ANKARA (Habermetre) - TAM BANA GÖRE FESTİVALİN GÖZDESİ YALOVA KAĞIDI

Yalova Belediyesi'nin de standının olduğu "Tam Bana Göre Festival" 16-21 Kasım tarihleri arasında Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşti. Yalova'nın markaları Yürüyen Köşk ve Kağıt Müzesi'nin tanıtımlarının yapıldığı festivalde, Yalova standı ziyaretçi akınına uğradı. Farklı şehirlerden gelen konuklar önce Yürüyen Köşk'ün tarihini dinlediler, ardından kendi elleriyle geleneksel yöntemlerle kağıt yaptılar. Çok sayıda belediyenin katıldığı festivalde her şehir kendi tarihi değerlerini tanıttı. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı 25. 26 Dönem Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Yalova Belediyesi'nde görevli Mustafa Toraman ve Fatih Karadavut'a belediye adına plaketlerini takdim etti. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un selamlarını ileten Toraman ve Karadavut ziyaretlerinden dolayı Köseoğlu'na teşekkür ettiler. Binlerce Kişi Yalova Kağıdını Keşfetti

"Genç Müteferrikalar Yetişiyor" sloganı ile yerini alan Yalova Belediyesi yetkilileri, gelen katılımcılara kağıt yapımı hakkında bilgiler aktardı. Vatandaşlar, kendi kağıtlarını kendileri yapma imkanı buldu. Ayrıca ziyaretçilere Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'nde üretilen Yalova Kağıdını ve çeşitli Yalova'ya özgü hediyeler verildi.

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