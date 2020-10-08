Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş

08.10.2020 09:41 | Son Güncelleme: 08.10.2020 10:50

Adana merkezli 16 ilde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yapan ve polis operasyonuyla çökertilen şebekeye yönelik yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şebekenin, kendilerine internet üzerinden ulaşıp cinsel ilişkiye girmek isteyen zengin kişiler için fuhşun ardından da birbirlerine 'kaz yolundu' diye mesaj attıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin internet üzerinden swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, 35 evli çift ile 3 kadın ve 1 trans birey, toplam 74 kişinin, il il gezerek belirli günlerde para karşılığında grup halinde cinsel ilişkiye girdiklerini tespit etti.

69 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis önceki gün Adana merkezli, Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyon, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne'de eş zamanlı 80 adrese 500 polisle şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde arama yapan polis, çok sayıda fantezi malzemesi, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirdi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ÇOCUKLARINI ODAYA KİLİTLİYORLARMIŞ

Şüphelilerin sosyal medya üzerinden karşılıklı olarak çıplak fotoğraflarını paylaştıkları ve birbirleri için 'kelle' tabirini kullandıkları tespit edildi. Ayrıca bazı çiftlerin evlerde toplandıklarında çocuklarını başka odaya kilitleyerek fuhuş yaptıkları saptandı.

FUHŞUN ARDINDAN 'KAZ YOLUNDU' MESAJI

Şebekenin, kendilerine internet üzerinden ulaşıpgrup halinde cinsel ilişkiye girmek isteyen zengin kişileri 'yolunacak kaz' diye adlandırdığı, para karşılığı fuhşun ardından evlerinin erzaklarını da aldırdıkları öğrenildi. Şüphelilerin, fuhşun ardından da birbirlerine 'kaz yolundu' şeklinde mesaj gönderdiği öne sürüldü.

FUHUŞ PARTİSİNE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMAYLA KATILIYORLARMIŞ

Öte yandan kendilerini beğendirmek için estetik ameliyat olan şebeke üyesi kadınların, iyileşme sürecinde partilere katılamadıkları, bunun için de görüntülü konuşma yöntemiyle partiye dahil edildikleri öğrenildi. Şebeke üyesi bir çiftin, 6 ay boyunca 9 il gezdiği ve fuhuş toplantılarına katıldıkları belirlendi.

Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

Haber Yorumları (10)
BURHAN: Adana''nin FELLAH''I bunlar FELLAH. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MEMET33: ADANAYI ÇIK HARİTADAN TÜRKİYEDEKİ POLİSİYE OLAYLAR YÜZDE 88, 8 AZALIR. NE KADAR PİS MEMLEKETMİŞ YAHU HER TÜRLÜ PİSLİK BURDA BARINIYOR. 70 KM BATIYA GEL MERSİN, TERTEMİZ VE AHLAKLI İNSANLARIN YURDU.
Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
DÜRBÜNLÜ: Bence bu işi yapanlar güvenilir ve gerçekten evli çift bulmalı. Kimsenin zevki kimseyi ilgilendirmez.
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Erkan Kandemir Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Türkan Şoray Bergüzar Korel Caner Cindoruk
Spor Samatta Can Bartu Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Steven Gerrard
Daha Fazla Türk Ekim Milli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 11:12:40. #1.14#
title