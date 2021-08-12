Talas'ın kalite standardı hep üst seviyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Talas'ın kalite standardı hep üst seviyede

Talas'ın kalite standardı hep üst seviyede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi'nin vatandaşlara sunduğu hizmetin kalitesini artırmak amacıyla her yıl Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Standardı dış tetkiki başladı.

Talas Belediyesi'nin vatandaşlara sunduğu hizmetin kalitesini artırmak amacıyla her yıl Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Standardı dış tetkiki başladı.

Tetkik öncesi Meclis Salonu'nda birim müdürlerine yönelik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da TSE tarafından yapılan tetkike bu toplantıyla başlamış olacağız. Bölge müdürlüğü yetkililerimizin yaptığı çalışmayla iş akışımızı, standartla alakalı yürüttüğümüz görevleri özümsedik. Belediyecilik hizmetlerini hızlı yürüttüğümüz sırada ara ara atladığımız noktalar olabiliyor. Bunları bize tekrar hatırlatmak ve belediyemizin bu standartta daha ileri noktalara ulaşmasını sağlamak amacıyla bu işlem yapılıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu denetimden çok memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

TSE Kayseri Bölge Müdürü Süleyman Selim Ulaş ise Talas Belediyesi'nin yapılan denetimlerdeki başarısından övgüyle bahsederek, "Bu denetim aslında halkın memnuniyeti odaklı çalışma sistemidir. Burada olabilecek aksaklıkların giderilmesi adına görülmeyen uygunsuzlukları iyileştirerek müşteri memnuniyetini artırma hedefli bir belgelendirme denetimi gerçekleştiriyoruz. Bu, yaklaşık 15'inci denetim. 15 yıl içerisinde Türkiye'deki irili ufaklı belediyelerde yaptığımız denetimler neticesinde Talas Belediyemizin Türkiye'de öncü kuruluş olarak hizmet ettiğini görüyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz. Belediyemizin iyi yönleri diğer bölgelerdeki eğitim, seminer ve denetimlerde bizzat geçiyor. Bu noktada ben gurur duyuyorum. Başkanıma teşekkür ediyorum. Milli bir kuruluş tarafından objektif bir şekilde kapısını ve gönlünü açmış olması gurur ve onur verici. Burada karşılıklı bilgi alış verişi şeklinde bir denetim gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Toplantının ardından belediye içerisindeki birimlere gidilerek kalite yönetim sistemi evrakları incelendi. - KAYSERİ

Talas'ın kalite standardı hep üst seviyede
Talas'ın kalite standardı hep üst seviyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Demir Mustafa Şentop Bülent Tüfenkci Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Aytaç Şaşmaz Gülben Ergen Mustafa Sandal
Spor Muslera Merve Çoban Metin Oktay Caner Erkin Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Talas'ın kalite standardı hep üst seviyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 12:57:13. #1.15#

title