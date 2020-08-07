Suudi Veliaht Prens Selman, Kanada'ya suikast timi göndermekle suçlandı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, eski Suudi istihbarat yetkilisi olan Saad El Cebri'yi öldürülmesi için Kanada'ya 50 kişilik "Kaplan Mangası Timi" adlı suikast timini göndermekle suçlanıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, eski Suudi istihbarat yetkilisi olan Saad El Cebri'yi öldürülmesi için Kanada'ya 50 kişilik "Kaplan Mangası Timi" adlı suikast timini göndermekle suçlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan dava dosyasında yer alan ifadeye göre, 50 kişilik infaz timi Kanada'nın Toronto kentinde, Saad El-Cebri isimli Suudi Arabistan vatandaşını hedef alacaktı. Yine dosyadaki iddiaya göre başarısız suikast planı, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinden 13 gün sonrasına rastlaması ile de dikkat çekiyor. Eski bir istihbarat görevlisi olan Cebri üç yıl önce ülkesinden kaçmış, ve olaydan bu yana da özel güvenlik korumasında yaşam sürüyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın rakibi olarak bilinen Prens Nayif'in emrinde çalışan Saad El Cebri adlı eski istihbaratçı, Prens Selman'ın kendisini öldürmek için yaşadığı yer olan Kanada'ya bir suikast timi gönderdiğini iddia etti. Prens Nayif, daha önce 'vatana ihanet' suçuyla Prens Selman'ın emriyle gözaltına alınmıştı.

SUİKAST TİMİ KANADA'YA GİRERKEN FARK EDİLDİ

Saad El Cebri, Suudi istihbaratında üst düzey görevli olarak çalışıyordu. Cebri, Washington'da Kaşıkçı suikasti için açılan davada Prens Selman'ı suçladı. El Cebri, 106 sayfalık iddianamede Prens Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden 13 gün sonra kendini öldürmek için peşinden Kanada'ya suikast timi gönderdiğini açıkladı.

50 KİŞİLİK 'KAPLAN MANGASI'

Dava dosyasında yer alan açıklamada suikast planı, Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda Kanada gümrük birimlerinin suikast timinden şüphelenmesi sonucu açığa çıktı. Kanadalı yetkililer, suikast timini suç mahalini temizlemek için kullanılan adli tıp aletleriyle yakaladığı belirtildi. Saad El Cebri, kendini öldürmek için gönderilen suikast timinin suç mahalindeki izleri ortadan kaldırmada uzmanlaşmış "Kaplan Mangası" adı verilen bir tim olduğunu belirtti.

WHATSAPP YAZIŞMALARI YAYINLANDI

Öte yandan El Cezire, Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan eski istihbarat başkanı Saad El Cebri'nin Whatsapp görüşmelerini yayınladı. Whatsapp yazışmalarında Selman'ın Cebri'ye "Suudi Arabistan'a gelmen gerekir. Çözülmesi gereken mesele var" diyerek, Cebri'yi Arabistan'a getirmeye uğraştığı ifade edildi.

Kaynak: DHA