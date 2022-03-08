Son dakika... Taksim Meydanı'na yürümek isteyen kadınlar ile polis arasında gerginlik (1) - Haberler

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Son dakika... Taksim Meydanı'na yürümek isteyen kadınlar ile polis arasında gerginlik (1)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... BEYOĞLU'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle toplanan kadınlar, Taksim Meydanı'na yürümek istedi.

BEYOĞLU'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle toplanan kadınlar, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis, izinleri olmadığı gerekçesiyle gurubun Taksim Meydanı'na girişlerine izin vermedi. Grup ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor.


- İstanbul
Son dakika... Taksim Meydanı'na yürümek isteyen kadınlar ile polis arasında gerginlik (1)

Son dakika... Taksim Meydanı'na yürümek isteyen kadınlar ile polis arasında gerginlik (1)

Son dakika... Taksim Meydanı'na yürümek isteyen kadınlar ile polis arasında gerginlik (1)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Taksim, Polis, Mart, Güncel, Haberler

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