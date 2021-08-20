Taliban, milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatlarını ele geçirdi
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Taliban, milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatlarını ele geçirdi

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Afganistan'ın kontrolünü ele geçiren Taliban'la ilgili yeni bir tehlike daha ortaya çıktı. Taliban, son yirmi yılda Washington tarafından Afganistan silahlı kuvvetlerine sağlanmış olan büyük miktarda silah, teçhizat ve mühimmatı ele geçirdi. Ortaya çıkan görüntüler ise ABD'yi zora soktu.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden kısa süre sonra ülkedeki kontrolü ele alan Taliban, ele geçirdiği ABD'nin silahlarıyla zırhlı araçlar içinde geçit töreni yapan ve Amerikan Kara Şahin helikopterlerine tırmanması hem ABD'yi zora soktu hem de büyük tehlikenin önünü açtı.

ZIRHLI ARAÇLARLA FOTOĞRAF YAYINLIYORLAR

ABD medyasının derlediği bilgilere göre, Taliban'ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı bulunuyor. Sosyal medyada, Taliban savaşçılarını, M4 karabinaları ve M16 tüfekleriyle Amerikan yapımı Humvee ve zırhlı araçlarla gösteren fotoğraflar yayınlanıyor. Uzmanlar, gelişmiş hava araçlarının eğitim olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtirken, Taliban'ın Amerikan teçhizatını ele geçirmesinin önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkati çekiyor.

Taliban, milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatlarını ele geçirdi

ENDİŞE YARATIYOR

Öte yandan Taliban'ın eline geçen küçük silahlar daha büyük endişe doğuruyor.

Taliban, milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatlarını ele geçirdi

"MÜTTEFİKLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ TEHDİT"

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi Cumhuriyetçi Michael McCaul, "Afgan güçlerinden ele geçirdikleri ABD yapımı silahlarla donanmış Taliban savaşçılarını zaten gördük. Bu, ABD ve müttefiklerimiz için önemli bir tehdit oluşturuyor" dedi.

"YOK EDİLMEYEN HER ŞEY TALİBAN'IN ELİNDE"

Yaklaşık bir ay önce Afganistan savunma bakanlığı, ABD tarafından teslim edilen Kabil'e gelen yedi yeni helikopterin fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamıştı. Ancak birkaç hafta içinde, Taliban ülkenin çoğunu ve ayrıca kaçan Afgan güçlerinin geride bıraktığı tüm silah ve teçhizatı ele geçirdi. Bir ABD'li yetkili, Reuters'e verdiği demeçte, "Yok edilmeyen her şey şimdi Taliban'ın" dedi.

Taliban, milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatlarını ele geçirdi

83 MİLYAR DOLAR HARCADI

ABD, geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına 83 milyar dolar harcadı. ABD Sayıştayı'nın 2017 yılı raporuna göre, 2003-2016 yıllarında Afgan güçlerine yaklaşık 76 bin araç, 600 bin silah, 163 bin komünikasyon teçhizatı, 208 hava aracı verildi.

46 ARAÇ ÖZBEKİSTAN'DA

Afgan güçlerinin geçen hafta sonu Kabil'den kaçmak için kullandığı en az 46 hava aracının Özbekistan'da olduğu bildirildi.

Bu hafta Cumhuriyetçi Marco Rubio liderliğinde 25 senatör, geçen 12 ay içinde Afgan güçlerine verilen teçhizatın ne kadarının Taliban'ın eline geçtiğinin tam dökümünü talep ederek, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu teçhizatı geri alma ya da imha etme planlarını sorguladı.

ÖNCELİK TAHLİYEYE VERİLDİ

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, dün yaptığı açıklamada, ordunun önceliğinin Amerikan vatandaşlarının tahliyesi olduğunu ancak Taliban'ın eline geçen teçhizatı imha etme güçlerinin bulunduğunu belirtti.

Taliban, milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatlarını ele geçirdi

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Taliban, milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri teçhizatlarını ele geçirdi
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