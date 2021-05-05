Tam kapanmada noterler açık mı? 5 Mayıs 2021 Noterler açık mı? Noterler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda koronavirüs vakaları değerlendirildi ve vaka sayılarını düşürmek amacıyla 17 günlük tam kapanma uygulaması başladı. Bununla birlikte Noterler açık mı?, Tam kapanmada noterler açık mı? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, 5 Mayıs Noterler açık mı? Tam kapanmada noterler açık mı? Noterler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda koronavirüs vakaları değerlendirildi ve vaka sayılarını düşürmek amacıyla 17 günlük tam kapanma uygulaması başladı. Bununla birlikte Noterler açık mı?, Tam kapanmada noterler açık mı? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, 5 Mayıs 2021 Noterler açık mı? Tam kapanmada noterler açık mı? Noterler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar haberimizde…

TAM KAPANMADA NOTERLER AÇIK MI?

Koronavirüsü tedbirleri sebebiyle çalışma saatlerinde yapılan düzenlemeler arasında noterlerin de olup olmadığı merak ediliyor. Yapılan resmi açıklamalarda alınan kararla tam kapanmada noterler açık olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer aldı ve noter çalışanlarının da muaf olacağı biliniyor.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını aktardı. Cin, yaptığı açıklamada, "Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek." şeklinde konuştu.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Cin, vatandaşların noterliklere gitmeden önce e-randevu sistemini kullanabileceğini de hatırlattı ve bu dönemde çalışma saatlerinin, daha önce belirlendiği üzere 10.00 ve 16.00 olacağını aktardı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ

Yayınlanan genelgeye göre aynı şekilde zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri yasaktan muaf tutulacak.

NOTER NEDİR?

Noter, kanunların verdiği yetkiye dayanarak , özel veya tüzel kişilerin çeşitli belge ve işlemlerine yasal geçerlilik sağlayan, yasaların belirlediği diğer görevleri yerine getiren ve kendine ait bir yasal statüsü olan kamu görevlisidir. Noterlik ise bir kamu hizmetidir. Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin olduğu bölgede, o mahkemenin yargı çevresinde noterlik işlerini yapmak için yetkili olan bir noterlik kurulur. haberler.com

NOTERDE YAPILAN İŞLEMLER NELER?

– Evlenme sözleşmesi,

– Gayrimenkul satış vaadi sözleşme

– Zilyetlik devri sözleşmesi

– Miras taksimi Gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi,

– Şirket sözleşmesi,

– İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,

– Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,

– Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),

– Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),

– Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,

– Kira sözleşmesi,

– Menkul mallarda hibe sözleşmesi,

– Taksim ve ifraz sözleşmesi,

– Evlat edinme sözleşmesi,

– Temlik,– Taahhütname,

– Kefaletname,

– Vasiyetname,

– Vakıf senedi,

– Aile vakfı senedi,

– Tanıma senedi,

– Muvafakatname,

– Sulhname,

– Yeddiemin senedi,

– Rehin senedi,

– Borç senedi,

– Fesihname,

– İbraname,

– Beyanname,

– Şahadetname,

– Piyango – Kur'a ve toplantı tutanağı,

– Emanetleri saklama tutanağı,

– İfade tutanağı,

– Tespit tutanağı,

– Vekaletname,

– Defter onaylanması,

– Çevirme,

– Örnek çıkartma,

– İmza sirküleri,

– Protesto işleri,

– İhbar – ihtarname işleri ve tebliği,

– Tescil,

Noterler tarafından özel olarak yapılabilecek işlemler;

– Tespit işleri,

– Emanet işleri,

– Vasiyetname ve ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işler,

– Tebligat işleri

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL