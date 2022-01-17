Suudi Arabistan'ın vize verdiği İranlı diplomatlar Cidde'de

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Suudi Arabistan'ın vize verdiği İranlı diplomatların bugün Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Merkezinde göreve başlayacağını söyledi.

Hatibzade, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında Tahran-Riyad müzakereleri ve nükleer görüşmeleri değerlendirdi.

İran ile Suudi Arabistan arasında şu ana kadar 4 tur müzakere yapıldığını aktaran Hatibzade, şu ifadeleri kullandı:

" İran'ın, genel merkezi Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde olan İslam İşbirliği Teşkilatında temsilci bulundurması öncelikli konu ve İranlı diplomatlara bu konuda vize verildi. Diplomatlarımız bugün Cidde'deki görevlerine başlayacak. Bu gelişmenin iki taraf diplomatlarının büyükelçilikleri ziyareti için de zemin oluşturmasını temenni ediyoruz."

İran'ın Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğini açmaya hazır olduğunu dile getiren Hatibzade, bunun Suudi Arabistan'ın atacağı pratik adımlara bağlı olduğunu vurguladı.

"Washington kararını almalı ve açıklamalıdır"

Sözcü Hatibzade, Viyana'daki nükleer müzakerelerde birçok parantezin kapandığını belirterek, "Şimdi özel siyasi kararların alınması ve önemli konuların görüşülmesi gerekiyor. Washington kararını almalı ve açıklamalıdır. Bu olursa iyi bir anlaşmaya doğru hızlı bir adım atarız." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın açıklamalarıyla ilgili ise Hatibzade, "ABD Dışişleri Bakanı'na tüm çabasını A planının başarılı olması için harcamasını tavsiye diyorum. Her ülkenin B planı vardır. B planının kimse için cazip bir tarafı yoktur. İran'ın B planı da ABD için çok cazip olmayabilir." değerlendirmesinde bulundu.