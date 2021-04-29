Tam Kapanma ne zaman bitiyor? Yasaklar ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Tam Kapanma kaç gün sürecek?

Tam kapanma bu akşam 19:00 itibariyle tüm Türkiye'de başlayacak. 81 ilde uygulanacak olan tam kapanma vatandaşları meraklandırmaya devam ediyor. Tam kapanma ile ilgili sorular peş peşe araştırılmaya devam ederken, en çok merak edilenler arasına tam kapanma ne zaman bitecek, tam kapanma kaç gün sürecek soruları girdi. Peki, Tam Kapanma ne zaman bitiyor? Yasaklar ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Tam Kapanma kaç gün sürecek?