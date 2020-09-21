Tahmazoğlu'ndan TEKNOFEST'e katılan öğrencilere destek
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Tahmazoğlu'ndan TEKNOFEST'e katılan öğrencilere destek

Tahmazoğlu'ndan TEKNOFEST'e katılan öğrencilere destek Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, TEKNOFEST 2020'de yarışacak olan takımları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet ederek, projelere destek vereceğini açıkladı.

21.09.2020 16:24 | Son Güncelleme: 21.09.2020 16:30

Tahmazoğlu'ndan TEKNOFEST'e katılan öğrencilere destek

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, TEKNOFEST 2020'de yarışacak olan takımları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet ederek, projelere destek vereceğini açıkladı.

Milli Teknoloji Hamlesi yolunda yeni projelere destek olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin oluşturduğu Şahinbey Belediyesi Bilsem Göktürkler İHA Topluluğu takımına destek oluyor. Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ile birlikte öğrencileri ziyaret eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerle sohbet edip çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"Desteğimiz sürecek"

Her alanda destek olacaklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak geliştiren ve üreten bir nesil oluşturmak adına eğitime önemli yatırımlar yaptık. Eğitime vermiş olduğumuz destekler ile üreten bir nesil oluşması için çalışıyoruz. Belediyemiz tarafından yaptırılan Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerimiz TÜBİTAK liseler arası İHA yarışmasına katılıyorlar. Onlara her alanda destek oluyoruz. Süreç boyunca onların yanında olmaya devam edeceğiz. Şahinbey Belediyesi olarak sadece Şahinbey ve Gaziantep'te değil, ülkemizin büyümesi ve gelişmesi için yapılan tüm çalışmaların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Tahmazoğlu'ndan TEKNOFEST'e katılan öğrencilere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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