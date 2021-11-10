Tansiyon hangi koldan ölçülür? Tansiyon sağ koldan m sol koldan mi? Tansiyon ölçmeden önce su, sigara, kahve içilir mi?

Tansiyon hangi koldan ölçülür? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.Her sağlıklı insan, kendi tansiyonunu basit bir şekilde ölçebilir. Günümüzde kullanımı oldukça yaygın olan elektronik tansiyon aletleriyle tansiyonun ölçümü kolaylaşmıştır. Peki, Tansiyon sağ koldan m sol koldan mi? Hangi koldan tansiyon daha yüksek çıkar? En doğru tansiyon ölçümü nasıl yapılır?

TANSİYON HANGİ KOLDAN ÖLÇÜLÜR?

Tansiyon ölçmek için manuel aleti kullanıyorsanız genellikle sol koldan ölçüm yapıldığını görebilirsiniz. Eğer daha önce hiç tansiyon ölçmediyseniz ilk olarak tansiyonunuzu her iki koldan da ölçün. Arada bir fark bulunmaz ise sonraki ölçümleri hep sağ koldan yapabilirsiniz. Eğer biri yüksek çıkarsa o koldan tansiyon ölçümü yapılmalıdır. Ancak elektronik tansiyon aletinizin üzerinde özellikle 'sol kol' ibaresi varsa o zaman ölçümü sol koldan yapın.

Hangi koldan tansiyon daha yüksek çıkar?

Normalde iki kol arasında 10 mmHg'ya kadar fark olabilir. Eğer böyle bir farklılık varsa sonraki ölçümlerin yüksek çıkan koldan yapılması daha doğrudur. Ancak bir koldaki kan basıncınız, diğer koldakine oranla sürekli olarak 10 mmHg ya da üzerinde fazlaysa, doktorunuzu görmelisiniz.

En doğru tansiyon ölçümü nasıl yapılır?

Ölçüme başlamadan önce kol giysisi sıyrılmalı ve katlanmalı, kolun üst kısmı kalp hizasında olacak şekilde pozisyon verilmelidir, Eğer üst koldan ölçüm yapılacaksa kolun kalınlığına uygun manşon kullanılmalıdır. Bunun için kol çevresi ölçülmeli, 33 santimden fazlaysa geniş manşon kullanılmalıdır.

TANSİYON ÖLÇÜMÜ ÖNCESİ SU, KAHVE, SİGARA İÇİLİR Mİ?

Kan basıncı yani tansiyon ölçümü sessiz, sakin bir ortamda yapılmalıdır,

Ölçüm yapılmadan önce beş dakika istirahat edilmelidir,

Kan basıncı ölçümü yapılırken, konuşulmamalı, hareket edilmemelidir,

Son yarım saat içinde, çay, kahve, sigara içilmemiş olmalıdır,

İlk muayenede mutlaka iki koldan ölçüm yapılmalıdır,

Serbest bir şekilde ve her iki ayağı da yere basacak şekilde oturmalıdır. Bacak bacak üstüne atılmış bir pozisyonda tansiyon ölçümü yapılmamalıdır,

Kol giysileri gevşek olmalıdır. Üstten sıkan kol giysileri tansiyonun hatalı olarak yüksek ölçülmesine neden olabilir.

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