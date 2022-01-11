Taciz şüphelisi tesisatçı, savcının itirazı üzerine bu kez tutuklandı

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sokak ortasında kız öğrencilere bakarak kendini tatmin ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılan Aydın Koç, savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, 4 Ocak günü saat 23.30 sıralarında Marmaris ilçesi 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda meydana geldi. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Göksu Ö. ve Bahar Ö., yürüyüşe çıktı. Göksu Ö., 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda diğer arkadaşlarını bekledikleri sırada, bankta oturan bir erkeğin oldukları yöne doğru bakıp, kendini tatmin ettiğini fark etti. Bir yandan cep telefonu kamerasıyla taciz şüphelisini kaydeden Göksu Ö., 'Devam et, biraz daha devam etsene' diyerek tepki gösterdi. Telefonla kaydedildiğini fark eden şüpheli, hızlıca meydandan uzaklaştı. Göksu Ö. ve Bahar Ö. cep telefon görüntülerini polise teslim ederek şikayetçi oldu.

Savcı, Koç'un serbest bırakılmasına itiraz etti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Aydın Koç, bugün tekrar gözaltına alınıp, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Koç, bu defa 'cinsel taciz' suçundan tutuklandı.