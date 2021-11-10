Tansiyon hangi koldan ölçülür? Tansiyon sağ koldan m sol koldan mi? Tansiyon ölçmeden önce su, sigara, kahve içilir mi?
Tansiyon ölçümü, yani kan basıncının ölçülmesi, hipertansiyonun tanısının konulmasında ve takip edilmesinde çok önemlidir. Bu nedenle tansiyonun doğru ve dikkatlice ölçülmesi gerekir. Bu nedenle tansiyon hangi koldan ölçülür? Tansiyon sağ koldan m sol koldan mi? Hangi koldan tansiyon daha yüksek çıkar? sorularının yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Peki, en doğru tansiyon ölçümü nasıl yapılır?
Tansiyon hangi koldan ölçülür? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.Her sağlıklı insan, kendi tansiyonunu basit bir şekilde ölçebilir. Günümüzde kullanımı oldukça yaygın olan elektronik tansiyon aletleriyle tansiyonun ölçümü kolaylaşmıştır. Peki, Tansiyon sağ koldan m sol koldan mi? Hangi koldan tansiyon daha yüksek çıkar? En doğru tansiyon ölçümü nasıl yapılır?
TANSİYON HANGİ KOLDAN ÖLÇÜLÜR?
Tansiyon ölçmek için manuel aleti kullanıyorsanız genellikle sol koldan ölçüm yapıldığını görebilirsiniz. Eğer daha önce hiç tansiyon ölçmediyseniz ilk olarak tansiyonunuzu her iki koldan da ölçün. Arada bir fark bulunmaz ise sonraki ölçümleri hep sağ koldan yapabilirsiniz. Eğer biri yüksek çıkarsa o koldan tansiyon ölçümü yapılmalıdır. Ancak elektronik tansiyon aletinizin üzerinde özellikle 'sol kol' ibaresi varsa o zaman ölçümü sol koldan yapın.