutasındaki Rus ordusu Erivan'a girdi ve Ermenistan'daki binyıllık müslüman yönetime son verdi.
1869 - Dünyada ilk kartpostal Avusturya'da basıldı.
1880 - İlk elektrikli ampul fabrikası Thomas Edison tarafından açıldı.
1887 - Birleşik Krallık Belucistan'ı işgal etti.
1891 - ABD'nin Kaliforniya şerinde Stanford Üniversitesi kuruldu.
1898 - Çar II. Nikolay Yahudilerin büyük Rus şehirlerinin dışına çıkarılmasını emretti.
1908 - Ford, "Model T" otomobilini satışa sundu.
1918 - İngiliz istihbarat subayı T. E. Lawrence yönetimindeki Arap güçleri Şam'ı ele geçirdi.
1928 - Sovyetler Birliği, ilk "beş yıllık kalkınma planını" açıkladı.
1936 - General Franco, İspanya milliyetçi hükümetinin başına geçti.
1939 - Yaklaşık bir ay süren kuşatmanın ardından Nazi güçleri Varşova'ya girdi.
1940 - Einstein, Amerikalı vatandaşı oldu.
1940 - ABD'nin ilk otobanı sayılan Pensilvanya paralı otoyolu trafiğe açıldı.
1942 - Türkiye Bakanlar Kurulu, eğlence yerlerinin saat 22.00'de kapatılması kararını aldı.
1946 - Nazi yetkililerinin yargılandığı Nürnberg Mahkemesi sona erdi, hükümler açıklandı.
1949 - Ankara Devlet Tiyatrosu kuruldu. Küçük Tiyatro ve Büyük Tiyatro sahneleri açıldı.
1949 - Mao Zedong önderliğinde Çin kuruldu; Mao, Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilk başkanı seçildi.
1951 - Türkiye'de Hava Harp Okulu açıldı.
1952 - Amerikalı askerler, Güney Kore'de gösteri yapan esir Çinlilere ateş açtı; 52 ölü, 140 yaralı.
1952 - Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü kuruldu.
1956 - Yazar Eflatun Cem Güney, Andersen Masal Ödülü'nü kazandı.
1958 - NASA kuruldu.
1960 - Kıbrıs, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.
1960 - Nijerya bağımsızlığını ilan etti.
1963 - Cezayir devlet başkanı Ahmet Bin Bella, ülkede Fransızlara ait tüm toprakların kamulaştırılması emrini verdi.
1972 - Boksör Cemal Kamacı, 63,5 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu.
1977 - Brezilyalı futbol yıldızı Pelé futbolu bıraktı.
1978 - Tuvalu, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
1982 - Sony son kullanıcıya yönelik ilk CD çaları piyasaya sürdü.
1985 - İsrail güçlerinin, Tunus'taki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bürolarına düzenlediği hava saldırısında 68 kişi öldü.
1988 - Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği devlet başkanlığını üstlendi.
1992 - Bitlis'in merkeze bağlı Cevizdalı Köyü'ne saldıran PKK'lı militanlar, 10'u çocuk, 14'ü köy korucusu 37 kişiyi öldürdü, 20 kişiyi yaraladı.
1992 - Kadınların da harp okullarına alınmasına ilişkin yasa tasarısı TBMM'de kabul edildi.
1995 - Afyon Dinar'da 6,1 büyüklüğündeki depremde 90 kişi öldü, 250 kişi yaralandı.
1998 - Türk devlet yetkilileri (Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Atilla Ateş, ardından Başbakan Mesut Yılmaz ve son olarak Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel) PKK'ya destek verdiği gerekçesiyle Suriye'ye sert uyarılarda bulundu.
1999 - İkinci Çeçen Savaşı başladı. Rusya, 1997'de imzalanan barış anlaşmasını ihlal ederek, Çeçenistan'ı yeniden işgal etti.
2004 - İspanya'da eşcinsel evlilik hakkındaki yasa tasarısı İspanya kabinesi tarafından kabul edildi.
2012 - Alex de Souza Fenerbahçe'den ayrıldı.
2017 - Las Vegas Strip'teki Route 91 Harvest country müzik festivalinde kitlesel silahlı saldırı meydana geldi.
DOĞUMLAR
208 - Alexander Severus, Roma İmparatoru (ö. 235)
1207 - III. Henry, İngiltere Kralı (ö. 1272)
1507 - Giacomo Barozzi da Vignola, İtalyan mimar (ö. 1573)
1620 - Nicolaes Pieterszoon Berchem, Hollandalı ressam (ö. 1683)
1671 - Guido Grandi, İtalyan matematikçi (ö. 1742)
1691 - Arthur Onslow, İngiliz politikacı (ö. 1768)
1724 - Giovanni Battista Cirri, İtalyan besteci (ö. 1808)
1729 - Anton Cajetan Adlgasser, Alman besteci (ö. 1777)
1754 - I. Pavel, Rus Çarı (ö. 1801)
1760 - William Thomas Beckford, İngiliz yazar ve politikacı (ö. 1844)
1771 - Pierre Baillot, Fransız besteci (ö. 1842)
1791 - Sergey Timofeyoviç Aksakov, Rus yazar (ö. 1859)
1835 - Adam Politzer, Avusturya-Macaristanlı fizikçi (ö. 1920)
1845 - William Christie, İngiliz astronom (ö. 1922)
1847 - Annie Besant, İngiliz sosyal reformcu, feminist eylemci ve teozof (ö. 1933)
1867 - Fernand Pelloutier, Fransız işçi önderi, teorisyen ve Anarako-sendikalist hareketin temsilcisi (ö. 1901)
1895 - Liyakat Ali Han, Pakistan'ın ilk Başbakanı (ö. 1951)
1903 - Vladimir Horowitz, Amerikalı klasik müzik piyanisti ve bestecisi (ö. 1989)
1910 - Bonnie Parker, Amerikalı banka soyguncusu ve kanun kaçağı (ö. 1934)
1915 - Talat Tunçalp, Türk olimpik bisikletçi (ö. 2017)
1924 - Jimmy Carter, ABD'nin 39. Başkanı
1927 - Necdet Seçkinöz, Türk bürokrat (ö. 2004)
1928 - George Peppard, Amerikalı aktör (ö. 1994)
1930 - Philippe Noiret, Fransız sinema oyuncusu (ö. 2006)
1930 - Richard Harris, İrlandalı aktör, şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2002)
1932 - Seyfi Dursunoğlu, Türk sahne sanatçısı, şarkıcı ve sunucu (ö. 2020)
1935 - Julie Andrews, İngiliz sinema ve müzik sanatçısı
1938 - Stella Stevens, Amerikalı aktris
1938 - Tunç Başaran, Türk yönetmen
1940 - Michael Gruber, Amerikalı yazar
1943 - Jean-Jacques Annaud, Fransız yönetmen
1946 - Ewa Klobukowska, Polonyalı atlet
1948 - Ertuğrul Günay, Türk hukukçu ve siyasetçi
1949 - André Rieu, Hollandalı kemancı, besteci ve orkestra şefi
1950 - Boris Morukov, Rus fizikçi ve kozmonot (ö. 2015)
1956 - Andrus Ansip, Estonyalı siyasetçi
1956 - Gina Haspel, Amerikalı istihbaratçı
1956 - Theresa May, Britanyalı siyasetçi ve Birleşik Krallık Başbakanı
1958 - Melihat Gülses, Klâsik Türk müziği sanatçısı
1964 - Zeki Demirkubuz, Türk film yönetmeni, senarist, yapımcı ve oyuncu
1969 - Zach Galifianakis, Amerikalı komedyen ve oyuncu
1971 - Yosi Mizrahi, Yahudi asıllı Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
1975 - Şahnaz Çakıralp, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
1976 - Dora Venter, Macar porno yıldızı
1976 - Ümit Karan, Türk futbolcu
1978 - Tolga Karel, Türk dizi ve sinema oyuncusu
1978 - Mert Ekren, Türk pop müzik sanatçısı ve besteci
1979 - Walewska Moreira de Oliveira, Brezilyalı voleybolcu
1981 - Júlio Baptista, Brezilyalı futbolcu
1990 - Hazal Kaya, Türk dizi ve sinema oyuncusu
1993 - Serenay Aktaş, Türk futbolcu, dizi ve sinema oyuncusu
ÖLÜMLER
1684 - Pierre Corneille, Fransız oyun yazarı (d. 1606)
1901 - Abdurrahman Han, Afgan Emiri (d. 1844)
1929 - Antoine Bourdelle, Fransız heykeltıraş (d. 1861)
1947 - Olive Borden, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1906)
1950 - Ali Faik Ozansoy, Türk şair (d. 1876)
1957 - Mustafa Abdülhalik Renda, Türk siyasetçi ve TBMM Başkanı (d. 1881)
1982 - Mehmet Ali Kâğıtçı, Türk kimyager ve Türkiye'de kâğıt sanayisinin kurucusu (d. 1899)
1992 - Petra Kelly, Alman siyasal eylemci ve Yeşiller Partisi'nin kurucusu (d. 1947)
2004 - Richard Avedon, Amerikalı fotoğrafçı (d. 1923)
2007 - Al Oerter, Amerikalı disk atıcısı (d. 1936)
2008 - Tanju Duru, Türk müzisyen, besteci ve Ezginin Günlüğü topluluğu eski gitaristi (d. 1963)
2012 - Berkant Akgürgen, Türk müzisyen, besteci ve oyuncu (Samanyolu şarkısının sahibi) (d. 1938)
2012 - Eric Hobsbawm, İngiliz tarihçi ve yazar (d. 1917)
2013 - Tom Clancy, Amerikalı yazar (d. 1947)
2018 - Charles Aznavour, Ermeni asıllı Fransız şarkıcı, oyuncu ve diplomat (d. 1924)
2019 - Peter Sissons, İngiliz gazeteci ve televizyon sunucusu (d. 1942)
2019 - Tarık Ünlüoğlu, Türk Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu (d. 1957)

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