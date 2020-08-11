Tarihi Alan Başkanlığı'ndan eleştirilere yanıt
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarihi Alan Başkanlığı'ndan eleştirilere yanıt

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi etkinlikleri üzerinden kendilerine yöneltilen eleştirilere yazılı bir açıklama ile yanıt verdi.

Tarihi Alan Başkanlığı'ndan eleştirilere yanıt
11.08.2020 19:55 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:59

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi etkinlikleri üzerinden kendilerine yöneltilen eleştirilere yazılı bir açıklama ile yanıt verdi. Açıklamada, "Orada yanan bir bayrak değil, işgal güçlerinin dört bir yandan ülkemize yaptığı saldırıların, sınırlarımızdan başlayarak içeriye doğru ilerlemesinin alevler ile anlatılmasıdır. Düşman kuvvetlerinin sınırlarımız içerisindeki ilerleyişinin topraklarımıza düşmüş bir ateş olarak gösterildiği sahneler ile ilgili yapılan haksız eleştirileri tümüyle reddediyor ve kınıyoruz" denildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 105'inci yıldönümü nedeniyle dün Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda kutlama programı gerçekleştirilmiş, akşamında ise kent merkezindeki Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda, TRT Müzik tarafından canlı yayınlanan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleşen bir konser düzenlemişti. Etkinliğin ardından sosyal medyadan Tarihi Alan Başkanlığı'na yöneltilen eleştiriler üzerine, kurumdan yazılı bir açıklama yapıldı. TRT Müzik tarafından canlı yayınlanan etkinliğin çarpıtılan haberler ile gölgelenmeye çalışıldığını ifade eden Tarihi Alan Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Anafartalar Zaferi'nin 105'inci yılı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılının Çanakkale'de büyük bir coşkuyla kutlandığı belirtildi.

Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale merkezindeki Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda düzenlenen ve TRT Müzik tarafından canlı olarak yayınlanan etkinlik ile igili olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığımızca hazırlatılan ve TRT Müzik tarafından canlı yayınla ekranlara getirilen organizasyonda, işgal girişimini zafer destanına dönüştüren Anafartalar Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü için düzenlenen bir konser de yer almıştır. Fakat çarpıtmalardan oluşan haberlerle büyük coşkuya gölge düşürülmeye çalışılmaktadır. Çanakkale Anadolu Hamidiye Tabyası'nda gerçekleştirilen ve başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, muharebeleri komuta eden tüm komutan ve askerlerimizin anıldığı organizasyonda, şehitlerimizden bize emanet bayrağımız yüceltilerek ekranlara getirilmiştir. Tüm bunlara rağmen, 20'nci yüzyıl başlarında ülkemize hayasızca yapılan saldırının görsel tasviri üzerinden haksız ve asılsız bir iftira kampanyası başlatılmıştır. Orada yanan bir bayrak değil, işgal güçlerinin dört bir yandan ülkemize yaptığı saldırıların, sınırlarımızdan başlayarak içeriye doğru ilerlemesinin alevler ile anlatılmasıdır. Düşman kuvvetlerinin sınırlarımız içerisindeki ilerleyişinin topraklarımıza düşmüş bir ateş olarak gösterildiği sahneler ile ilgili yapılan haksız eleştirileri tümüyle reddediyor ve kınıyoruz."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Ekonomi
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti Güncel
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Magazin
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Magazin
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da 'yüksek riskli deney' olarak nitelendirildi Güncel
Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin Güncel
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması
ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
'Bir teneke altın var' rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi
Sanayide tabancayla alacaklısını kovalayan şahıs, 3 kişiyi vurdu
Sanayide tabancayla alacaklısını kovalayan şahıs, 3 kişiyi vurdu
Ahşap evde çıkan yangın faciaya neden oldu: 5 ölü
Ahşap evde çıkan yangın faciaya neden oldu: 5 ölü
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Joao Pereira, ayrılığı gündemde olan Jose Sosa'ya seslendi: Trabzon'da bekliyorum
Joao Pereira, ayrılığı gündemde olan Jose Sosa'ya seslendi: Trabzon'da bekliyorum
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Aylin Nazlıaka Mustafa Şentop Fahrettin Koca Aleksandr Lukaşenko
Magazin Yalın Alişan Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Rusya Milli Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Tarihi Alan Başkanlığı'ndan eleştirilere yanıt - Çanakkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 20:25:30. #1.15#
title