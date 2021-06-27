Tam 1 yıl önce bugün kaybolmuş, 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunmuştu...İkranur'un babaannesi mezarı başında böyle gözyaşı döktü
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Tam 1 yıl önce bugün kaybolmuş, 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunmuştu...İkranur'un babaannesi mezarı başında böyle gözyaşı döktü

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge - Haberler | 3. Sayfa

Tam 1 yıl önce bugün kaybolmuş, 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunmuştu.

Tam 1 yıl önce bugün kaybolmuş, 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunmuştu...İkranur'un babaannesi mezarı başında böyle gözyaşı döktü

İkra Nur'un ölümünün 1. yıldönümünde kendisini bakıp büyüten babaannesi mezarı başında gözyaşı döktü

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde 27 Haziran 2020 günü evinin yakınındaki bahçede kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümünün 1. yılında babaannesi mezarı başında gözyaşı döktü.

İlçenin İcili Köyü'nde bulunan İkranur'un mezarını ziyaret eden babaannesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Torunu İkra Nur'un ölümüyle ilgili kızı ve oğlu tutuklu bulunan babaanne Nihal Tirsi, suçlunun en ağır cezayı çekmesinin istediğini, ancak torununun ölümünde amcası ve halasının suçu olduğuna hala inanamadığını söyledi.

Torunu İkranur'un mezarı başına gelerek gözyaşı döküp dua eden acılı babaanne Nihal Tirsi, "Kendi çocuklarımdan daha çok sevdiğim, bebekliğinden beri benim bakıp büyüttüğüm İkranur torunumun ölümünün üzerinden tam 1 yıl geçti. Hemen hemen her gün gelip mezar başında onunla konuşuyorum. Çiçekleri çok severdi bende mezarını güllerle, çiçeklerle süsledim. İnanıyorum ki o da gül bahçelerindedir şimdi. Eğer ölmeseydi bu sene ikinci sınıfta olacaktı. Okul arabası geldiğinde içim parçalanıyor. Hala dışarlarda oynuyor eve gelecekmiş gibi geliyor, öldüğüne inanamıyorum diyerek gözyaşı döktü.

"Suça ait bir delil sunulsun, benim de vicdanım rahatlasın"

Torununun ölümünde oğlu ve kızının sorumlu olduğuna inanamadığını da ifade eden babaanne Tirsi, "Torunum kendi çocuklarımdan daha üstündü bana. Kim suç işlediyse en ağır cezayı çeksin ama ben asla torunumun ölümünden amcası ve halası olan çocuklarımın sorumlu olduğuna inanamıyorum. Çünkü bu yaşa kadar onlar bakıp büyüttü, onlar korudu, onlar sevdi. Bana onların suçlu olduğuna dair en ufak bir delil getirsinler benim de vicdanım rahat etsin, ama tek delil ifadeleriymiş. Mahkemede öğrendiğim kadarıyla, korkudan, baskıdan suçu kabul etmek zorunda kalmışlar. Ben de inanmak istiyorum bu yüzden de bir delil bulunsun istiyorum" dedi.

Amca için 15, hala içinse 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Bulancak ilçesinin İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evine dönmeyen İkra Nur'un ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, küçük kızın cansız bedeni 30 Haziran'da kaybolduğu yerden yaklaşık 78 kilometre (kuşbakışı 1 kilometre) uzaklıktaki İncirli mevkiindeki derede bulunmuştu. Sürdürülen soruşturma kapsamında 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili amcası S.T ile halası A.Ç (26), 15 Şubat tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, sanıklardan amca S.T. ve halası A.Ç. ise üzerlerine atılı bulunan suçu reddederek ilk ifadelerinin baskı altında alındığını ileri sürmüştü. Duruşma tanık ifadelerinin alınması ve eksikliklerin giderilmesi için 16 Temmuz tarihine ertelendi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki sanık için ayrı ayrı hazırlanan iddianamelerde, amca S.T. için "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 12 ila 15 yıl, hala A.Ç için de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tam 1 yıl önce bugün kaybolmuş, 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunmuştu...İkranur'un babaannesi mezarı başında böyle gözyaşı döktü
Tam 1 yıl önce bugün kaybolmuş, 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunmuştu...İkranur'un babaannesi mezarı başında böyle gözyaşı döktü
Tam 1 yıl önce bugün kaybolmuş, 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunmuştu...İkranur'un babaannesi mezarı başında böyle gözyaşı döktü
Tam 1 yıl önce bugün kaybolmuş, 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunmuştu...İkranur'un babaannesi mezarı başında böyle gözyaşı döktü
Tam 1 yıl önce bugün kaybolmuş, 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunmuştu...İkranur'un babaannesi mezarı başında böyle gözyaşı döktü
Tam 1 yıl önce bugün kaybolmuş, 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunmuştu...İkranur'un babaannesi mezarı başında böyle gözyaşı döktü
Tam 1 yıl önce bugün kaybolmuş, 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunmuştu...İkranur'un babaannesi mezarı başında böyle gözyaşı döktü
Tam 1 yıl önce bugün kaybolmuş, 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunmuştu...İkranur'un babaannesi mezarı başında böyle gözyaşı döktü
Tam 1 yıl önce bugün kaybolmuş, 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunmuştu...İkranur'un babaannesi mezarı başında böyle gözyaşı döktü
Tam 1 yıl önce bugün kaybolmuş, 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunmuştu...İkranur'un babaannesi mezarı başında böyle gözyaşı döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Bilge

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Tam 1 yıl önce bugün kaybolmuş, 3 gün sonra derede cansız bedeni bulunmuştu...İkranur'un babaannesi mezarı başında böyle gözyaşı döktü - Haberler
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