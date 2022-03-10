Tarihi zirve bitti, şimdi açıklamalar konuşuluyor! İşte Rusya ve Ukrayna bakanlarının dikkat çeken sözleri
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba arasındaki zirve bugün gerçekleşti. Görüşmenin ardından ayrı ayrı kameralar karşısına geçen bakanlar açıklamalar yaptı. Kuleba'nın "Ateşkes konusunda ilerleme gösteremedik. Rusya'nın talepleri teslimiyet listesi gibi" sözleri dikkat çekerken, Lavrov "Günlük olarak insani koridor açılması konusundaki önerimizi yineledik. Ukrayna krizinin bir çözüme kavuşturulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna- Türkiye üçlü zirvesi, bugün dünya gündemine oturdu. 34 ülkeden ve Türkiye'den toplam 330 gazetecinin takip ettiği zirve 1,5 saat sürdü.
Zirvenin ardından gözler açıklamalara odaklanmışken ilk değerlendirme Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan geldi. "Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı" diyen Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı ilk günden bu yana Rusya ile Ukrayna Dışişleri Bakanlığı seviyesinde ilk temasının gerçekleştirildiğini belirtti.
Dmitro Kuleba görüşmeye insani amaçla geldiğini ifade ederek, "Mariupol kentinden sivillerin çıkışı için yardım rica ediyoruz. İnsani koridorun oluşturulması gerekiyor Mariupol'e insani yardım temin etmek için. Ne yazık ki Bakan Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını, yazışacağını belirtti. 24 saatlik bir ateşkes istedik ama herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Öyle gözüküyor ki diğer karar alıcıların devreye girmesi gerekecek" diye konuştu.
Lavrov'un Rusya'daki karar vericilerle istişare etmesini ve insani koridorun çalışmasını umut ettiklerini dile getiren Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız" değerlendirmesini yaptı.
"Ukrayna teslim olmayacak" vurgusu yapan Ukraynalı bakan sözlerine şöyle devam etti: "Rusya'nın talepleri teslimiyet listesi gibi. Dengeli diplomatik çözümler aramaya açığız. Edindiğim izlenime göre Rusya şu an bir ateşkes ilan edecek bir durumda değil. Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti."
Bakan Kuleba ayrıca, Ukrayna'nın nükleer silah yapma çabası içinde olduğuna dair Rus tarafının iddialarının doğru olmadığını söyledi.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022