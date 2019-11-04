04.11.2019 13:11

Tarihi Hasankeyf Kalesi'ne tekne ve yatlarla ulaşılacak

BATMAN - Ilısu Barajı ve HES Projesinden etkilenen Hasankeyf Kalesi'nin turizme kazandırılması için yoğun çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda kaleye ulaşımın tekne ve yatlarla yapılması planlanıyor.

Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanan Ilısu Barajı'nın su tutmaya başlamasının ardından, göl sahasında kalacak Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, baraj gölünde kalacak eserlerin gelecek nesillere aktarılması için güçlendirme yapılıyor. Roma, Artuk ve Osmanlı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda medeniyete ait eserin yer aldığı, binlerce sene öncesinden 1970'li yıllara kadar yaşamın kesintisiz sürdüğü Hasankeyf Kalesi'nin baraj suyundan zarar görmemesi amacıyla, çevresine 60 metre yüksekliğinde ve 4 milyon küp dolgu ile etrafı dolduruluyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Devlet Su İşleri 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, su altında kalacak olan eserlerin yanında su altında kalmayacak yukarı Hasankeyf'teki Ulu Cami, Osmanlı Mescidi, Büyük ve Küçük Saray ile Hasankeyf Kalesi'nin koruma altına alma çalışmalarına devam edildiğini söyledi. Kösalı, "Kalenin etrafında 4 milyon küp dolgumuz var ve tamamlanma aşamasında. Yine Küçük Sarayda ankraj beton arama imalatımız var. Daha uzun ömürlü olması için bunlar artık tamamlanma aşamasında. Bunların tamamlanması ile birlikte yine dolgu üzerinde yaptığımız yüzer liman aracılığıyla gerek yeni Hasankeyf'e gerekse diğer yerleşim yerlerine tekneler ile yatlarla ile birlikte buraya ulaşım sağlanacak. Buradaki alanlar turizme kazandırılmış olacak" dedi.

Kaynak: İHA