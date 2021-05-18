Tarihin ışığında Türk ve Dünya tarihine bakış
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Tarihin ışığında Türk ve Dünya tarihine bakış

Tarihin ışığında Türk ve Dünya tarihine bakış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Covid 19 pandemisi nedeniyle eğitim ve öğretimi çevrimiçi olarak başarıyla sürdüren Atatürk Üniversitesi, yine çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği sempozyum, seminer, çalıştay ve konferanslarına tüm hızıyla devam ediyor.

Covid 19 pandemisi nedeniyle eğitim ve öğretimi çevrimiçi olarak başarıyla sürdüren Atatürk Üniversitesi, yine çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği sempozyum, seminer, çalıştay ve konferanslarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, Atatürk Üniversitesi Orta Doğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi (ODAK) ile Karabağ Azatlık Teşkilatının ortaklaşa düzenlediği "Tarihin Işığında Türk ve Dünya Tarihine Bakış Çevrimiçi Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi.

Moderatörlüğünü ODAK Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gürsoy Solmaz'ın koordinasyonunda gerçekleşen sempozyuma yaptığı sempozyumda ilk konuşmacı Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir oldu. Karabekir, Ermenilerin Erzincan, Erzurum ve Sarıkamış'ta yerli ahaliye yaptıkları soykırımı anlatarak Alaca raporundan söz etti.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Müdürü Prof. Dr. Esin Sinever Dayı, Çanakkale olaylarını, İngiliz, Fransız, Rus ve İtalyanların Anadolu'yu bölme planlarından bahsederken, Muş Alparslan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamella Aliyeva ise, 1918'de Kafkasya'da yaşanan bağımsızlık mücadelelerini anlattı.

Daha sonra sırasıyla, Bakü Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesiman Yakuplu, Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Firdovsiye Ahmedova, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Aykun, Karabağ Azatlık Teşkilat Başkanı Doç. Dr. Akif Nağı ve Iğdır Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sözer Akyıldırım Türk ve dünya tarihi hakkında birer konuşma yaptılar.

Sempozyuma ayrıca İsveç, İspanya, Rusya, Hollanda ve Almanya'dan da izleyici ve temsilciler katılırken, bilim insanlarının Türkiye ve Azerbaycan tarihi hakkında derin bilgiler verdiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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