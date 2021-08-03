Tahribatın önüne geçmek için "anız yakmanın cezalandırılması" çağrısı
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Tahribatın önüne geçmek için "anız yakmanın cezalandırılması" çağrısı

Tahribatın önüne geçmek için 'anız yakmanın cezalandırılması' çağrısı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Trakya Üniversitesi (TÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, anız yakmanın ormanların yanmasına neden olduğu gibi, toprağa ve doğaya da zarar verdiğini belirterek, bunun cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, anız yakmanın ormanların yanmasına neden olduğu gibi, toprağa ve doğaya da zarar verdiğini belirterek, bunun cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Kaya, AA muhabirine, anız yakarak toprağın en verimli kısmındaki yararlı maddelerin yok edildiğini belirtti.

Anız yakmanın geleceği yakmak olduğunu vurgulayan Kaya, "İnsanların dünyadaki en değerli varlığı işlenebilir arazilerdir. Türkiye işlenebilir arazi varlığı bakımından Avrupa'da birinci dünyada ilk 15 ülke arasında yer almakta. Anız yakmanın orman yakmak gibi değerlendirilip buna göre cezalandırılması ve bu tahribatın önüne geçilmesi gerekli." dedi.

Kaya, verimli arazilerin en büyük düşmanlarından olan anız yakmanın, toprağın gücünü azalttığını dile getirdi.

"Ha orman yakmışsın ha anız yakmışsın. Bu denli zararı var"

Anız yakarak toprağın doğal dengesine müdahale edildiğine dikkati çeken Kaya, şöyle konuştu:

"Anız yakıldığında yabancı otlardan kurtulmak mümkün ancak bunun yanında pek çok zararı var. Anız yakıldığında o arazideki tüm yararlı böcekleri, topraktaki organik maddeleri, tüm yaşamı bitirmiş oluyoruz. Toprağın en verimli kısmı 5-10 santimetrelik bölümüdür. Anız yakıldığında en verimli kısmı tuğla gibi fırına sokup tüm yaşamı yok ediyorsun. Ürünün gelişmesi için çok önemli olan topraktaki bakterileri, verimin esas kaynağını özütünü direkt yok ediyorsun. Bu son derece zararlı bir şey. Ha orman yakmışsın ha anız yakmışsın. Bu denli zararı var. Toprağın kaymak tabakasını bir ateşle kızartıyorsun."

Prof. Dr. Kaya, anız yakıldığı zaman arazide zararlı böcekleri yiyen yabani hayvanların da telef olduğunu vurgulayarak, "Kuşlar, yılanlar ve benzeri hayvanlar da bu yangınlar nedeniyle yok oluyor. Doğanın dengesini bozmuş oluyoruz anız yakarak. Anız yakıldığında çiftçiler her ne kadar bir yıl yabancı ottan temizlenmiş alanda tarım yapma imkanı elde etmiş olsa da aslında 5-10 yıl o toprağın organik madde açısından geleceği karartılmış oluyor. Bir yıl az miktarda kar ediyor iyi sürüm yaparak ama 5-10 yıl o toprak eski verimine kavuşamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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