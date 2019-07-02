Tarihe yolculuğun dördüncü etabı başladı

KONYA - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından "Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde" projesi kapsamında Bilecik ve Söğüt'e düzenlenen kültür turlarında dördüncü etap başladı.

Selçuklu Belediyesinin düzenlediği ve vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan Bilecik-Söğüt'e düzenlenen kültür turları dördüncü etabın başlamasıyla birlikte kaldığı yerden devam ediyor. "Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde" ismi ile düzenlenen ve bugüne kadar üç etaptan 3 bin 800 kişinin yararlandığı etkinlik kapsamında yeni etabın ilk katılımcıları Konya'dan Bilecik'e seyahat etti. Organizasyonun ilk günü dolu dolu geçti. Dördüncü etabın tamamlanmasıyla birlikte bugüne kadar 5000 Selçuklu Torunu bu tarihi yolculuğa çıkmış olacak.

"Selçuklu Torunları şanlı tarihi yerinde görecekler"

Selçuklu Belediyesi "Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde Projesi ile her gün yüksek hızlı tren ile Konya'dan Bilecik ve Söğüt'e günü birlik ziyaret düzenliyor. 40'ar kişilik ekipler sabah 06.50'de YHT ile Konya Tren Garı'ndan Bilecik'e hareket ederken Bilecik ve Söğüt'te profesyonel rehber eşliğinde sürdürülen kültür turunun ardından yine aynı günün akşamında yüksek hızlı tren ile Konya'ya dönüş gerçekleştiriyor.

Kültür gezisi kapsamında Bilecik'e giden vatandaşlar, Bilecik'in tarihi ve eşsiz güzelliklerini, Osman Gazi'nin Osmanlı Beyliği'nin temellerini attığı ve bir dönem Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan Söğüt ilçesini ve Söğüt'ü fetheden Ertuğrul Gazi'nin kabristanını da ziyaret ediyor. Selçuklu Torunları Bilecik'te Şeyh Edebali'nin de kabrini ziyaret ederek Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye "Ey oğul" ile başlayan ve "Nereden geldiğini unutma ki; nereye gideceğini unutmayasın" tavsiyesi ile biten son cümlesini hatırlatmış oluyor. Kültür ziyaretleri kapsamında Bilecik Türbesi, Söğüt Kültür Müzesi, Kuyulu Mescit, Hamidiye İdadisi, Söğüt Ulu Cami, Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi ve Pelitözü Göleti'ni de ziyaret eden Selçuklu Torunları, buradaki tarihi ve doğal güzelliklere yerinde şahitlik ediyor.

"Ecdadı anlamak tarihimize sahip çıkmakla mümkündür"

"Selçuklu Torunları Osmanlı'nın İzinde" projesinin dördüncü etabına başladıkları için duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Düzenlediğimiz bu organizasyon sıradan bir kültür organizasyonu değil. Vatandaşlarımız Konya'ya döndüklerinde üzerlerinde ecdadımızın bizler için neler yaptığına tanıklık etmelerinin sorumluluğu ile dönüyorlar ve burada biriktirdikleri anıları sevdiklerine de anlatarak nasıl bir millet olduğumuzu bir kez daha hatırlatacaklar. Yoğun bir başvurunun olduğu ve bir gelenek haline gelen projemizin dördüncü etabında bin 200 hemşehrimizi ecdad ile buluşturmayı planlıyoruz. Şeyh Edebali'nin vasiyeti hepimizedir, Ertuğrul Gazi ve Alplerinin yüreğindeki iman gücünü anlamak gerekir. Bizansı titreten ecdadın iman gücüdür. Biz bu yürekli kahramanların torunlarıyız. Bu şuurla tarihimize sahip çıkarsak ecdadımızı daha da iyi anlamış olacağız" dedi.

Bilecik Söğüt Kültür Organizasyonuna katılan vatandaşların oldukça memnun kaldığı etkinlik sonunda Selçuklu Belediyesi tarafından dağıtılan anket ile de vatandaşların memnuniyeti ölçülüyor.

Organizasyona katılan vatandaşlar Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür etti.

Kaynak: İHA