Talas'ta 37 metrekare dev ekranda sinema keyfi

Talas Belediyesi tarafından yaz akşamlarında vatandaşlara keyifli vakit geçirtmek amacıyla başlatılan açık hava sinema etkinliği, 37 metrekarelik dev ekranla birlikte iki noktada birden devam ediyor.

Talas Belediyesi tarafından yaz akşamlarında vatandaşlara keyifli vakit geçirtmek amacıyla başlatılan açık hava sinema etkinliği, 37 metrekarelik dev ekranla birlikte iki noktada birden devam ediyor. Hem Ali Dağı 360 Kafe yanında hem de Yamaç Paraşütü İniş Alanında gerçekleşen organizasyonlara ilgi bu hafta da büyük oldu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından İlk olarak 2019 yılında Yamaç Paraşütü İniş Alanında başlatılan açık hava sinema günleri, pandemi nedeniyle verdiği zorunlu aranın ardından yeniden başladı. Ali Dağı eteklerine kurulan Ali Dağı 360 Kafe'nin de hizmete girmesiyle birlikte kafe yanında oluşturulan yeşil alanda da başlatılan açık hava sinema etkinlikleri böylece iki noktada birden devam ediyor. Ali Dağı 360 Kafe yanında gerçekleşen etkinlikte kullanılan 37 metrekarelik dev ekranda vatandaşlar unutulmaz Yeşilçam filmi 'Neşeli Günleri' izledi. Paraşüt İniş Alanında ise animasyon sevenler için 'Buz Devri 5' gösterimdeydi. Ailesiyle ve arkadaşlarıyla sinema alanlarına gelen her yaştan vatandaş, açık havada dev ekranda sinema keyfi ile farklı ve eğlence dolu anlar yaşadı.

Organizasyonla ilgili düşüncelerini aktaran vatandaşlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Konuyla ilgili konuşan bir vatandaş, organizasyondan duyduğu memnuniyeti "Alan harika, çok güzel kültürel bir aktivite olmuş, memnun kaldık." sözleriyle dile getirirken bir diğer vatandaş da Ali Dağı 360 Kafe yanında bulunan yeşil alana piknik için geldiklerini fakat sinemayla karşılaşmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Şehir sıcağından kaçarak keyifli vakit geçirmek için etkinliğe katılan bir diğer vatandaş da bu tarz etkinliklerin çok güzel olduğunu ifade ederek, pandemi sonrası sosyal hayatın canlanması noktasında önemli olduğuna dikkat çekti.

Yine etkinliğe katılan bir vatandaş da hiçbir sinema etkinliğini kaçırmadıklarının altını çizerek organizasyonlardan duydukları memnuniyeti ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı