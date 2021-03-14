Suudi Arabistanlı alim Avde'nin duruşması Temmuz'a ertelendi

Suudi Arabistan'da hapisteki din alimi Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah el-Avde, babasının duruşmasının temmuz ayına ertelendiğini duyurdu.

Yurt dışında yaşayan muhalif Abdullah el-Avde, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'da ihtisas mahkemesinde babası için sıkı güvenlik ortamında gizli bir oturum düzenlendiğini ifade etti.

Abdullah el-Avde, "Babam mahkemeye her zamanki gibi zincirlenmiş halde getirildi. Duruşması çok hızlı bir şekilde yapıldı." sözlerine yer vererek, bir sonraki duruşmanın temmuz ayına ertelendiğini kaydetti.

Abdullah el-Avde'nin paylaşımı sonrasında konuya ilişkin Suudi Arabistan makamları tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Abdullah Avde, 3 Aralık'taki açıklamasında "hapishane doktorunun babasına, görme ve işitme yetisinin yaklaşık yarısını kaybettiğini ilettiğini" belirtmişti.

37 ayrı suçlama yöneltilmişti

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan din alimi Selman el-Avde'ye (63) yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayete kurban gitmeden iki gün önce katıldığı programda, Avde'nin tutuklanmasıyla ilgili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı suçlamıştı. Kaşıkçı, "(Muhammed Bin Selman) Muhalifleri ne pahasına olursa olsun yok edecek. Selman el-Avde idam edilirse fanatik olduğu için değil bilakis açık görüşlü ve mutedil İslami yaklaşıma sahip olduğu için idam edilir çünkü bu haliyle onu tehdit olarak algılıyorlar." ifadesini kullanmıştı.

İnsan hakları alanında karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından önde gelen aktivist, gazeteci ve din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar