Afganistan'da Taliban'ın bir türlü giremediği vilayet direnişin son kalesi oldu
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Afganistan'da Taliban'ın bir türlü giremediği vilayet direnişin son kalesi oldu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Pazar günü başkent Kabil'e giren Taliban 20 yıl sonra Afganistan'ın kontrolünü fiilen ele geçirdi. Taliban'ın yeniden yönetime gelmesi ile binlerce sivil ülkeden kaçmanın yollarını ararken, ülkedeki direniş hareketi Pencşir vilayetinde toplanıyor. 'Direnişin son kalesi' olarak anılan vilayet 1990'lardaki iç savaş sırasında Taliban'a karşı verdiği mücadele ile adından söz ettirmişti.

Dünya pazar günü Taliban'ın Kabil'e girmesi ile birlikte günlerdir tabiri caizse Afganistan ile yatıp kalkıyor. Bölgeden gelen haberlere her saat bir yenisi eklenirken, Taliban'a karşı başlatılan direniş hareketi ile ilgili de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. New York Post'ta yer alan habere göre, Taliban karşıtı koalisyon Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir vilayetinde toplanıyor.

Taliban'ın bir türlü alamadığı vilayet direnişin son kalesi oldu

DİRENİŞÇİLER KENTİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYOR

Yönetimi fiilen Taliban'a kaptıran Afganistan hükümetinin son emrinin pek çok ağır silahın bu vilayete taşınması olduğu belirtiliyor. Bölgeden gelen son görüntülerde vilayette hükümete ait helikopterlerin olduğu ve ağır silahlı direnişçilerin kentin güvenliğini sağladığı görülüyor. Aynı görüntülerde Afgan Güvenlik Güçlerine ait Humvee tipi silahlı askeri ciplerin vilayetteki stadyumun önüne toplandığı görülüyor.

Taliban'ın bir türlü alamadığı vilayet direnişin son kalesi oldu
Amrullah Salih, Taliban'a karşı direnişin yeni lideri olarak gösteriliyor

90'LARDA TALİBAN'A DÜŞMEDİ

Ancak vilayetteki savaşçı sayısı ve askeri gücün boyutu net olarak bilinmiyor. 'Direnişin son kalesi' olarak anılan vilayet 1990'lardaki iç savaş sırasında Taliban'a karşı verdiği mücadele ile adından söz ettirmişti.

Taliban'ın bir türlü alamadığı vilayet direnişin son kalesi oldu

'EFSANE KONUTAN'IN OĞLU İLK ATEŞİ YAKTI

Taliban'a karşı verdiği mücadele ile hafızalara kazınan ve 'efsane komutan' olarak anılan Ahmed Şah Mesud'ın oğlu olan Amrullah Salih, Taliban'a karşı direnişin fitilini dün ateşlemişti. Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Salih, Pencşir vilayetine geçmiş ve tabiri caizse Taliban'a meydan okumuştu.

"MİLYONLARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAYACAĞIM"

Salih, Taliban'a teslim olmayacağını söylemiş ve savaşacağına söz vermişti. Salih Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Beni dinleyen milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım. Taliban ile asla aynı çatının altında olmayacağım. ASLA."

Afganistan'da Taliban'ın bir türlü giremediği vilayet direnişin son kalesi oldu
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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