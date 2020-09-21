Talas Belediyesi'nden Kayseri Üniversitesi'ne Destek Kayseri Üniversitesi'nin ana kampüsü olan 15 Temmuz Yerleşkesinde düzenleme çalışmaları sürerken, yerleşke içerisinde bulunan artık parsellerin üniversiteye devri ile alternatif yaya yolu konusunda Talas Belediyesinden destek sözü geldi.

Kayseri Üniversitesi'nin ana kampüsü olan 15 Temmuz Yerleşkesinde düzenleme çalışmaları sürerken, yerleşke içerisinde bulunan artık parsellerin üniversiteye devri ile alternatif yaya yolu konusunda Talas Belediyesinden destek sözü geldi.

Kayseri Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, 15 Temmuz Yerleşkesindeki çalışmalar ve tahsis ile ilgili hususlar konusunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a brifing verdi. Talas Belediyesi'nde gerçekleştirilen brifinge Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Rektör Danışmanı ve Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Okan Karahan ile Genel Sekreter Mehmet Akkuş da katıldı. Kayseri Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Mehmet Fatih Tosun'un, 15 Temmuz Yerleşkesi ile ilgili brifinginin ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, üniversiteler şehri Kayseri'nin yeni üniversitesi Kayseri Üniversitesi'nin gelişip büyümesi ve faydalı işler yürütmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da Talas Belediye Başkanı Yalçın'a desteklerinden dolayı teşekkür ederken, Kayseri Üniversitesi'ni kısa zamanda iyi yerlere taşıyarak, bulunduğu şehre ve ülkeye faydalı hizmetler sunan bir üniversite haline getireceklerini kaydetti.

Brifingin ardından Talas Belediye Başkanı Yalçın, 15 Temmuz Yerleşkesinde belediyeye ait artık parsellerin üniversiteye devri ve 15 Temmuz Yerleşkesi ile Umut Caddesi arasında personel ve öğrenci yaya yolu yapılması konusunda destekte bulunma sözü verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı