Son dakika... Taksim Meydanı'na yürümek isteyen kadınlar ile polis arasında gerginlik (1)

Son dakika haberleri... BEYOĞLU'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle toplanan kadınlar, Taksim Meydanı'na yürümek istedi.
BEYOĞLU'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle toplanan kadınlar, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis, izinleri olmadığı gerekçesiyle gurubun Taksim Meydanı'na girişlerine izin vermedi. Grup ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor. - İstanbul
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