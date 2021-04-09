Tam kapanma olacak mı? 21 günlük tam kapanma olur mu? Bayramda tam kapanma olacak mı?

Ramazan yasakları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Tam kapanma olacak mı? 21 günlük tam kapanma olur mu? Bayramda tam kapanma olacak mı? Soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde ramazan ayı ile ilgili açıklamalar gerçekleştirmişti. Peki Ramazan ayında yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan ayında 21 günlük tam kapanma var mı?

Tam kapanma olacak mı? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli alanlarda tedbirler uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağının Ramazan ayında olup olmayacağı, kafelerin çalışma durumu ve tam kapanma gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki Ramazan ayı yasakları neler, 21 günlük tam kapanma var mı? Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı?

TAM KAPANMA OLACAK MI?



Ramazanda tam kapanma olacak mı?' sorusuna yönelik ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız." ifadesini kullandı. Ramazan ayında il fark etmeksizin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaların ardından genel çerçevesi belirlenen kapanma için açıklamalar şu şekilde;

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. Toplantıda Ramazan ayına dair açıklaması ise şu şekilde;

"Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini genişletmesi, hatta salgını tümüyle yenmesi önemli değildir. Asıl olan yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak hatta mümkünse önünde gitmektir. Avrupa ülkelerinin tamamı neredeyse Türkiye'den daha ağır tedbirler uyguluyor. Üstelik bu ülkelerin sağlık sistemleri de tamimiyle felç durumdadır. Şayet biz ramazan ayındaki tedbirlerimizle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayısla birlikte başlayacağı anlaşılan turizm sezonu ve bunun içeride açacağı hareketliliği yakalayabiliriz. Aksi takdirde turizmde bir sezonu kaçırmakla kalmayacak, yurt dışına yapılacak iş ve aile ziyaretlerinde de çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Tek bir insanımızın bile bu meşum hastalık sebebiyle acı çekmesine hele hele hayatını kaybetmesine gönlümüz razı gelmez. Ramazan ayının manevi ikliminde tuttuğumuz oruçlar kıldığımız namazlar ve diğer ibadetlerimiz ruhumuzu zenginleştirirken, salgının boynunu da Allah'ın izniyle kıracağız."

KAFELER RAMAZAN AYINDA AÇIK MI?



81 ilde ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle hizmet verebilecek.

RAMAZAN AYI YASAKLARI NELER?



Türkiye genelinde ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler olmayacak.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, teravih namazı için şu açıklamayı yaptı; "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik."