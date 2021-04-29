Tam Kapanma ne zaman bitiyor? Yasaklar ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Tam Kapanma kaç gün sürecek?
Tam kapanma bu akşam 19:00 itibariyle tüm Türkiye'de başlayacak. 81 ilde uygulanacak olan tam kapanma vatandaşları meraklandırmaya devam ediyor. Tam kapanma ile ilgili sorular peş peşe araştırılmaya devam ederken, en çok merak edilenler arasına tam kapanma ne zaman bitecek, tam kapanma kaç gün sürecek soruları girdi. Peki, Tam Kapanma ne zaman bitiyor? Yasaklar ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Tam Kapanma kaç gün sürecek?
Tam kapanma bu akşam 19:00 itibariyle tüm Türkiye'de başlayacak. 81 ilde uygulanacak olan tam kapanma vatandaşları meraklandırmaya devam ediyor. Tam kapanma ile ilgili sorular peş peşe araştırılmaya devam ederken, en çok merak edilenler arasına tam kapanma ne zaman bitecek, tam kapanma kaç gün sürecek soruları girdi. Peki, Tam Kapanma ne zaman bitiyor? Yasaklar ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Tam Kapanma kaç gün sürecek? İşte detaylar haberimizde…
TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTİYOR?
Tam kapanma 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'da bitecek.
TAM KAPANMA KAÇ GÜN SÜRECEK?
29 Nisan akşamı başlayan, 17 Mayıs sabahı sona erecek olan tam kapanma toplam 17 gün sürecek.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN PAYLAŞIMI
Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.
Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı, akabinde durduğu, son günlerde ise bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir.
Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.
#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL