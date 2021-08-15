Taksim'de taksiciden yabancı uyruklu gence insanlık örneği
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Taksim'de taksiciden yabancı uyruklu gence insanlık örneği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fatih Vezneciler'den taksiye binen yabancı uyruklu uyruklu turist, Taksim'de ineceği esnada içerisinde 20 bin lira olan çantasını koltuğa düşürdü.

Fatih Vezneciler'den taksiye binen yabancı uyruklu uyruklu turist, Taksim'de ineceği esnada içerisinde 20 bin lira olan çantasını koltuğa düşürdü. Çantanın unutulduğunu fark eden taksici Yüksel Köroğlu, soluğu Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği'nde aldı. Burada turistle karşılaşan taksici, sevinçten kendisine sarılan gence parayı eksiksiz teslim etti. Gençte taksiciye bu insanlığı karşılığında 250 lira ödül verdi.

Yabancı uyruklu uyruklu Ecratullah Sattari, Fatih Vezneciler'den dün sabah saatlerinde Taksi Sürücüleri Birliği (TSB) üyesi Yüksel Köroğlu'nun 34 TJY 74 plakalı taksisine bindi. Ardından Köroğlu genci istediği yer olan Taksim'e bıraktı. Köroğlu ardından başka bir müşteriyi aracına alarak Kasımpaşa'ya gitti. Müşteri indikten sonra Köroğlu dikiz aynasından bir çantanın olduğunu fark etti. Son inen müşterilerin olduğunu sanan Köroğlu peşlerinden giderek onlara sordu. Ancak kendilerine ait olmadıklarını söylemleri üzerine Köroğlu, çantayı alarak yabancı uyruklu genci aldığı ve bıraktığı noktalara gitti. Buralarda dakikalarca bekleyen Köroğlu gence ulaşamayınca soluğu Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği'nde aldı. Taksici buraya geldiğinde kapıda kendisini yabancı uyruklu genç Sattari karşıladı. Taksici Köroğlu'nu görür görmez sevinçle boynuna atlayan genç, hem taksiciye hem de emniyet güçlerine teşekkür etti. Taksiciden parayı eksiksiz teslim alan genç, 250 lira da ödül verdi. Genç ardından karakoldan ayrıldı.

"Taksim karakolu sayesinde birbirimizi bulduk"

Olayla ilgili konuşan TSB üyesi taksici Yüksel Köroğlu, "2 yıldır bu işi yapıyorum ilk kez böyle bir şeye şahit oldum. Sabah saatlerinde Veznecilerden bir misafir aldım var Taksim'e geldim. Sonra onları bırakıp başka bir misafir alarak Kasımpaşa tarafından geçtim. Onu da bıraktıktan sonra aynaya bakınca arka koltukta bir çanta olduğunu gördüm. En son inenlere ait zannettim ancak onlar bizim değil deyince ilk müşterimin olduğunu anladım. Parayı ulaştırmak için iletişim bilgisini bulmak amaçlı hemen çantayı açtım ve içerisinde para ile elbise gördüm. Tabi hemen tedirginlik yaşadım, rahat olamadım. Parayı saydım ve 20 bin lira olduğunu gördüm. Para bende olduğu için çalışmayı bıraktım ve parayı nasıl ulaştırabilirimin peşine düştüm. Önce Vezneciler'e gittim ancak kimseyi bulamadım. Taksim'de onları bıraktığım yere gittim ancak orada da bulamadım" dedi.

"Çok sevindiler ve boynuma atladılar"

Köroğlu, "Sonra bu durumu Taksi Sürücüleri Birliği ailesiyle paylaştım, aramızda yaptığımız istişareler sonucunda Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine gitmeye karar verdik. Karakolun kapısına geldiğimde turist arkadaşlarla orada karşılaştık. Onlarında beni aradığını öğrendim, çok sevindiler ve hemen boynuma atladılar. Murat komiserle birlikte paraları sayıp kendilerine teslim ettik. Çok mutlu oldular bende onlar kadar mutlu oldum. Benim için mutlu biten bir gün oldu, bana bulundukları ikramla da arkadaşlıklarımla yemeğe gittim" diye konuştu.

Taksim'de taksiciden yabancı uyruklu gence insanlık örneği
Taksim'de taksiciden yabancı uyruklu gence insanlık örneği
Taksim'de taksiciden yabancı uyruklu gence insanlık örneği
Taksim'de taksiciden yabancı uyruklu gence insanlık örneği
Taksim'de taksiciden yabancı uyruklu gence insanlık örneği
Taksim'de taksiciden yabancı uyruklu gence insanlık örneği
Taksim'de taksiciden yabancı uyruklu gence insanlık örneği
Taksim'de taksiciden yabancı uyruklu gence insanlık örneği
Taksim'de taksiciden yabancı uyruklu gence insanlık örneği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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