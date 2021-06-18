Tabancayla vurduğu lise öğrencisinin başında ölmesini beklemiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tabancayla vurduğu lise öğrencisinin başında ölmesini beklemiş

Tabancayla vurduğu lise öğrencisinin başında ölmesini beklemiş
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

MERSİN'de sokak ortasında lise öğrencisi Serhat Sayin'i (16) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Şehmus Yıldırım'ın (26) yargılanmasına devam edildi.

MERSİN'de sokak ortasında lise öğrencisi Serhat Sayin'i (16) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Şehmus Yıldırım'ın (26) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen tanıklar Yıldırım'ın, yerde yaralı yatan Sayin'in başında bir süre beklediğini söyledi.

Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde yaşayan elektronikçi Şehmus Yıldırım, 14 Eylül 2020'de dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğba Y.'ye sosyal medya üzerinden mesaj attığı gerekçesiyle arkadaşı Yakup Sayin ile tartıştı. Şehmus Yıldırım'ın, Yakup Sayin'i darbetmesi üzerine kardeşi Serhat Sayin, Yıldırım'ın iş yerine gitti. Serhat Sayin, konuşmak için Yıldırım'ı parka çağırdı. Bunun üzerine Yıldırım, iş yerindeki çekmeceden patronu S.İ.'ye ait tabancayı alıp, Sayin'in arkasından parka gitti. İkili parkın önünde karşılaştığı an Şehmus Yıldırım, yanında getirdiği tabancasıyla Serhat Sayin'e ateş etti. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Serhat Sayin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şehmus Yıldırım, Siteler Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu. Yıldırım, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİCumhuriyet Savcısı'nın hazırladığı iddianame, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şehmus Yıldırım'ın, Serhat Sayin'i öldürdüğünü kabul ettiğine dair ifadelerin de yer aldığı iddianamede, şüphelinin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Sanık Şehmus Yıldırım, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Serhat Sayin'in ailesiyle taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada Serhat Sayin'in kardeşi Yakup Sayin (20), dinlendi. Darp olayının ardından kardeşi Serhat'ın sinirlenerek Şehmus'la konuşmak için iş yerine gittiğini, kendisinin de babasına durumu anlatmak için berber dükkanına gittiğinde kardeşinin vurulduğunu öğrendiğini söyledi.'VURDUKTAN SONRA ÖLMESİNİ BEKLEDİ'Duruşmada tanık olarak dinlenen H.C. ise, "Olay yerindeki mobilya dükkanında çalışıyorum. Molada yemek yerken silah sesi duydum. Dışarı koştum, Serhat yerde yatıyordu. Şehmuselinde silahla ayakta duruyordu. Üzerine gittim, 'Erkeksen gel sana da sıkarım' dedi. Şehmus yerde yatan Serhat'a 3 defa kurşun sıktı, ölmesini bekledi" dedi.'YAKIN MESAFEDEN ATEŞ EDİP BAŞINDA BEKLEDİ'Tanık B.D. ise, "Şehmus bizim evin karşısında elektrikçide çalışıyor. Ben olaydan önceSerhat'ın bağırma sesini duymadım. Silah sesini duyunca kafamı çevirip baktığımda Şehmus'un sıkıp kaçtığını gördüm. Hatta orada biraz başında bekledi, sanırım rahmetli olmasını bekliyordu. Ateş ettiği mesafe yakındı" diye konuştu.'VİCDANIM RAHAT'Söz verilen sanık Şehmus Yıldırım ise "Benim vicdanım rahat. Bıçakla oraya gelmese ölmeyecekti. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sayin ailesi sanıktan şikayetçi olarak en ağır cezayı almasını istedi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.


Tabancayla vurduğu lise öğrencisinin başında ölmesini beklemiş
Tabancayla vurduğu lise öğrencisinin başında ölmesini beklemiş
Tabancayla vurduğu lise öğrencisinin başında ölmesini beklemiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın

HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede (2)
HDP il binasındaki saldırının şüphelisi adliyede (2)
Poşet sanılan deniz canlısı, nadir görülen kaplumbağa salyangozuymuş
Poşet sanılan deniz canlısı, nadir görülen kaplumbağa salyangozuymuş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Enis Arıkan Hülya Avşar Merve Dizdar Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Yiğit Şardan Nihat Özdemir Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tabancayla vurduğu lise öğrencisinin başında ölmesini beklemiş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 14:15:31. #1.15#

title