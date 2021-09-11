Taliban'ın infazı tüyler ürpertti! Askerin başını kesip kutlama yaptılar - Haberler
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Taliban'ın infazı tüyler ürpertti! Askerin başını kesip kutlama yaptılar

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Taliban'ın infazı tüyler ürpertti! Askerin başını kesip kutlama yaptılar

Afganistan'da kontrolü ele geçiren ve yeni hükümet açıklayan Taliban, infazlarına devam ediyor. Örgüt teslim olan bir Afgan askerinin başını kestikten sonra kutlama yaptı. O anlar objektiflere yansıdı.

Afganistan'da hızlı bir şekilde ilerleyip yönetimi ele geçirdikten sonra yeni hükümetlerini ilan eden ve başbakanlık görevine Hasan Akhund'u getiren Taliban, günler süren çatışmalar sonucunda Pençşir'i de ele geçirdi. Örgüt, bu bölgede teslim olan bir askeri infaz ederken, başka bir görüntüde ise bir askerin kesik başıyla kutlama yaptı.

Taliban'ın infazı tüyler ürpertti! Askerin başını kesip kutlama yaptılar

AHMET MESUT VE SALİH'TEN HABER ALINAMIYOR

Kabil'in düşmesiyle hakimiyet kuramadığı Pencşir vilayetine yönelen Taliban, ABD ve diğer koalisyon güçlerinin çekilmesiyle birlikte sarp vadiye hücum etti. Kısa süre içinde Pencşir'in merkezine Taliban bayrağı dikildi, direnişi organize eden Ahmed Mesud ve eski cumhurbaşkanı yardımcısı Emrullah Salih'ten ise haber alınamıyor.

Taliban'ın infazı tüyler ürpertti! Askerin başını kesip kutlama yaptılar

TESLİM OLAN ASKERİ İNFAZ ETTİLER

Taliban'a yakın sosyal medya hesapları, bugün Pencşir'de teslim olan bir askerin infaz edildiği görüntüleri paylaştı. Militanların, yol kenarına sürükledikleri askere defalarca ateş açtığı görüldü.

Yerel medya, söz konusu videoda bir sivilin de yer aldığını ve kimlik kartının gösterildiğini aktarıyor. Görüntüde sivilin kaderinin ne olduğu bulunmuyor.

Taliban'ın infazı tüyler ürpertti! Askerin başını kesip kutlama yaptılar

ÖZEL SOHBET ODALARINA PAYLAŞTILAR

Washington Examiner ise Taliban'ın özel sohbet odalarından birinde tüyler ürperten bir video paylaşıldığını bildiriyor. Ne zaman kaydedildiği bilinmeyen video, 30 saniye sürüyor.

ASKERİN BAŞINI KESİP KUTLAMA YAPTILAR

Kayıtta bir grup Taliban militanının bir Afgan ordusu askerinin başını kesip ellerinde tutarak şarkı söylediği ve kutlama yaptığı görülüyor. Askerin başı kesilirken diğer militanlar da silah doğrultmuş halde bekliyordu.

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