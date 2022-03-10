Tarihi zirve bitti, şimdi açıklamalar konuşuluyor! İşte Rusya ve Ukrayna bakanlarının dikkat çeken sözleri

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna- Türkiye üçlü zirvesi, bugün dünya gündemine oturdu. 34 ülkeden ve Türkiye'den toplam 330 gazetecinin takip ettiği zirve 1,5 saat sürdü.

İLK AÇIKLAMA KULEBA'DAN

Zirvenin ardından gözler açıklamalara odaklanmışken ilk değerlendirme Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan geldi. "Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı" diyen Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı ilk günden bu yana Rusya ile Ukrayna Dışişleri Bakanlığı seviyesinde ilk temasının gerçekleştirildiğini belirtti.

"ATEŞKES KONUSUNDA İLERLEME KAYDEDEMEDİK"

Dmitro Kuleba görüşmeye insani amaçla geldiğini ifade ederek, "Mariupol kentinden sivillerin çıkışı için yardım rica ediyoruz. İnsani koridorun oluşturulması gerekiyor Mariupol'e insani yardım temin etmek için. Ne yazık ki Bakan Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını, yazışacağını belirtti. 24 saatlik bir ateşkes istedik ama herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Öyle gözüküyor ki diğer karar alıcıların devreye girmesi gerekecek" diye konuştu.

"BİZ SAVAŞI DURDURAMIYORUZ"

Lavrov'un Rusya'daki karar vericilerle istişare etmesini ve insani koridorun çalışmasını umut ettiklerini dile getiren Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız" değerlendirmesini yaptı.

"RUSYA'NIN TALEPLERİ TESLİMİYET LİSTESİ GİBİ"

"Ukrayna teslim olmayacak" vurgusu yapan Ukraynalı bakan sözlerine şöyle devam etti: "Rusya'nın talepleri teslimiyet listesi gibi. Dengeli diplomatik çözümler aramaya açığız. Edindiğim izlenime göre Rusya şu an bir ateşkes ilan edecek bir durumda değil. Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti."

Bakan Kuleba ayrıca, Ukrayna'nın nükleer silah yapma çabası içinde olduğuna dair Rus tarafının iddialarının doğru olmadığını söyledi.