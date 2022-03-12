Tarihi "Adana bezi" kadınların elinde tekstil ürününe dönüşüyor

ADANA (AA) - Adana'da kooperatif aracılığıyla açılan kursa katılan kadınlar, tamamen pamuk içeren ipleri dokuyarak elde ettikleri geleneksel Adana bezinden tekstil ürünleri üretiyor.

Unutulmaya yüz tutmuş Adana bezini 2 yıl önce tekrar gün yüzüne çıkarmayı başaran Verim Kadın İnisiyatifi İstihdam Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, ürettikleri bezlerden kadın elbiseleri, ceket, gömlek ve masa örtüsü yapıyor.

Kumaşı işleyerek katma değer kazandıran kadınlar, kurs sayesinde meslek öğrenmenin yanı sıra özel sipariş veya internet üzerinden sattıkları ürünlerle aile bütçesine de katkıda bulunuyor.

Verim Kadın İnisiyatifi İstihdam Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi Başkanı Belkıs Yakıcı, AA muhabirine, kooperatifi, kadınlara hem sosyal hem de ekonomik anlamda destek olmak amacıyla 2008'de kurduklarını söyledi.

Kooperatif aracılığıyla kadınlara yönelik meslek eğitimleri verdiklerini anlatan Yakıcı, bu kapsamda dokumacılık kursları açtıklarını belirtti.

Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında tezgahların sayısını artırdıklarını dile getiren Yakıcı, bu tezgahlarda unutulmaya yüz tutmuş Adana bezine yeniden hayat vermek için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Yakıcı, tamamen pamuktan elde edilen ipliklerin tezgahlarda 12 kadın kursiyer tarafından kumaşa dönüştürüldüğünü söyledi.

"Bu tarihi bezi canlandırmak için çalışıyoruz"

Kimyasal madde içermeyen tamamen pamuktan elde edilen kumaşların geleneksel Adana bezi olduğunu aktaran Yakıcı, şöyle devam etti:

"Anadolu'da, Selçuklular zamanında beyliklerle dokuma yaygınlaşmış. Bölgeye yerleşen beylikler, bu dokumacılığı artırmışlar. Osmanlı döneminde de pamuğa verilen destekle gelişmiş ve Adana bezi adında devam etmiş. Hava, nem alan ve sağlıklı olan pamuktan yapılmış bu bez çok önemli. Zaman içinde sentetik elyafın gelmesiyle maalesef unutulmaya yüz tutmuş. Bu tarihi bezi canlandırmak, anneannelerimizin kullandığı sağlıklı kumaşlara yeniden dönüşü sağlamak için çalışıyoruz. Biz bu kumaşı çok özgün tasarımlarla buluşturuyoruz. Yaptığımız ürünleri tescil edilen markamızla bazı mağazalara gönderiyoruz ve internetten satışını yapıyoruz."

Belkıs Yakıcı, kadınların kurs sayesinde hem meslek öğrendiğini hem de satışı yapılan ürünlerle aile ekonomisine katkıda bulunduğunu söyledi.

Şu an kumaşları elbise ve ev tekstilinde kullandıklarını aktaran Yakıcı, bu bezden yakında bebek kıyafetleri de yapacaklarını belirtti.

Hem dokumacılık öğrendiler hem aile bütçesine katkıda bulundular

Kursiyerlerden 3 çocuk annesi Selma Bayramoğlu da kurs sayesinde hem dokumacılığı öğrendiğini hem de aile bütçesine katkıda bulunduğunu anlattı.

Hava Çapuroğlu, kurs sayesinde öğrendiği unutulmaya yüz tutmuş beze yeniden hayat verdiği için mutlu olduğunu söyledi.

El dokuma tezgahlarda büyük bir keyifle dokudukları kumaşları daha sonra tekstil ürününe dönüştürdüklerini aktaran Çapuroğlu, kursun hem maddi hem de manevi anlamda kendilerine katkı sağladığını kaydetti.