Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Sudan'da en kısa sürede hükümet kurulmasını istediklerini açıkladı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Sudan'da mümkün olan en kısa sürede hükümet kurulmasını, askeri ve sivil bileşenler arasında uzlaşma sağlanmasını istediklerini söyledi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve Başbakan Abdullah Hamduk ile telefon görüşmesi yaptı.

Bin Ferhan görüşmelerde, Suudi Arabistan'ın Sudan'ın istikrarı ve birliği, yeni hükümetin bir an önce kurulması, askeri ve sivil unsurlar arasında fikir birliğine varılması konusundaki arzusunu ifade etti.

Suudi Arabistan, Kızıldeniz'in karşı kıyısındaki komşusu Sudan'a 21 Aralık'ta 46 tonluk tıbbi yardım malzemeleri ve çevre ekipmanları desteğinde bulunmuştu.

Sudan'da askeri müdahale

Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi, 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Sudan Ordusu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, OHAL ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurdu.

Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Hamduk, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da siyasi anlaşmaya imza attı.

Anlaşma kapsamında, Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal etti.

Ülkede 25 Ekim'de başlayan gösteriler, siyasi mutabakat sonrasında hız kesse de sona ermedi.

Merkezi Doktorlar Komitesi'ne göre gösterilerde 45 kişi hayatını kaybetti.

AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri

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