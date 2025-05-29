TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA 2025 || Takdir, Teşekkür puan hesaplama nasıl yapılır? Takdir Teşekkür hesaplama!

Öğrencilerin yıl boyunca elde ettikleri ders notları doğrultusunda yapılan takdir teşekkür belgesi hesaplama 2025 süreci, hem ortaokul hem de lise düzeyindeki öğrencilere uygulanıyor. "Takdir teşekkür belgesi hesaplama 2025 nasıl yapılır?" sorusu, e-Okul sistemi dışında manuel olarak hesaplama yapmak isteyen öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. Peki,Takdir, Teşekkür puan hesaplama nasıl yapılır? Takdir Teşekkür hesaplama!

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

MEB'in 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, karneler 20 Haziran 2025 Cuma günü dağıtılacak.

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Karne dağıtım saatleri okuldan okula değişiklik gösterebilir. Genellikle sabahçı ve tam gün eğitim gören öğrenciler için karneler 09:00-10:30 saatleri arasında, öğlenci öğrenciler için ise 13:30-15:30 saatleri arasında dağıtılmaktadır.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre; 70,00 ile 84,99 arasında yıl sonu başarı ortalaması elde eden öğrenciler teşekkür belgesi, 85,00 ile 100 arasında ortalamaya sahip olan öğrenciler ise takdir belgesi almaya hak kazanır. Bu hesaplamada takdir teşekkür belgesi hesaplama 2025 kapsamında tüm puanlı dersler dikkate alınır.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.