Taksim'de 14 Mart Tıp Bayramı Kutlaması

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM/ İstanbul DHA

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İstanbul Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası üyesi bir grup, Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İstanbul Tabip Odası üyesi bir grup doktor, beyaz önlükleriyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde bir araya geldi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Samet Mengüç'ün de aralarında bulunduğu grup daha sonra Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Türk Tabipleri Birliği anıt önünde basın açıklaması yapacağı sırada, "Türk Hekimleri Birliği" adına açıklama yapmak isteyen bir grup da kendi açıklamalarını yapmak istedi. Kısa süreli tartışmanın ardından önce Türk Tabipleri Birliği daha sonra da bu grup üyeleri kendi açıklamalarını yaptı.

Anıta çelenk konulmasının ardından İstanbul Tabip Odası adına açıklama yapan Genel Sekreter Dr. Samet Mengüç Türkiye'deki sağlık sorunlarını çözmek için uygulanan Sağlıkta dönüşüm Programı (SDP)?nin sağlık alanında yeni sorunlar getirdiğini söyledi.

"SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANAMAYANLARIN SAYISI 4,5 MİLYONU GEÇTİ"

Mengüç, Genel Sağlık Sigortasından dolayı çok sayıda kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanmadığını belirterek, '1 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya baylanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) sisteminde, prim ödeyemediği için sigorta kapsamı dışı kalan, bu nedenle kamusal sağlık hizmetlerinden yararlanamayanların sayısı 4.5 milyonu geçti. Aylık olarak ödenen GSS primi dışında, hastaneye başvurulduğunda ayrıca muayene katılım bedeli, ilaç katılım bedeli, tıbbi malzeme katılım payı gibi 14 ayrı kalemde sağlıkta katkı payı ödeniyor" ifadesini kullandı.

"SORUNLAR GİDEREK ARTIYOR"

Aile hekimliğinde yaşanan sorunlara da dikkat çeken Mengüç, öSDP'nin bir diğer ayağını 13 Aralık 2010 tarihinde tüm Türkiye'de uygulanmaya başlanan aile hekimliği sistemi oluşturuyor. Bireysel ve toplumsal sağlık hizmetlerini birbirinden ayırarak birinci basamak sağlık hizmetleri parçalı hale getiren, bölge tabanlı değil aile hekimine kayıtlı nüfusa dayalı sağlık hizmetinin verdiği performans sistemi üzerinden sözleşmeli çalışmanın dayatıldığı aile hekimlerinin koruyucu sağlık hizmetlerinden uzaklaşılıp polikliniklere hapsedildiği bu sistemde sorunlar giderek artıyor" diye konuştu.

"FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILMALI"

Fiili hizmet süresi zammı için yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen Genel Sekreter Dr. Samet Mengüç ö14 Mart sürecindeki ilk talebimizi hekimlerin emeklerinin karşılığı olan emekliliğe yansıyacak güvenceli görev tanımına ve liyakata uygun tek işte çalışarak insanca yaşamaya yetecek bir ücret elde etmeleri ve emekli hekim ücretlerinin arttırılması oluşturuyor. Sağlık çalışanları açısından sürekli hastalarla ve hastalıklarla ilgileniyor olmak bir anlamda onlarla yaşamak fiziksel ve psikososyal çeşitli sorunların ortaya çıkmasına yol açıyor. Sağlık çalışanları olarak 2014 yılından bu yana talep ettiğimiz 'Fiili hizmet süresi zammıö için yasal bir düzenleme acilen yapılmalıdır" dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET UYGULAYANLAR CEZALANDIRILMALIDIR"

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti de eleştiren Mengüç öSağlık çalışanlarına yönelik şiddete hoşgörü gösterilmeyeceği şiddet suçlarının mutlak cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve önleyicilik açısından TBB Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı bir an önce yasalaşmalıdır" dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal marşını okuyan üyeler kendi açıklamalarını yaptıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.