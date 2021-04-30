Talasemi hastalarına palyaçolu ve maskotlu moral
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Talasemi hastalarına palyaçolu ve maskotlu moral

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - Haberler | Güncel

Talasemi hastalarına palyaçolu ve maskotlu moral Bir Damla Kan Talasemi Derneği, hastanede tedavi gören hastalara moral etkinliği düzenledi.

Talasemi hastalarına palyaçolu ve maskotlu moral

ŞANLIURFA - Bir Damla Kan Talasemi Derneği, hastanede tedavi gören hastalara moral etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklara palyaço ve maskotlar eşliğinde hediyeler dağıtıldı.

Genellikle Akdeniz bölgesinde görülen ve genetik faktörlerle, nesilden nesile geçebilen, halk arasında kansızlık hastalığı olarak da bilinen Talasemili çocuklara moral etkinliği düzenlendi. Merkezi Şanlıurfa'da bulunan Bir Damla Kan Talasemi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Dizlek ve dernek gönüllüleri Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Talasemi hastası çocukları ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verdi. Dizlek, hasta ve yakınlarıyla sohbet ederek sorun ve şikayetlerini de dinledi.

Amaçlarının 23 Nisan etkinlikleri kapsamında bir nebzede olsa çocuklara moral vermek olduğunu söyleyen Dizlek, "Bir Damla Kan Talasemi Derneği olarak ilimizde bulunan Talasemili çocuklara 23 Nisan etkinlikleri kapsamında moral vermektir. Tabi 23 Nisan coşkusu gibi olmasa da hastanede tedavi gören çocuklarımızı mutlu ettik. Bizde yarım gün olsa da bu değerli çocuklarımızın yanında olmak, onlarla güzel bir etkinlik gerçekleştirmek, bizi de çok mutlu etti. Allah'tan bu hastalarımızı şifalar diliyorum" dedi.

Talasemi hastalarına palyaçolu ve maskotlu moral
Talasemi hastalarına palyaçolu ve maskotlu moral
Talasemi hastalarına palyaçolu ve maskotlu moral
Talasemi hastalarına palyaçolu ve maskotlu moral

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR

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