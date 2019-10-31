Tarihi konak çocuk kütüphanesine dönüştürüldü

31.10.2019 21:11

Ordu'da, Osmanlı mimarisiyle yapılan eski Vali Konağı, restore edilerek "Ordu Çocuk Kütüphanesi" olarak hizmete açıldı.

Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde 19'uncu yüzyılın sonlarına doğru inşa edilen ve 1973 yılına kadar 31 valinin konut olarak kullandığı konağın restorasyonu 2018 yılında tamamlandı. Eski Vali Konağı, düzenlenen törenle "Ordu Çocuk Kütüphanesi" olarak hizmet vermeye başladı.

Törende konuşan Vali Seddar Yavuz, binaya girildiğinde acılar, sevinçler, hatıralar ile hizmet ve yatırımların akla geldiğini söyledi.

Burada görev yapan ve şehre hizmet eden hayatta olan Valilere uzun ömür, ahirete intikal edenlere ise Allah'tan rahmet dileyen Yavuz, "Binalar, aslında bir şehrin hafızasıdır. Mimari o yüzden kıymetlidir. Yoksa tek başına bina eski olduğu için kıymetli değildir. Burada yaşanmışlıklar vardır. O yüzden bu mekanın sadece kütüphane olarak açılmasını çok sevinçle karşılamak yetmez, bu binanın korunması kıymetli." dedi. Yavuz, "Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızın hayata hazırlanması bakımından kütüphanelerin açılması da bizim açımızdan fevkalade mutluluk verici bir husus. O yüzden de Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, emeği geçen devlet büyüklerimize, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Burada güzel insanlar yetişmesini temenni eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Biz yarışan, rekabet eden bir Türkiye istiyoruz. Dolayısıyla küresel dünyada ayakta durabilmenin en önemli araçlarından bir tanesi eğitim, eğitimli insan, donanımlı insan. Bu donanımlı insan sorununu çözmeliyiz. Sadece bu da yetmez, medeniyetle buluşmuş insanlar gerekir. Zihinleri işgal edilmemiş, kalbi Türkiye için atan, ay yıldızlı bayrağı için atan ve bunun için gerektiğinde canını veren ama en çok emeğini veren, aklını verenler insanlar lazım bize."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise yeni nesil kütüphane anlayışı ile bu mekanları yaşayan kütüphane haline dönüştürdüklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle çocuk kütüphanesi hizmete açıldı.

Kaynak: AA