Tarihi handa "korona" sessizliği
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Tarihi handa "korona" sessizliği

30.11.2020 12:31 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:26

Tarihi handa "korona" sessizliği Anadolu'daki en büyük şehir hanlarından birisi olan tarihi Taşhan, korona virüs salgını nedeni ile sessizliğe büründü.

Tarihi handa "korona" sessizliği

TOKAT - Anadolu'daki en büyük şehir hanlarından birisi olan tarihi Taşhan, korona virüs salgını nedeni ile sessizliğe büründü.

Tokat'ta Osmanlı döneminde bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden birisi olan Taşhan, uzun yıllar sonra tarihinin en durgun dönemlerini geçiriyor. Taşhan esnaflarının bir çocuğu sağlık sorunları veya önlem amaçlı olarak iş yerlerini kapattı. Tarihi mekana canlılık kazandıran çay bahçesinin de kapanması ile birlikte han sessizliğe büründü. Yaklaşık 400 yıldır süregelen bakırcılık, yazmacılık ve fener ustalığı gibi meslekleri devam ettiren esnaflar eski günlerini arıyor.

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"Bu durumlara hiç alışık değiliz"

Taşhan esnaflarından Hasan Çolak, ilk defa hanın bu kadar sessiz olduğuna dikkat çekerek, "Esnaflarımızın sesleri ile kuşların cıvıltısı ile şenlikli olan Taşhan, maalesef korona virüsten dolayı şuan sessizliğe bürünmüş durumda. Bu durumlara esnaflar olarak hiç alışık değiliz. İş yerlerini kaptan, korona virüse yakalanan esnaf arkadaşlarımız var. Ben bakırcılık yapıyorum, her şeye rağmen iş yerimizi açmaya çalışıyoruz. Ama müşteri olmadığından dolayı eski günleri arıyoruz" dedi.

"Bu süreci sabırla atlatacağız"

Esnaflardan Özlem Korkmaz ise içinde bulundukları durumu dile getirerek, "Hiç kimseler yok, dışarıdan gelen yok. Tokat halkıda korkudan dışarı çıkmıyor. Günlerimizi çok sakin geçiriyoruz. Müşteri tek tük geliyor, yoldan geçerken uğrayanlar oluyor. Bu süreci sabırla atlatacağız. İnsanların kurallara uyup bu hastalığı biran önce alt etmemiz lazım" diye konuştu.

Tarihi handa 'korona' sessizliği
Tarihi handa 'korona' sessizliği
Tarihi handa 'korona' sessizliği
Tarihi handa 'korona' sessizliği
Tarihi handa 'korona' sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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