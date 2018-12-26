Tarihi Manastır Bahçesinde Zeytin Hasadı

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Hoşgörü kenti Mardin'de tarihi Deyrulzafaran Manastırı bahçesinde 13 yıl önce dikilen 2 bin 200 zeytin ağacında ilk hasat yapıldı.

Farklı kültürlerin, dillerin ve dinlerin hoşgörüyle, kardeşçe bir arada yaşadığı kentteki manastırda yaklaşık 13 yıl önce İstanbul'daki Süryani iş adamlarının desteği ile bin zeytin fidanı dikildi.

Zamanla 6 bine ulaşan zeytin ağaçlarından 2 bin 200'ü meyve verdi.

Bahçedeki hasatta bu yıl yaklaşık 50 ton ürün alınırken yarısı sofralık yarısı ise zeytinyağı olarak değerlendirilecek.

Bahçede GAP Kalkınma İdaresi, Deyrulzafaran Manastırı Bakım Onarım ve Yaşatma Derneği Başkanlığı ile Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yürütülen, "Deyrulzafaran Zeytin Gen Bahçesi Projesi" kapsamında bölgede kaybolmaya yüz tutan, yüksek verim ve kaliteye sahip, 25 farklı çeşit zeytinin üretimi yapılacak.

"Zeytin konusunda iddialıyız"

Deyrulzafan Manastırı Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Hiçbezmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytinde sağlanan verimden memnun olduklarını söyledi.

"Zeytin konusunda iddialıyız." diyen Hiçbilmez, bu konuda çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

"Önümüzdeki yıl zeytin ağaçlarına bin tane daha eklenecek"

Deyrulzafaran Manastırı'nda görevli ziraat mühendisi İshak Bayyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytinin tarihinin bölgede çok eskilere dayandığını, yapılan araştırmaların bölgede binlerce yıl öncesinde zeytin üretimi ve zeytinyağı ticaretinin yapıldığını gösterdiğini belirtti.

Bu yıl zeytinde "var" yılının yaşandığını, topladıkları zeytinlerin yarısını sofralık yarısını da Harran Üniversitesi Zeytinyağı Tesisleri'nde zeytinyağına dönüştürdüklerini anlatan Bayyiğit, "Soğuk sıkım yapıyoruz. Burada elde edilen zeytinyağı natürel sızma zeytinyağı oluyor." ifadesini kullandı.

Bayyiğit, şunları kaydetti:

"Zeytinyağı aynı zamanda vaftizde de kullanılıyor. Manastır 490 yılında yapılmış. Zeytincilik kesintisiz bir şekilde varlığını sürdürüyor. Önümüzdeki yıl zeytin ağaçlarına bin tane daha eklenecek. Bu yıl çok güzel verim aldık. Her yıl ürün alınacak ağaç sayısının çoğalmasıyla ürünün hem kalitesi hem de gen verimi artacaktır."

Bayyiğit, elde ettikleri sofralık zeytin ile zeytinyağının pazarlamasını yaptıklarını dile getirerek, ürün arttıkça yurt dışına da açılmayı planladıklarını aktardı.

"Mardin'de yerel zeytin çeşitleri koruma altına alındı"

Bayyiğit, "Çok kaliteli zeytinlerimiz var. Uluslararası anlamda da rekabet edilebilecek düzeyde kaliteye sahip. Önümüzdeki yıllarda bu anlamda bir atılım yapmayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Bayyiğit, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yürütülen proje doğrultusunda zeytin gen bahçesi kurduk. Mardin'de yerel zeytin çeşitleri koruma altına alındı. Zeytin yetiştiriciliğinde ve zeytinyağı konusunda danışmanlık desteği sunan Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Sakar, Deyrulzafaran Manastırı Bakım Onarım ve Yaşatma Derneği başkanları Sait Susin, Yusuf Sezer ve Yakup Tahincioğlu'na teşekkür ediyoruz."

Hasat yapan işçilerden Seyithan Emen de zeytinlerin kalitesinin yüksek olduğunu anlatarak, bu yıl yüksek verim almanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: AA