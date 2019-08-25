Tarihte bugün 26 Ağustos: Gırgır Dergisi'nin ilk sayısı yayımlandı!

25.08.2019 05:00

Yayın hayatına ilk olarak gazetenin iç sayfasında bir köşede başlayan Gırgır, yoğun talep sonrası dergi en çok okunan mizah dergisi haline geldi. Gırgır Dergisi arşivi, kahramanları ve karikatürleri…

HALDUN SİMAVİ'NİN İSTEĞİYLE BAĞIMSIZ HALE GELDİ

Gün gazetesinin iç sayfalarında, Oğuz Aral tarafından hazırlanan dörtte bir sayfa boyutunda bir köşe olarak yayına başlayan dergi, daha sonra okuyucunun ilgisinin artmasıyla önce yarım sayfa, sonra tam sayfa, en son da gazete içinde arkalı önlü yaprak halinde son olarak 1973'te Haldun Simavi'nin isteğiyle, bağımsız bir dergi oldu.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN MİZAH DERGİSİ OLDU

Oğuz Aral'ın mizah yönetmenliğinde yayına başlayan Gırgır'ın ilk yıllardaki sloganı; ''Geçim derdini, can sıkıntısını, aşk yarasını, karı-koca kavgasını şipşak keser. Her derde devadır, gırgır da gırgır idi.'' Dergi, ilk yılın sonunda 45 bin satıyordu. 1978'lerde 280 binlere ulaşan Gırgır, 1981-1983 döneminde 500 bine ulaşan tirajıyla Türkiye'de gelmiş geçmiş en çok satan mizah dergisi oldu ve kendinden sonra gelen bütün mizah dergilerinin tarzını belirleyen bir ekol haline geldi.

LEMAN GİBİ ÇOK SATAN DERGİNİN OLUŞMASINI SAĞLADI

Gırgır kadrosu, Gırgır'la aynı zamanda yine Oğuz Aral ve onun kardeşi Tekin Aral yönetiminde Fırt ve Laklak gibi başka dergiler de çıkardılar. 1978'de Engin Ergönültaş ve arkadaşları ayrılıp Mikrop'u çıkardı. Mikrop kısa zaman sonra kapanınca çizerleri tekrar Gırgır'a döndü. 1985'te Tuncay Akgün, Mehmet Çağçağ ve bir grup çizer ayrılıp Limon'u kurdu. Limon daha sonra Leman'a dönüşerek en çok satan dergi olmayı başardı.

OĞUZ ARAL TARAFINDAN AVNİ DERGİSİ YAYINA BAŞLADI

1989 yılında aralarında dönemin popüler isimlerinden Latif Demirci, Bülent Arabacıoğlu, Hasan Kaçan, Ergün Gündüz, Atilla Atalay, İrfan Sayar ve Abdülkadir Elçioğlu'nun da bulunduğu 20'den fazla Gırgır yazar-çizer dergiden ayrılarak Hıbır adlı yeni bir dergi çıkardı. Aynı yılın Kasım ayında Gırgır'ın, Simavi ailesi tarafından Ertuğrul Akbay'a satılması üzerine, editör Oğuz Aral, bütün çizerleri alıp Gırgır'dan ayrılarak Oğuz Aral'ın Gırgır'daki sevilen tipinden ismini alan Avni dergisini yayımlamaya başladı. Sonraki süreçte Gırgır, aynı ismi taşısa da bambaşka bir dergiye dönüştü. Tirajı kısa zamanda düştü. İsim hakkı gibi sebeplerden dolayı 1993'te kapanıp yeniden çıktıysa da yeni Gırgır da aslında Ertuğrul Akbay'ın 1989'dan sonraki Gırgır'ıdır.

DERGİDEKİ BİR ÇİZİM NEDENİYLE YAYIN HAYATI SONLANDIRILDI

16 Mayıs 2015 tarihinden itibaren artık Sözcü gazetesi ile verilmeye başladı. 2017 Şubat ayı içerisinde yayımladığı son sayısında Musa ile ilgili Seyfi Şahin'in çizdiği karikatürden dolayı 17 Şubat 2017 tarihinde yayıncı kuruluş tarafından basımı durduruldu ve çalışanların iş akdine son verildi.

TARİHTE BUGÜN

(Olaylar)

1071 - Büyük Selçuklu hükümdarı Alp Arslan komutasındaki ordunun, Bizans ordularını yenmesiyle Malazgirt Meydan Muharebesi kazanıldı.

1789 - Fransa Meclisi, "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi"ni kabul etti.

1920 - ABD'de kadınlar ilk kez oy kullandı.

1921 - Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki emri: Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.

1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu, Batı Cephesi'nde Yunan Ordusu'na genel bir Taarruza başladı. Türk Ordusu Başkomutanı Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa taarruzu bizzat Kocatepe'den idare ediyordu.

1924 - İş Bankası kuruldu. İlk genel müdürü eski İktisat Vekili, Mübadele İmar ve İskan Bakanlığından ayrılan Celal (Bayar) Bey oldu. İş Bankası'nın kuruluş sermayesi 1 milyon liraydı.

1932 - Türkiye'de ilk kez yapılan Büyükdere'deki yüzme yarışlarında İstanbul ekibi birinci oldu.

1936 - Birleşik Krallık, -Süveyş Kanalı dışında- Mısır'a bağımsızlığını verdi.

1936 - İlk sesli televizyon gösterimi BBC kanalından yapıldı.

1947 - Recep Peker Hükümeti Meclis'ten güvenoyu aldı. 35 CHP'li vekil aleyhte oy verdi.

1957 - Transistörlü radyo piyasaya sürüldü. 1927'de yalnızca 7 olan radyo alıcısı sayısı, 1950'lerde 300 bini aştı.

1972 - Mizah dergisi Gırgır, Oğuz Aral yönetiminde yayımlanmaya başladı.

1986 - Kamerun'da volkanik gölden çıkan karbondioksit ve hidrojen gazlarının karışımı sonucu 1500 kişi öldü.

1991 - İstinye Tersanesi kapatıldı.

2000 - İş Kuleleri tamamlandı.

2002 - Anıtkabir'de yeniden oluşturulan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından açıldı.

Doğumlar

1676 - Robert Walpole, İngiliz siyasetçi ve ilk İngiltere Başbakanı (ö. 1745)

1740 - Joseph Michel Montgolfier, Fransız havacı ve sıcak hava balonunun kaşifi (ö. 1810)

1743 - Antoine Lavoisier, Fransız kimyacı (ö. 1794)

1880 - Guillaume Apollinaire, İtalyan asıllı Fransız şair, yazar ve sanat eleştirmeni (ö. 1918)

1885 - Jules Romains, Fransız romancı, oyun yazarı, ve şair (Ünanimizm olarak bilinen edebiyat akımının kurucusu) (ö. 1972)

1886 - Rudolf Belling, Alman heykeltıraş (ö. 1972)

1904 - Christopher Isherwood, İngiliz yazar (ö. 1986)

1910 - Rahibe Teresa, Arnavut rahibe ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1997)

1914 - Fazıl Hüsnü Dağlarca, Türk şair (ö. 2008)

1914 - Julio Cortázar, Arjantinli roman ve kısa öykü yazarı (eserlerinde varoluşsal sorgulamayla deneysel yazım tekniklerini birleştiren) (ö. 1984)

1922 - Çetin Karamanbey, Türk sinemacı ve gazeteci (ö. 1995)

1941 - Ayşe Kulin, Türk yazar ve gazeteci

1950 - Ahmet Özhan, Türk şarkıcı ve oyuncu

1960 - Branford Marsalis, Amerikalı jazz saksafoncu ve besteci

1961 - Fahrudin Ömeroviç, Bosna-Hersekli futbolcu ve antrenör

1962 - Tariq Ramadan, Mısır asıllı İsviçreli İslamolog, entelektüel ve akademisyen

1963 - Kürşat Başar, Türk gazeteci, yazar, televizyoncu ve senarist

1970 - Melissa McCarthy, Amerikalı aktris ve komedyen

1971 - Thalía, Meksikalı latin pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve oyuncu

1976 - Can Gazalcı, Türk öykü ve roman yazarı

1977 - Bülent Şakrak, Türk oyuncu ve sunucu

1978 - Amanda Schull, Amerikalı oyuncu ve eski dansçı

1979 - Yağmur Sarıgül, Türk besteci ve maNga grubun elektro gitaristi

1980 - Chris Pine, Amerikalı oyuncu

1980 - Macaulay Culkin, Amerikalı oyuncu

1982 - Gamze Özçelik, Türk oyuncu, sunucu, manken ve model

1982 - Tuğçe Kazaz, Türk manken, model ve oyuncu

1986 - Colin Kâzım Richards, Türk futbolcu

1986 - Tori Black, Amerikalı porno yıldızı

1987 - Ksenia Sukhinova, Rus manken

1991 - Dylan O'Brien, Amerikalı oyuncu, müzisyen ve yönetmen

1993 - Robert Schick, Alman futbolcu

1993 - Keke Palmer, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1998 - Berke Aygündüz, Türk basketbolcu

Ölümler

1666 - Frans Hals, Hollandalı ressam (d. yaklaşık 1580)

1723 - Anton van Leeuwenhoek, Hollandalı bilim insanı (d. 1632)

1895 - Friedrich Miescher, İsviçreli biyolog (d. 1844)

1910 - William James, Amerikalı yazar ve ruh bilimci (d. 1842)

1930 - Lon Chaney, Sr., Amerikalı oyuncu (d. 1883)

1943 - Bimen Şen, Türk bestekâr (d. 1873)

1956 - Ralph Vaughan Williams, İngiliz besteci (d. 1872)

1968 - Kay Francis, Amerikalı oyuncu (d. 1899)

1974 - Adem Yavuz, Türk gazeteci (Kıbrıs Harekatında Rumlar tarafından öldürülen) (d. 1943)

1974 - Charles Lindbergh, Amerikalı pilot (Atlas Okyanusu'nu uçakla geçen ilk pilot) (d. 1902)

1978 - Charles Boyer, Fransız oyuncu (d. 1899)

1979 - Mika Waltari, Finlandiyalı yazar (d. 1908)

1980 - Tex Avery, Amerikalı çizgi film ressamı (Bugs Bunny vb) (d. 1908)

1989 - Irving Stone, Amerikalı yazar (d. 1903)

1997 - Füreya Koral, Türk kadın seramik sanatçısı (d. 1910)

2004 - Laura Branigan, Amerikalı şarkıcı (d. 1952)

2006 - Muzaffer Buyrukçu, Türk yazar (d. 1928)

2018 - Neil Simon, Amerikalı oyun yazarı (d. 1927)