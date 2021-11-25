Bu oyuna dikkat! "Ucuza satıyoruz, tanesi 5 TL" dedikleri ürünlerin hepsi tarihi geçmiş çıktı - Haberler
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Bu oyuna dikkat! "Ucuza satıyoruz, tanesi 5 TL" dedikleri ürünlerin hepsi tarihi geçmiş çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bu oyuna dikkat!

Bilecik'te yeni açılan bir kuruyemişçi dükkanının önüne konulan ve kutusu 5 liradan satılan kestanelerin hepsinin tarihi geçmiş olduğu belirlendi. Ekipler, vatandaşın sağlığını göz göre göre tehlikeye atan şahıslara cezai işlem uyguladı.

Bilecik'te yeni açılan bir kuruyemişçi dükkanı, 5 liradan kestane şekeri satmaya başladı. Fakat "Ucuz" diyerek satılan kestane şekerlerinin tarihlerinin geçtiği belirlendi.

PİYASA DEĞERİ 50 TL

Bilecik merkez Atatürk Bulvarı bankalar mevkiinde yeni açılan kuruyemişçi dükkanı piyasa değeri yaklaşık 50 TL olan kestane şekerini iş yeri önüne açılışa özel fiyat yazarak 5 TL'ye satmaya başladı. Bir müşteri ise son kullanma tarihinin kırmızı kalemle kapatıldığını gördü. Müşteri hemen 153 Alo Zabıta hattını aradı.

427 TL PARA CEZASI

Durumu değerlendiren ekipler iş yerine denetim gerçekleştirdi. Son kullanma tarihi Şubat 2020 olan 9'arlı paket halinde 95 adet kestane şekerine el konuldu. İnsan sağlığı ile oynayan firmaya 427 TL para cezası uygulandı.

'Ucuza satıyoruz, 5 TL' diye etiket koydukları ürünlerin hepsi tarihi geçmiş çıktı

'Ucuza satıyoruz, 5 TL' diye etiket koydukları ürünlerin hepsi tarihi geçmiş çıktı

'Ucuza satıyoruz, 5 TL' diye etiket koydukları ürünlerin hepsi tarihi geçmiş çıktı

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