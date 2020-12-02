Tabiri caizse ne demek? Tabiri caizse nasıl yazılır? Tabir-i caizse TDK anlamı ve eş anlamlısı!

Zengin bir dil olan Türkçe'ye pek çok dilden kelime girmiştir böylece bir şey ifade etmek için kullanılabilecek kelimelerin sayısı artmıştır. Tabiri caiz de bunlardan biridir. Deyim olarak da kullanılan tabiri caiz nasıl yazılır? Tabiri caiz ne demek? Tabiri caiz değil ne demek?

Tabiri caiz günlük hayatta kullanılan deyimler arasında yer almaktadır. Peki Tabiri caiz ne demek? Hangi anlama gelir? Tabiri caizse olarak da kullanılan tabiri caiz hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

TABİRİ CAİZSE NE DEMEK?

Tabiri caizse deyiminin anlamı, açıklaması ve örnek cümleleri:



"Sözün özünü söylemek gerekirse" anlamında kullanılan bir söz. "Tabiri caizse biz onu burada istemiyoruz."

"Diğer bir deyişle, şöyle söylemek uygunsa" anlamında kullanılan bir söz. "Tabiri caizse, öğretmenlik mesleğini ticarete dönüştürmüştür."

Tabiri caiz olarak bir kelime grubu olan tabiri caizse, genellikle dilde tabiri caizse olarak kullanılır.

TABİRİ CAİZSE NASIL YAZILIR?

Tabiri caizse ayrı yazılır.

TABİRİ CAİZ TDK ANLAMI

"Sözün özünü söylemek gerekirse" anlamında kullanılan bir söz. "Tabiri caizse biz onu burada istemiyoruz."

"Diğer bir deyişle, şöyle söylemek uygunsa" anlamında kullanılan bir söz. "Tabiri caizse, öğretmenlik mesleğini ticarete dönüştürmüştür."

DEYİM NEDİR?

Genellikle gerçek anlamından uzaklaşmış birden çok sözcükten oluşan, bir kavramı ya da durumu karşılayan kalıplaşmış sözcük gruplarına "deyim" denir.

Abayı yakmak, barut fıçısı, cephe almak, bağrına taş basmak, saman altından su yürütmek, yarım ağız, malın gözü, ayıkla pirincin taşını, balık istifi, ayran gönüllü, gözü pek, eli uzun, nalları dikmek,kel başa şimşir tarak, armut piş ağzıma düş…

DEYİMLERİN ÖZELLİKLERİ

1. Deyimler kalıplaşmış sözlerdir, kelimelerin yerleri değiştirilemez ve aynı anlama bile gelse yerine başka bir sözcük getirilemez. Farklı bir sözcük getirilir veya sözcüklerin yeri değiştirilirse, ifade etmeye çalışılan düşünce anlamlı ve cümle akşına uygun olsa bile kullanılan söz grubu deyim sayılmaz.

"Başını taştan taşa vurmak" deyimi "kafasını taştan taşa vurmak" biçiminde söylenemez.

"Tut kelin perçeminden" deyimi" kelin perçeminden tut" biçiminde kullanılamaz.

2. Deyimler en az iki sözcükten oluşan söz gruplarıdır. Bir sözcük tek başına deyim oluşturamaz.

Ağzını aramak

Bozuntuya vermemek

Fikir yürütmek

Ekmeğini taştan çıkarmak

Elinden geleni ardına koymamak

3. Deyimler farklı farklı söz grupları biçiminde meydana gelmişlerdir. Deyimleri oluşum şekillerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabiliriz.

İsim Tamlaması Biçiminde Olanlar

Ateş pahası, ekmek kapısı, balık istifi, eşek şakası, anasının gözü vb.

Sıfat Tamlaması Biçiminde Olanlar

Kara cahil, deli fişek, yarım ağız, püsküllü bela vb.

Kurallı Bileşik Sıfat Biçiminde Olanlar

Çenesi düşük, içten pazarlıklı, eli açık, maymun iştahlı, gözü kara vb.

Mastar Grubu Biçiminde Olanlar

Acemilik çekmek, ciğeri beş para etmemek,suratı bir karış asılmak, iki ayağını bir pabuca sokmak, etekleri zil çalmak, göz dikmek, aldırış etmemek vb.

Cümle Biçiminde Olanlar

Adet yerini bulsun. Dostlar alışverişte görsün. Delik büyük yama küçük. Fol yok yumurta yok. Ayıkla pirincin taşını vb.

(Eksiltili cümle, ikileme vb biçiminde olan deyimler de vardır.)

4. Ne kadar fazla sözcükten oluşursa oluşsun deyimler tek bir kavramı ya da durumu karşılar. Deyimleri atasözlerinden ayıran en önemli özellik de budur. Atasözlerinin arka planında öğüt verme, ders çıkarma gibi unsurlar varken deyimler yalnızca bir durumu bir kavramı belirten anlatım kalıplarıdır.

Çoban kulübesinde padişah rüyası görmek: Hayalcilik

Üstüne tuz biber ekmek: Kusuru artıracak harekette bulunmak

Suya götürüp susuz getirmek: Herhangi bir işte diğerini alt etmek

Atı alan Üsküdar'ı geçti: Fırsatı kaçırmak

Havanda su dövmek: Boşuna uğraşmak

Deveye sormuşlar: Neden boynun eğri? "Nerem doğru ki" demiş: İşin her tarafının bozuk olması durumu

5. Deyimlerin büyük çoğunluğu mecaz anlamlıdır, yani deyim içindeki sözcüklerin karşıladıkları anlamlar ile deyimin karşıladığı anlam farklıdır.

Küplere binmek: Sinirlenmek (Küpün üzerine oturmak anlamında değildir.)

Derdini dökmek: Çekilen sıkıntıların bir bir anlatılması.

Ayağının tozuyla: Gelir gelmez

Burun kıvırmak: Beğenmemek

Sinekten yağ çıkarmak: Olamayacak yerden çıkar sağlamaya çalışmak

Ağzı açık ayran delisi: Aptal aptal bakan avanak

6. Sayıları az da olsa gerçek anlamlı deyimler de vardır. Deyim içindeki sözcüklerin karşıladıkları anlamlar ile deyimin karşıladığı anlam aynıdır.

Çoğu gitti azı kaldı: Yapılmakta olan işin en önemli, en zor bölümü bitti.

İyi gün dostu olmak: Sadece iyi günlerde görünmek.

Kimi kimsesi olmamak: Yakını, eşi, dostu bulunmamak.

Yükte hafif pahada ağır: Taşınması kolay olan aynı zamanda kıymetli olan şey