Tarihi mezarlıkta skandal klip Tarihi mezarlıkta skandal klip Eyüpsultan Mezarlığı'nda çekildiği tahmin edilen eşcinsel klibe büyük tepki yağdı İBB Mezarlıklar Müdürlüğü yönetimi ve sorumluluğu altında olan ve Eyüpsultan Mezarlığı'nda çekildiği tahmin edilen eş cinsel ögelerle dolu klip, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Tarihi mezarlıkta skandal klip

Eyüpsultan Mezarlığı'nda çekildiği tahmin edilen eşcinsel klibe büyük tepki yağdı

İİSTANBUL - İBB Mezarlıklar Müdürlüğü yönetimi ve sorumluluğu altında olan ve Eyüpsultan Mezarlığı'nda çekildiği tahmin edilen eş cinsel ögelerle dolu klip, sosyal medyada büyük tepki çekti. Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde çekilen klipte tarihi mezarların bu tür bir olaya alet edilmesi sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Eyüpsultan Mezarlığı olduğu tahmin edilen tarihi bir mezarlıkta eş cinsel ögelerin ön plana çıkartılarak çekilen klip sosyal medyada tepkiye neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü kontrolünde olan ve bazılarının üzerinde ayet olduğu gözlenen tarihi mezar taşlarında eş cinsel ögelerin ön plana çıkartıldığı klip çekilmesi vatandaşları çileden çıkardı. Klibin ne zaman çekildiği ve izin alınıp alınmadan mı çekildiği ise henüz bilinmiyor. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar "Bu klip nerede çekildi? İddia edildiği gibi Eyüpsultan Mezarlığı'nda mı çekildi? Değilse neresi? İzin alarak mı çektiler? Yok değilse mezarlık görevlileri neredeydi?" sorularını sordu.

Skandal görüntülerde bir şahsın, eş cinsel öğeleri öne çıkararak Osmanlı devrinden kalma kabirler üzerinde yürümesi ve bunu klipleştirdiği görülüyor. Yine bu şahsın kabristanda mezar taşlarına ve kendisine odak oluşturarak sergilediği hareketlerde özellikle Osmanlı döneminde kalma mezarları seçmesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan, videoyu izleyen birçok kişi, eş cinsel şahıs hakkında gerekli işlemlerin yapılması için çağrıda bulundu.

Kaynak: İHA