Taliban zulmünden kaçmak isteyen Afgan kadınların yakarışları yürek dağladı

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrasında Afganistan'da halk ülkeden kaçmak için her yolu deniyor. Havalimanına akın eden binlerce insan, kendi vatandaşlarını almak için gelen uçakların iniş takımlarına tutunarak gitmenin yollarını arıyor, bu uğurda hayatını kaybediyor. Pistte ABD askerlerine yalvaran Afgan kadınların videosu ise Taliban'ın ne kadar büyük korku saldığını bir kez daha ortaya çıkardı.

Afganistan'da, Kabil'de kontrolü ele geçiren Taliban devri başladı. Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden kaçmasının ardından sivil halk da havaalanlarına ve sınırlara akın etti. Ülkeyi terk etmek için ölümü bile göze alan halk, havalanan uçakların iniş takımlarına tutunarak kaçmaya çalıştı. Bu nedenle birkaç gün içerisinde uçaktan düşen 7 kişi can verdi.

BÜYÜK KAÇIŞ BAŞLADI

Tüm dünyanın yakından izlediği Kabil Havalimanı içindeki yürek burkan görüntülerin ardından dün tahliye uçuşları biraz daha normale döndü. Taliban'dan kaçanları ve Afganistan'daki vatandaşlarını almak isteyen ülkelerin uçakları hem gündüz hem de gece arka arkaya havalandı.

Salı günü 13 askeri uçakla Afganistan'dan yaklaşık 1100 Amerikalının tahliye edildiği öne sürüldü. Yetkililer, şu ana kadar 3 bin 200'den fazla ABD vatandaşının ülke dışına çıkarıldığını söyledi. Halihazırda 11 bin Amerikan vatandaşının daha Afganistan'dan çıkarılmayı beklediği öğrenildi.

ABD ASKERLERİNE YALVARDILAR

Taliban yetkilileri birkaç gündür ılımlı bir hava estirmeye çalışsa da ülkedeki kaos bitecek gibi görünmüyor. Taliban, kadınlara belirli bir çerçevede iş ve eğitim hayatına girme hakkı tanıyacaklarını söylese de havaalanına akın eden kadınların yakarışı Taliban'ın gerçek yüzüne işaret ediyor.

Ortaya çıkan bir videoda, Afgan bir kadının ABD askerlerine yalvardığı ve kendilerini ülkeden kaçırmalarını istediği görülüyor. Videoda "Taliban geliyor" diyerek feryat eden kadınların "İmdat" çığlıkları ve ağlama sesleri duyuluyor.