Tam kapanma olacak mı? Yasaklar tekrar başlayacak mı? Erdoğan 'tekrar kapanma' sorusuna yanıt verdi

Kooronavirüs kısıtlamalara kısmen kaldırıldı. Artan vaka sayıları nedeniyle "Tam kapanma olacak mı? Yasaklar tekrar başlayacak mı?" Sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. İllere göre uygulanan yerinde karar döneminde haftalık vaka sayılarının önemli olduğunu belirten Sağlık Bakanı Koca'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yeni açıklama geldi. Peki, tam kapanma tekrar başlayacak mı? Koronavirüs yasakları geri gelecek mi? İşte detaylar...

Tam kapanma olacak mı? 'Tam kapanma' ve 'yeniden kapanma' durumu mutasyon virüs sayısının artış göstermesinin ardından gündeme gelen başlıklardan oldu. İllere göre uygulanan normalleşme sonrası Erdoğan koronavirüs gündemine dair açıklamalar yaptı. Şartların zorlandığının altını çizen Erdoğan, "Ama netice almakta zorlanıyorsak ister istemez burada tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.Yasaklar tekrar başlayacak mı? İşte detaylar...

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nden çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Mutasyondan dolayı vaka sayılarında bir artış söz konusu. Bir normalleşme sürecine de gidildi. Özellikle İstanbul'da tekrar kapanma söz konusu olur mu? Bir de aşı temini konusunda tüm dünya ülkelerinde bir sıkıntı olduğu yönünde bilgiler var. Türkiye için durum nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bütün bu konuları bizler daha çok Bilim Kuruluyla Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Tabii bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de son zamanda böyle bir sıkıntı var. Fakat biz bütün şartları zorlamak suretiyle yine de mümkün olduğunca yani şu anda restoranlar, kafeler, kuaförler aklınıza ne gelirse bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız. Ama netice almakta zorlanıyorsak ister istemez burada tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle devam ettireceğiz."

YENİ AŞILAR NE ZAMAN GELECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı konusunda şu anda Çin ile bir anlaşma olduğunu dile getirerek, "Oradan aldığımız ve alacağımız aşılar devam ediyor ama bu arada Almanya ile olan anlaşmamız da devam ediyor. Fakat yine Rusya ile şu anda anlaşmamız var. Rusya ile olan anlaşma da şu anda görüşmelerimiz Sağlık Bakanlıklarımızın arasında devam ediyor. Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Eğer o konuda da mutabık kalırsak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz." diye konuştu.

İLLERE GÖRE KORONAVİRÜS HAFTALIK VAKA SAYISI PAYLAŞILDI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart illere göre haftalık vaka sayılarını (her 100 bin kişide) paylaştı.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Koronvirüs haritasında yer alan risk gruplarından biri ie düşük riskli iller grunu bulunuyor. İşte düşük riskli iller; Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASINDA ORTA RİSKLİ İLLER NELER?

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.